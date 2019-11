Legendy učí biatlon. Domračevová a Björndalen mají nasytit čínské ambice

Biatlon

Dalších 21 fotografií v galerii Ole Einar Björndalen s Darjou Domračevovou s medailemi z MS v Hochfilzenu v roce 2017. | foto: Profimedia.cz

dnes 0:00

Za dva a čtvrt roku bude čínská metropole Peking hostit zimní olympijské hry. Nejlidnatější země světa dělá všechno pro to, aby uspěla. Aby získala co nejvíc medailí. Do toho plánu zapadá také angažování nejslavnější dvojice biatlonového světa - Oleho Einara Björndalena s Darjou Domračevovou. Dokážou dvě legendy stvořit zázrak?