Devětadvacetiletá Davidová absolvovala po minulé sezoně druhou operaci vyhřezlé ploténky a v říjnu informovala, že by se ráda vrátila k závodům na začátku příštího roku. Minulý týden startovala v kontrolním závodě ve Vuokatti, který vyhrála, do druhého už pak podle plánu nenastoupila.
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„Chtěli jsme především zjistit, jak na tom Markéta aktuálně je. Její výkon byl určitě pozitivním signálem, ale na našem plánu se nic nemění. Před Vánoci by měla v rámci přípravy závodit na IBU Cupu v Obertilliachu, a pokud půjde všechno dobře, po Novém roce bychom ji rádi viděli ve Světovém poháru,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář.
Vedle mistryně světa z vytrvalostního závodu v roce 2021 Davidové chybí v nominaci také Tereza Vinklárková, která začne stejně jako Ilona Plecháčová v nižším IBU Cupu.
V A-týmu jsou vedle Pavlů a Jandurové letošní bronzová olympijská medailistka Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová. Muži jsou ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Jonáš Mareček a Mikuláš Karlík.
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„Oběma holkám (Jandurové a Pavlů) se povedly závody ve Vuokatti a zaslouží si dostat šanci ve Světovém poháru. Je to odměna za práci, kterou odvedly během přípravy. Lucka je pořád velmi mladá a připravuje se primárně na juniorské závody. Nemáme od ní proto zatím žádná výsledková očekávání. Bude to pro ni především velká zkušenost,“ uvedl Rybář.
Úvodní díl Světového poháru v Kontiolahti začne příští čtvrtek vytrvalostním závodem mužů. O den později se ve finském středisku uskuteční vytrvalostní závod žen a o víkendu se pojedou smíšené štafety a sprinty.