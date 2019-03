Moravec: Hoši, dneska jsem si namazal Fučáka. No, blbej vtip, já vím

Ze čtyř Čechů sice Ondřej Moravec nejrychleji běžel (25. čas dne), zradila jej však jeho jindy výstavní disciplína biatlonového dvojboje: střelba.

V sezoně vykazoval na střelnici produktivitu 91 procent a v některých pohárových kolech dokonce 95 procent.

Tentokrát ve vytrvalostním klání jen 80 procent. Z dvaceti terčů čtyři minul.

Jak tak stál za cílem a vyprávěl o závodě, najednou Moravec kouká, že na stadion přijíždí i značně demotivovaný a poražený Martin Fourcade.

Zaregistroval Francouzův čas a zasmál se: „Hoši, dneska jsem si namazal Fučáka.“ Načež hned dodal: „No, blbej vtip, já vím.“

Jméno českého rutinéra už v tu chvíli patřilo do čtvrté desítky výsledkové listiny, až za ním však byli na dalších řádkách srovnáni Martin Fourcade, Julian Eberhard a Jakov Fak.

Na jiném místě a v jiné době by mohlo jít o výstavní společnost v nejvyšších patrech biatlonových závodů. Vždyť ti tři společně s Moravcem nasbírali celkem 11 medailí z olympijských her a 35 ze světových šampionátů, včetně 14 titulů mistrů světa.

V Östersundu 2019 mají zatím všichni medailové ruce prázdné.

Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 Co se děje, Martine? Aneb nezvykle hovorný Martin Fourcade. Sedm let byl vládcem biatlonistů. Teď dojel 39. ve vytrvalostním závodě na MS a vypadal, že se z toho šoku chce vypovídat. "Je to komplikovaná sezona." https://t.co/Yi8EKlYpDH odpovědětretweetoblíbit

„No, bohužel ti kluci se trápí dost možná stejně jako já. Můžu jen říct: vítejte v klubu,“ povídal Moravec.

On se alespoň mohl utěšovat vědomím, že se nenaplnily katastrofické scénáře, podle nichž by se jeho výrazný pokles tlaku ze sprintu mohl vrátit i v průběhu vytrvalostního závodu.

Pravda, v úterý večer pořádně znejistěl. „Měnila se nejspíš fronta, přišlo zatažení, pravděpodobně klesl tlak a já měl zvláštní pocit. Říká se, že starší lidé jsou na to citliví,“ opět jednou se zasmál 34letý biatlonista.

„V osm večer jsem v úterý seděl v pohodě na večeři a v půl devátý jako bych byl na loďce na moři a to se mnou houpalo. Říkám: Co se děje? Těžko se mi ten stav dostával z hlavy.“

Sportovní ředitel Ondřej Rybář mu tehdy radil: „Zapomeň na to.“

Jenže Moravec opáčil: „Jak to mám udělat, když chodím a motám se? Nejsou to vůbec příjemné pocity.“

Když se ve středu ráno vzbudil, bylo naštěstí opět všechno v pořádku.

Doktor Dobeš jej nabádal, ať před startem vytrvalostního závodu vypije kvůli tlaku nějaké to kafe. „Ale nakonec jsem spíš pil černý čaj, protože pořádné preso tu nemají. A na trati jsem si pak ve třetím kole dal red bull.“

V průběhu závodu naštěstí žádné nepříjemné stavy nepociťoval. „Ten můj běh měl díky tomu i něco společného se závoděním. V posledním kole jsem tam jel i Ital Hofer, se kterým jsem se snažil vydržet až do konce a přijeli jsme na stadion plus mínus deset metrů. Nebylo to z mé strany umírání. Nemůžu ale ani kdovíjak jásat.“

Hlavně v souvislosti s pobyty na střelnici nejásal. Pouze úvodní ležka byla bezchybná, při dalších třech položkách nabral Moravec postupně čtyři chyby. Což bylo moc.

Před dvěma lety při své pouti za stříbrnou medailí z tohoto závodu v Hochfilzenu byl na střelnici bezchybný: 20 ran do černého.

„Tady jsem to prostě na střelnici nezvládl,“ nezastíral v Östersundu. „Při druhém ležáku mi jedna rána zbytečně vypadla kvůli koncentraci. Při stojácích přišly nějaké poryvy a pokud nejste při nich stoprocentní po fyzické stránce, projeví se to. Zkoušel jsem se střelbou bojovat, ale rozhodně nebylo taková, jak jsem si představoval. Dát stojky 2+1 je na dlouhý závod strašně moc. To potom můžu na dobrý výsledek zapomenout.“

Moravcovým nejlepším představením na šampionátu tudíž zůstává úvodní smíšená štafeta, ve které neminul ani jeden terč, přispěl k 6. místu českého kvarteta a sám dokonce předával po třetím úseku čtvrtý.

Ondřej Moravec v závodě smíšených štafet na MS v Östersundu.

Do hromadného závodu se na šampionátu neprobojoval, dva starty jej však ještě v Östersundu čekají.

Nejprve dnes v singl mixu, ve dvojici s Evou Puskarčíkovou.

A potom v sobotní mužské štafetě.

Především na tu se těší.

„Štafety jsem v minulosti byl schopný jezdit dobře i tehdy, když jsem byl zrovna ve srabu. Bývaly pro mě takovými odrazovými můstky. Jde o kontaktní závod, střelba je v nich jiná, občas se i víc riskuje. A jestli tu bude foukat až do konce našeho zájezdu, bude to hodně zajímavé.“