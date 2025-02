Nové Město bude hostit biatlonový Světový pohár minimálně do roku 2030

„Jsme nadšení, že Nové Město na Moravě získalo další čtyři Světové poháry v řadě. Bereme to jako ocenění práce celého organizačního týmu a také fanoušků, díky kterým se biatlonisté do Vysočina Areny tak rádi vrací,“ řekl médiím šéf Českého biatlonového svazu Jiří Hamza.

Po letošních závodech SP, které jsou na programu od 6. do 9. března, se v Novém Městě na Moravě sejde elita v další sezoně v termínu od 22. do 25. ledna. Podle dnes zveřejněného kalendáře by se v sezoně 2026/27 měly závody na Vysočině konat v týdnu od 19. do 24. ledna, o rok později jsou v plánu od 7. do 12. března.

V sezonách 2028/29 a 2029/30 bude Nové Město na Moravě prvním dílem v kalendářním roce. Konkrétně se pojede v týdnu od 2. do 7. ledna 2029 a od 1. do 6. ledna 2030. Závody v Oberhofu, kde se tradičně Světový pohár v úvodu roku koná, se od roku 2027 přesunou kvůli příhodnějšímu počasí na pozdější termín.

Novinkou budou také v sezonách 2026/27 a 2028/29 povánoční závody v Pokljuce. Slovinské středisko bude hostit Světový pohár od 31. prosince 2026 do 3. ledna 2027 a od 28. do 31. prosince 2028.