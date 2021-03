ONLINE: V Novém Městě se jede stíhací závod mužů. Krčmář se posouvá vpřed

Největší česká esa Michal Krčmář s Ondřejem Moravcem vyrazili do sprintu až z poslední losovací skupiny.

Trenéři očekávali, že v pozdějších hodinách by se měl sníh zrychlovat.

To se ale nevyplnilo.

„Já už to tušil někdy dopoledne, že teplo přes den dneska nebylo zdaleka takové, jaké jsme očekávali, aby ta vysoká čísla něčemu pomohla,“ řekl po závodě devětatřicátý Michal Krčmář. Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Krčmář bude mít ztrátu minutu a půl na Simona Desthieuxe, který do stíhacího závodu vyrazí jako první.

Se dvěma chybami na střelnici by ale český závodník sám očekával lepší umístění. I vzhledem k tomu, že v páteční štafetě se mohl běžecky měřit i třeba s Lägreidem.

„Přišlo mi, že mě oproti včerejšku hrozně tahaly lyže. Že nebyly skluzné, že mi na trati nepomohly. Pocitově jsem se totiž necítil hůř než v pátek,“ zhodnotil Krčmář, který ve sprintu ztratil na trati minutu a šestnáct vteřin na nejrychlejšího Johannese Böa.

Pětačtyřicátý, s mankem minuty a třiceti sedmi vteřin, vstoupí do závodu Jakub Štvrtecký. Dvaadvacetiletý Čech bude usilovat o nejlepší umístění v sezoně. Maximum si zajel právě ve stíhacím závodě v Oberhofu, kde skončil pětatřicátý. Tam startoval ze 41. místa.

Stejně jako na úvodním podniku sezony v Kontiolahti vystartuje do stíhačky s číslem 47 Ondřej Moravec.

Určitě by bral, kdyby se mu závod povedl jako tehdy. Moravec v Kontiolahti poskočil i s dvěma chybami na 22. pozici.

Body do SP dle umístění 1. 60 b. 8. 34 b.

2. 54 b. 9. 32 b.

3. 48 b. 10. 30 b.

4. 43 b. 11. 29 b.

5. 40 b. 12. 28 b.

6. 38 b. .....

7. 36 b. 40. 1 b.



S odstupem dvou vteřin na Desthieuxe vyrazí Švéd Sebastian Samuelsson a o další dvě sekundy zpět je Němec Arnd Peiffer.

Lídr disciplíny Sturla Holm Lägreid s číslem čtyři bude ztrácet už deset vteřin. Vedoucí muž Světového poháru Johannes Bö skončil ve sprintu poprvé v letošní sezoně mimo elitní desítku. Na Francouze bude mít z jedenáctého místa manko 39 vteřin.

Právě souboj těchto dvou Norů se vyplatí sledovat pečlivě.

V celkovém hodnocení SP je totiž už dělí pouze devatenáct bodů.

Biatlonová matematika říká, že v případě, že by Lägreid vyhrál, Johannes Bö by musel dojet nejhůře čtvrtý, páté místo by mu už na udržení žlutého dresu nestačilo.

Oživit vzpomínky na mistrovskou stíhačku a vzpomenout si na svoji spolehlivou střelbu by chtěl Francouz Emilien Jacquelin. Z osmé pozice ztrácí půl minuty.