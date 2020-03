Chyby na stojce? Jsem naštvaná, rány jsem moc hlídala, litovala Davidová

Střelnici střídavě zasypával sníh s deštěm, navíc na ní panovaly větrné poryvy. Jak těžké to byly podmínky?

Na ležce mi problém nedělaly. Na stojce začalo trochu foukat, měla jsem za sebou navíc díru, takže to fučelo přímo na mě. Sice jsem se na to soustředila, věděla jsem to, ale stejně jsem chybovala. Ale větrem to nebylo.

Pokažená střelba vás asi musí hodně mrzet, že? Celkově jste musely na tři trestná kola, osmnáctkrát jste dobíjely.

Rozhodně. Bohužel jsme na to čtyři a je potřeba, když jedna chybuje, aby ty další už nechybovaly. Jsem na sebe fakt naštvaná, že jsem to nezvládla. Mrzí mě to. Chtěla bych se teď na střelnici vrátit a udělat to jinak.

Čemu přičítáte vaše střelecké chyby?

Byly to rány dole. Většina mých chyb jde nahoru, takže se to snažím hlídat. Tady jsem si to bohužel tak hlídala, až jsem na terč nedojela. Dělala jsem to trochu jinak, než to dělám normálně, snažila jsem se rány hlídat až moc a bylo to víc na škodu.

Je pro vás alespoň povzbuzením položka vleže? Zvládla jste ji bezchybně za 29 vteřin.

To jo, ale radši bych střílela pomaleji ležku a nešla pak na trestné kolo.

Na svém úseku jste běžela nejrychleji. Jak jste se cítila na trati?

Poslední kolo byl už fakt boj. Ale jo, necítím se tak špatně.