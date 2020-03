ONLINE: V Novém Městě se běží sprint. Jak si vedou čeští reprezentanti?

Čtvrteční ženský sprint přinesl českým fanouškům velkou radost. Markéta Davidová totiž ve Vysočina Aréně vybojovala třetí místo.

Navážou na povedený výsledek i muži?

Jako první z českých reprezentantů vyrazí na novoměstskou trať s číslem 20 Adam Václavík, Ondřej Moravec vystartuje jako 41. Michal Krčmář bude následovat s číslem 55.

Sprint mužů na 10 kilometrů v Novém Městě Podrobná online reportáž od 17.30

Jakub Štvrtecký poběží jako 70. V závěru startovního pole se představí Michal Šlesingr, který má číslo 107.

Ani dnes nebudou v areálu žádní fanoušci. Rada bezpečnosti státu totiž na pondělním zasedání rozhodla, že kvůli koronaviru se všechny závody uskuteční bez diváků.

„Vůbec nedokážu říct, jaké to bude,“ říká Krčmář. „Bude to asi těžší, než kdyby za námi burcovalo třicet tisíc lidí. Bude to chtít absolutní koncentraci,“ přemýšlel.

Největšími favority na vítězství jsou Nor Johannes Bö a Francouz Martin Fourcade. První jmenovaný vyrazí na trať jako 22. Fourcade má číslo 33.

Sníží Johannes Bö svou ztrátu na první místo v celkovém pořadí Světového poháru? A jak si povedou Češi?

Sledujte od 17.30 v podrobné online reportáži.