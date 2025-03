Zastřílejte štafetu čistě a vezmu vás do Malajsie, hecoval biatlonistky Václavík

9:40

První dva úseky ženské štafety v Novém Městě se musel Adam Václavík notně obávat o své celoživotní úspory. Před závodem totiž český biatlonista přišel do buňky za svými kolegyněmi a představil jim bláznivou sázku: Když zvládnete štafetu bez jediného dobíjení, zaplatím vám zájezd do Malajsie. A Jessica Jislová s Terezou Voborníkovou dělaly vše pro to, aby se do asijské země na náklady svého kamaráda opravdu podívaly.