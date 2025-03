Jsem durch zpocený, hlásí Mikyska. Krčmář před závody v Novém Městě mění plínky

„Přijde mi to lepší, než když startujeme v době oběda nebo chvíli po něm, jsem za to docela rád,“ hlásí spokojeně Tomáš Mikyska, který vyráží na trať v 18:52.

„Naše těla nejsou zvyklá na závodění takhle večer, nabourá nám to vlastně úplně celou rutinu,“ stýská si naopak Jessica Jislová, kterou čeká sprint až v pátek.

„V době, kdy tu půjdeme na start, máme většinou už po závodě a jsme na masáži nebo na večeři, zkrátka odpočíváme. Zatímco tady teprve tou dobou budeme muset podat maximální výkon. V podstatě celý rok trénujeme v jiný čas, takže tyhle večerní starty jsou pro tělo trochu šok,“ přibližuje Jislová problémové faktory aktuálních časů.

„Podobně jsme to měli v Kontiolahti, a tam se mi hůř usínalo, protože jsem byla nabuzená a tělu trvalo, než se zase zklidnilo.“

Při odhlédnutí od těchto vzpomínek musí však i ona kvitovat pozdní start, protože teprve se západem slunce začínají tratě uspokojivě tvrdnout a teplota klesat k nule. Což je výrazný rozdíl oproti šestnácti stupňům, k nimž se může teplota vyšplhat, když se na stadion opře v těchto dnech slunce.

„V závodě nám to pomůže, sníh snad bude rychlejší a nebude nás stát tolik sil. Závodit v šestnácti stupních není normální a mám radost, že se tomu vyhneme,“ povídá Jislová.

Ani Mikyska není vyznavačem jarních teplot. „Jsem rád, že večer bude o trošku líp, protože takové vedro vůbec nemusím. Jdu z tréninku a jsem úplně durch zpocený,“ stěžuje si.

Prostovlasý Tomáš Mikyska při tréninku v Novém Městě.

„Všeobecně mám rád chladnější teploty,“ přidává se Michal Krčmář. Pozdní starty ho ale kvůli překopání denního režimu tentokrát netrápí – má totiž v Novém Městě i jiné povinnosti, které vedle závodů řeší.

„Vzal jsem s sebou rodinu, bydlím s ní mimo tým,“ prozrazuje. „Jakmile odjedu z areálu, tak jsem s manželkou a dětmi. Cítím se uvolněnější a na závody se těším. Půjdu si po obědě s mladým lehnout a na hodinku se prospím.“

Tento režim si chce otestovat také vzhledem k příštímu roku, kdy bude Nové Město poslední zastávkou před olympiádou v Anterselvě.

„Na hrách budu zase třiadvacet dní bez nich, tak jsem si chtěl vyzkoušet, jestli jsem schopný připravit se na závody i s tím, že měním plenky,“ vysvětluje.

Čeští muži na trati v Novém Městě. Zleva Tomáš Mikyska, Adam Václavík a Jonáš Mareček, vzadu pak Michal Krčmář.

Vlastimil Jakeš, šéf novoměstských závodů, mezitím řeší poslední nuance. Včetně zkrácení odpoledních tréninků, aby tratě vydržely až do neděle v co nejlepší kondici.

„Zatím všichni říkají, že jsou super,“ těší ho. „Nejhorší situaci máme na střelnici, kde se do nich opírá slunce. V lese, kde je alespoň trochu stínu, je to výrazně tvrdší a lepší. Navíc když jde odpoledne slunce rychle dolů, trať hned tvrdne. Ne jako loni, kdy ještě i večer bylo plus 10.“

Před rokem prošli v Novém Městě při světovém šampionátu podstatně drsnějším testem.

Nakladač dopravuje ve středu večer na stadion čerstvou várku sněhu, aby byl startovní prostor připravený pro čtvrteční závod.

„Tehdy šlo o dva týdny se spoustou deště,“ vzpomíná na nevlídné podmínky a ukazuje na modrou oblohu nad areálem. „Tentokrát to tady vypadá vizuálně líp. Budeme trochu víc opálení.“

Na letošním světovém šampionátu klasiků v Trondheimu, kde norské středisko také zasáhla vlna vysokých teplot, dosáhli organizátoři prosolováním tratí takřka až ledového podkladu.

„My máme náš vyzkoušený systém,“ říká Jakeš. „Děláme na tratích s předstihem už večer předem a ráno je dolaďujeme, než proběhne finální úprava rolbama. Nejde o ošetření těsně před startem. Bude to tvrdé, ale nikdy ne vyloženě ledové.“