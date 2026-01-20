Olympijský tým mužů budou tvořit Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák.
Náhradníky budou Jonáš Mareček a Adam Václavík.
Ve vyvolené pětici žen jsou Tereza Voborníková, Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková.
První náhradnicí bude juniorka Ilona Plecháčová, druhou další juniorka Heda Mikolášová.
Velký otazník nicméně visí nad zdravotním stavem Davidové. Ta vynechala už poslední kolo Světového poháru v Ruhpoldingu a nebude startovat ani tento týden v Novém Městě.
„U Markéty se ozvala výraznější bolest zad,“ vysvětluje sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.
„Objevily se otoky, proto teď Markéta podstupuje vyšetření a zároveň se snaží rehabilitovat. Děláme všechno, aby mohla odjet s týmem na začátek olympijské přípravy v Anterselvě. Takový je náš ideální scénář a my doufáme, že vyjde.“
S výjimkou Davidové utvoří všichni nominovaní olympionici také český tým na Světovém poháru v novoměstské Vysočina Areně, který začne ve čtvrtek vytrvalostním závodem mužů. Pátou ženou bude na Vysočině právě Plecháčová.
„Vrchol sezony je jednoznačně olympiáda. Nové Město bude směrem k ní nádherným předzávodem ve fantastické kulise,“ podotkl Rybář. „Kdo tu kulisu zvládá tady, měl by zvládat i tu olympijskou.“
Na hrách v Milánu a Cortině (biatlonovým centrem bude Anterselva) se stane nejzkušenějším českým biatlonistou Michal Krčmář, který debutoval už v Soči 2014 a chystá se na svoji čtvrtou olympiádu.
Pro Davidovou a Jislovou by to měl být třetí start, pro Karlíka, Charvátovou a Voborníkovou druhý.
V 26 letech si odbude premiéru pod pěti kruhy Hornig, současná česká mužská jednička. Ten se ještě před Pekingem 2022 neúspěšně rozjížděl o poslední volné místo v týmu s Milanem Žemličkou.
Poprvé budou startovat na hrách také Mikyska, Hák a Vinklárková.
Co rozhodlo pro Háka
Nejvíce diskutovanou byla finální nominace mužů. Na základě pořadí Světového poháru ji měli jistou Hornig, Krčmář a Mikyska. Pro Karlíka hovořily rychlé běžecké časy v pohárových závodech, i když je zatím nedokázal doplňovat kvalitní střelbou.
Mareček, juniorský mistr světa ve vytrvalostním závodě z roku 2022, byl v této sezoně stabilním členem mužské štafety, s níž vybojoval i šestá místa v Oberhofu a Ruhpoldingu. V posledních týdnech však měla jeho forma v individuálních kláních sestupnou tendenci, o čemž svědčily 51. místo ve sprintu v Oberhofu a až 75. místo v Ruhpoldingu.
Proto dali trenéři přednost dvaadvacetiletému Hákovi, jenž si o letenku do Itálie řekl třetím a desátým místem na zatím posledním kole druholigového IBU Cupu v Breznu. V celkovém pořadí IBU Cupu je desátý.
„Prokázal střeleckou stabilitu a byl nejlepší v přímé konfrontaci závodníků na IBU Cupu,“ vysvětloval jeho nominaci Rybář.
Hák má v krvi biatlonové geny, maminka Eva slavila v roce 1993 titul mistryně světa ve štafetě a reprezentovala na třech olympiádách, tatínek Zdeněk startoval na hrách v Lake Placid 1980 a Sarajevu 1984, přičemž jeho maximem v individuálních kláních bylo 14. místo.
Ve Světovém poháru se jejich syn představil zatím pouze loni v březnu na Holmenkollenu, hned při své premiéře však dokázal ve sprintu 35. místem bodovat. Loni navíc dosáhl také na bronz z juniorského mistrovství světa ve sprintu.
Vinklárkové pomohl Ruhpolding
V ženském olympijském týmu dostala za kvartetem zkušených reprezentantek coby pátá důvěru Vinklárková. „Velmi dobře zvládla Světový pohár v Ruhpoldingu,“ ocenil Rybář její výkony v minulém týdnu, kdy nejprve ustála velký tlak na posledním úseku štafety a poté byla v nedělní stíhačce i nejlepší (a jedinou bodující) Češkou.
Teprve devatenáctiletá Plecháčová, loňská mistryně světa dorostenek ve vytrvalostním závodě, tou dobou závodila na IBU Cupu v Brezně, kde doběhla na 9. a 14. místě.
Start v Novém Městě bude pro Plecháčovou tento týden druhým individuálním vystoupením ve Světovém poháru v kariéře, loni debutovala v Oslu, kde ve sprintu doběhla až devadesátá. Předtím okusila ženskou štafetu jak na mistrovství světa v Lenzerheide, tak v pohárovém Novém Městě.