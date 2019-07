Tělo ochablo. Moravec měl dva dny kocovinu, teď trénuje v Norsku

„Jsem v mnohem lepším rozpoložení fyzickém i psychickém než před několika týdny,“ řekl závodník SKP Jablonec pro web biatlonového svazu.



Od poloviny května musel dodržovat klid, fyzická zátěž pro něj byla tabu. Mohl za to cytomegalvirus, který napadl jeho organismus a projevil se zánětem jater. V závěru minulého týdne na soustředění v Letohradě mu však sportovní ředitel Ondřej Rybář oznámil, že pojede s týmem na přípravu do Norska.

„Být s týmem nám vyšlo jako nejlepší varianta,“ uvedl Moravec. Z odletu měl přesto smíšené pocity. „Ze sportovního hlediska je to dobře. Vím, že i mentálně mi pobyt s týmem pomůže. Ale poslední měsíce jsem byl hodně doma, vlastně nejvíce za celou kariéru. Udělal jsem spoustu práce kolem baráku a zvykl jsem si být s rodinou. Ta mi bude chybět nejvíce,“ přiznal.



V přípravě mohl dosud dělat jen věci, které nevyžadovaly fyzickou zátěž, a tak se hodně věnoval střelbě. Trénoval sám s klubovými trenéry v Letohradu nebo vyrazil do Jablonce nad Nisou za Ondřejem Rybářem.

Zaměřoval se na rytmus střelby. „Získat vstoje pár sekund, to je ohromný risk. Ale vleže, věřím, se mi to může podařit. Tam střílím položku obyčejně za půlminuty a více. A to je strašně moc. Pokud bych se dostal na 22–24 sekund, a to je nějakých osm deset sekund na položku, byl bych opravdu spokojený. Snažím se pracovat tak, abych zrychlení zvládl, a přitom se ještě nedostal do risku,“ nastínil elitní biatlonista.

Během několika tréninků dokázal sestřelit přes čtyři stovky terčů za sebou. Dobře však ví, že fyzická příprava ho bude hodně bolet. „Dva a půl měsíce bez pohybu jsou dva a půl měsíce bez pohybu. Tělo mi zrosolovatělo,“ říká.

Před cestou do Norska dodržoval přísnou dietu. Pět dní jen vývary se zeleninou, čaje, oleje. „První dny byly strašné. Tělo mi nejprve úplně ochablo. Pak jsem po dva dny prožíval něco jako kocovinu… až čtvrtý den jsem mohl jakž takž fungovat a dělat doma opět normální věci.“



Léky však už přestal užívat a vystačí si s přírodními produkty. Omezil i potraviny s vysokým obsahem bílkovin. „Třeba ty živočišné si dám jen tak jednou týdně. Jsou totiž pro játra velkou zátěží,“ podotkl.

Biatlonisté budou v Norsku trénovat dva týdny. Ten první stráví ve vesnici Tonstad, kde mají k dispozici střelnici i asfaltové tratě. „Běháme i v bažinách, je to těžký silový trénink,“ řekl kouč mužů Zdeněk Vítek.

Pobyt v Norsku zakončí Češi účastí na Blinkenfestivalu, špičkově obsazených exhibičních závodech. „Bude to úplně nová zkušenost a také dobrá příležitost, jak zapracovat na střelbě. Je tam také jeden závod do kopce, kde soupeříte s běžci a biatlonisty. Ve většině případů s těmi nejlepšími na světě,“ uvedl trenér žen Egil Gjelland. Čeští reprezentanti si zazávodí s takovými jmény jako Martin Fourcade, Johannes Thingnes Bö či běžec na lyžích Martin Johnsrud Sundby. Závodu žen by se měly zúčastnit i běžecké hvězdy Charlotte Kallaová či Therese Johaugová.

Už nyní je jasné, že Ondřej Moravec se na start ještě nepostaví. „Možná si zkusí střelecké duely, ale jinak závodit nebude. Musí začít zvolna,“ upozornil Vítek.