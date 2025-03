Biatlonistky poběží štafetu v Novém Městě na Moravě i s Davidovou

Muži vyrazí ve složení Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček a Michal Krčmář. Informovala o tom IBU na svém webu.

„Jessica a Tereza byly jasnou volbou na první dva úseky. Ilona zajela velmi dobře štafetu na mistrovství světa v Lenzerheide a měla skvělé výsledky na dorosteneckém šampionátu. Uvidíme, jak se popere s atmosférou v Novém Městě na Moravě. Markéta tu zvládla sprint, ale musíme si počkat, jak na tom bude zítra. Pořád jdeme den po dni,“ řekl médiím trenér žen Lukáš Dostál.

Osmadvacetiletá Davidová se v Novém Městě na Moravě vrátila do elitních závodů po takřka tříměsíční pauze způsobené zraněním zad. Zvolila konzervativní léčbu a vrátila se pátečním 52. místem ve sprintu, v němž udělala dvě střelecké chyby. Po závodě řekla, že ji zdravotní potíže stále limitují. Do dnešního stíhacího závodu nenastoupila.

Osmnáctiletá Plecháčová debutovala mezi elitou ve štafetě na únorovém MS v Lenzerheide, kde Češky skončily dvanácté. Minulý týden vybojovala titul dorostenecké mistryně světa ve vytrvalostním závodu. Celkem získala v Östersundu tři cenné kovy. Lucie Charvátová plní roli náhradnice.

Muži pojedou ve stejném složení jako na MS v Lenzerheide, kde byli šestí. Finišovat bude opět Krčmář. „S klukama se na to těšíme. Musíme zregenerovat, každý z nás musí dostat maximum a uvidíme na co to bude stačit. Těšíme se a půjdeme do toho naplno,“ uvedl Krčmář.