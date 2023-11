Je nám až trapně, tvrdí Norové. Jejich lyže letí, soupeři byli v depresi

„Závody v Sjusjöenu prokázaly jediné: zákaz používání fluoru je obrovská chyba,“ psal například odborný server Focusbiathlon. „Vývoj, kterého bylo v průběhu let v servisních týmech dosaženo, se proměnil v nic. A kdo má nyní výhodu, když musí začít všechno od začátku? Samozřejmě ta federace, která má více možností, více servismanů a zkušenější personál.“

Dokonce i norští reprezentanti neskrývali překvapení, jak jsou najednou odskočení od jiných.

„Znalosti našeho servisního týmu jsou pro mě výhoda. Přesto přemýšlím o tom, že to vůči ostatním není fér,“ podotkla Norka Ingrid Tandrevoldová, v minulé sezoně šestá žena Světového poháru. Vysvětlovala, že si na trati všimla obrovských rozdílů mezi svými lyžemi a těmi, které měla špičková Italka Lisa Vittozziová.

„Pochválila jsem Lisu za třetí místo a řekla jí, že je skvělá, protože neměla dobré lyže,“ líčila Tandrevoldová. V hromadném závodě v Sjusjöenu bylo kolem Italky ve výsledkové listině naskládáno hned pět Norek.

BĚŽ. Johannes Bö (vlevo) a Sturla Holm Laegreid ve smíšené štafetě na MS v Oberhofu.

Pohled na pořadí mužů pak byl omračující: na prvních dvanácti příčkách jen Norové. Mezinárodní konkurence z Německa, Itálie, Česka, Belgie a Polska paběrkovala.

„Cítil jsem se až trapně, když jsem na mých mnohem rychlejších lyžích projížděl kolem jednoho zahraničního závodníka za druhým,“ říkal Johannes Dale. „Dokonce jsem měl chuť se těm klukům omluvit.“

Další norští biatlonisté zmiňovali, že bylo až nebezpečné jezdit za biatlonisty z jiných zemí ve sjezdu, protože vzhledem k výrazně vyšší rychlosti norských lyží mohli do svých soků snadno narazit.

Mezi frustrovanými protivníky byl i Němec Roman Rees. „V porovnání s Nory jsem měl extrémně špatné lyže,“ povídal. „Současná situace v nás vyvolává smutek a deprese. Mohu jen doufat, že na jiném typu sněhu nebude rozdíl až tak markantní.“

Není divu, že servisní týmy včetně toho českého bijí na poplach a na scénu vstoupila i jistá forma biatlonové špionáže.

„Není šance Norům konkurovat,“ uznal po závodech v Sjusjöenu kouč českých mužů Michael Málek. „Samozřejmě, že jsou dobře připravení, ale i tak jsou s lyžemi o kus před ostatními. S Němci a Italy jsme na tom jakžtakž srovnatelně, ale proti Norům neměl běžecky nikdo šanci.“

Nade všemi Nory by v právě začínající sezoně měl opět vyčnívat Johannes Bö, čtyřnásobný šampion Světového poháru a od šampionátu v Oberhofu už sedmnáctinásobný mistr světa.

Norský biatlonista Johannes Bö na střelnici během stíhacího závodu v Novém Městě na Moravě během uplynulé sezony.

Přemožitele nenašel ani v Sjusjöenu, kde ovládl sprint i hromadný závod. „Není nic lepšího než začít sezonu výhrou,“ liboval si.

V létě o něm nebylo mnoho slyšet, neúčastnil se většiny týmových kempů či letních závodů, připravoval se sám a užíval si rodiny, která se rozrostla o druhého potomka.

Pak se vrátil k reprezentaci a z podzimního soustředění v Torsby (ještě na kolečkových lyžích) přicházely zprávy, v jak úžasné formě se nachází.

Trenér Siegfried Mazet tam dal biatlonistům úkol: pokuste se co nejrychleji sestřelit pět terčů vleže i vestoje.

Böova stojka se poté stala hitem Instagramu. Od chvíle, kdy se postaví na podložku, až do sestřelení všech pěti terčů uplynulo pouhopouhých 10,4 sekundy!

Kolega Vetle Christiansen s úsměvem glosoval: „Úplně mi tou svojí rychlostí zkazil den.“

Bö později vysvětloval, že takový výkon se mu při Mazetově testu povedl až napotřetí. „Sociální média jsou fasáda. Končí tam jen to, co je povedené,“ smál se. „Při prvním pokusu jsem udělal dvě chyby a při druhém jednu. Ale kouč mě přesvědčil, ať to zkusím do třetice. A vyšlo to.“

Hned ujistil, že v závodech do takového přehnaného rizika jít nemíní.

„To bych Johannesovi ani nedovolil,“ podotkl Mazet. „Ale těší mě, že se stal lepším střelcem, stabilnějším na vysoké úrovni. Pracovali jsme na tom, aby se zlepšil v zaujímání postoje, v dýchání i ve zrychlení prvního výstřelu.“

Vše nasvědčuje tomu, že Bö je na sezonu skvěle nachystán fyzicky i psychicky. Mnohem horší přípravné období naopak prožila obhájkyně velkého glóbu v kategorii žen, Francouzka Julia Simonová.

V říjnu ji v Albertville zadržela policie kvůli podezření z krádeže a zpronevěry. Byla předvedena k výslechu a pak opět propuštěna.

Údajně měla ukrást nižší jednotky tisíc eur z kreditních karet týmové kolegyně Justine Braisazové-Bouchetové a jednoho z členů realizačního týmu.

„Ale já jsem ve skutečnosti oběť. Ukradli mi identitu a mé jméno bylo použito bez mého vědomí,“ hájila se v rozhovoru pro list L’Equipe.

Rozhodla se poté netrénovat s kolegyněmi z reprezentace a připravovala se individuálně, případně s biatlonistkami z jiných zemí.

Vyšetřování případu stále probíhá a Simonové hrozí dokonce trest nepodmíněného odnětí svobody. Na startu v Östersundu však bude.

„Odpověděla všechny otázky vyšetřovatelů a absolutně odmítla jakoukoliv svoji vinu. Nyní se chce soustředit na nadcházející sezonu,“ uvedl její právník.

Což pro ni nebude vůbec jednoduché.