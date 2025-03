Snad nezačnu dělat blbosti, bál se Hornig. Nakonec mu spadl kámen ze srdce

Na únorovém mistrovství světa v Lenzerheide od sebe čekal v individuálních závodech víc. Lehkou rozmrzelost však po šampionátu přebilo nachlazení, kvůli kterému při příjezdu do Nového Města na Moravě netušil, co od sebe může čekat.

Nakonec se ukázalo, že celkem hodně. Jedna nula na ležce, druhá na stojce. Střelba vypadala v Hornigově podání ve čtvrtek tak jednoduše. K ní přidal pětadvacátý běžecký čas a vzniklo z toho další elitní umístění, navíc s nadějnou výchozí pozicí do sobotního stíhacího závodu.

Jak jste s takovým výkonem spokojený?

Doma se mi sešly na střelnici dvě nuly, takže maximálně. Trochu jsem se bál, abych se nenechal strhnout davem a nezačal dělat na střelnici blbosti. Ale to se mi naštěstí nepovedlo.

Čemu za to vděčíte?

Asi právě tomu, že jsem se tam nezbláznil. Dělal jsem na střelnici stejnou práci jako na tréninku, jako doma, a kterou jsem si zkoušel celou sezonu. Když dělám to, co umím, dokáže se mi střelba sejít.

Taková střelba na jistotu?

Ani na jistotu, ani na rychlost. Je to střelba, na kterou momentálně mám. Dokážu se na ni zkoncentrovat a zároveň neztrácet moc času.

Vítězslav Hornig během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Běh se také sešel?

V kontextu ztrát na kolo nebyl úplně špatný. Každé kolo bylo velmi vyrovnané. Místní trať je profilem vážně náročná, takže běžecké rozestupy se mezi lidmi spíše natahují, než že by se zkracovaly. Nemyslím, že by byl v běhu nějaký extrémní problém. Byl to standard, který dokážu tuhle sezonu předvádět.

Co s vámi dělá bouření tribun, zvlášť když jedete o první desítku?

Strašně mě žene. Obzvlášť na cílovém kopci a pak na stadionu. Už jsem tam byl poměrně hodně hotový, ale člověka takový řev nenechá vydechnout a opravdu ho zmáčkne až na cílovou pásku.

Jak jste si ho užil, když se ozval po vaší čisté stojce?

Hodně. Spadl mi kámen ze srdce.

Vítězslav Hornig bojuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Patnácté místo před domácím publikem, to není úplně špatné, ne?

Jsem rád, že výsledek zapadá do toho, co jsem schopný v sezoně jezdit. Protože jsem měl i závody, které se mi úplně nepovedly. Ve Francii jsem třeba nebyl ani na bodech, což mě hodně štvalo, protože jsem kvůli tomu přišel o masák. Teď jsem rád, že i po mistrovství světa, kde jsem nebyl se sebou spokojený, jsem dokázal tohle předvést, a doufám, že jsem i domácím fanouškům udělal radost.

Zatím tu píšete trochu jiný příběh než loni na mistrovství světa, kdy jste byl s jednou chybou ve vytrvalostním závodě až šestačtyřicátý.

Rozhodně, i na lyžích mám mnohem lepší pocit. Když se na trati potkám s Tommasem Giacomelem a půl kola jsem schopný držet podobný rozestup, je to něco jiného, než když na mě loni ve štafetě smazal za kolo skoro půl minuty.

Tomáš Mikyska při závodě odhazoval čelenku a znovu trpěl kvůli vysoké teplotě, jak snášíte aktuální počasí vy?

Před Novým Městem jsem si prošel nějakým lehkým nachlazením, takže jsem rozhodně neměl v plánu zahazovat čelenku. Ještě bych se někde při sjezdu zase ofoukl a lehnul znovu. Tím, jak se závodilo večer, horko pro mě nebylo tak neúnosné. Myslím, že tuto sezonu už byly z hlediska teploty horší závody.

Takže na stíhačku, která startuje ve tři, se vzhledem k vyšší teplotě zas tolik netěšíte?

V sobotu to asi bude horší. Na druhou stranu věřím, že náš servis v takových podmínkách umí mazat. V Lenzerheide na momentální počasí reagovali velice dobře. Takže jsem si jistý, že dokážou zase připravit skvělé lyže. Je to kontaktní závod, a ty já mám obecně velmi rád.