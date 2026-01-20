Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Olympijská nominace. S Hákem a bez Marečka. Davidovou dál trápí bolavá záda

Tomáš Macek
  12:33
Je rozhodnuto. Čeští trenéři oznámili nominaci na olympijské hry v Milánu a Cortině. V pětičlenném výběru mužů chybí Jonáš Mareček, který předtím absolvoval celou sezonu ve Světovém poháru. Naopak příležitost dostane dvaadvacetiletý Petr Hák. Mezi ženami figuruje v nominaci také Markéta Davidová, přestože řeší další zdravotní problémy a tento týden vynechá i Světový pohár na domácí půdě v Novém Městě na Moravě.
Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Oberhofu

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Oberhofu | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Tereza Voborníková během stíhacího závodu v Ruhpoldingu
Jessica Jislová běží sprint v Oberhofu.
Lucie Charvátová na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu
Spokojená Tereza Vinklárková po stíhacím závodě v Ruhpoldingu.
12 fotografií

Olympijský tým mužů budou tvořit Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák.

Náhradníky budou Jonáš Mareček a Adam Václavík.

Ve vyvolené pětici žen jsou Tereza Voborníková, Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková.

První náhradnicí bude juniorka Ilona Plecháčová, druhou další juniorka Heda Mikolášová.

Velký otazník nicméně visí nad zdravotním stavem Davidové. Ta vynechala už poslední kolo Světového poháru v Ruhpoldingu a nebude startovat ani tento týden v Novém Městě.

„U Markéty se ozvala výraznější bolest zad,“ vysvětluje sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.

„Objevily se otoky, proto teď Markéta podstupuje vyšetření a zároveň se snaží rehabilitovat. Děláme všechno, aby mohla odjet s týmem na začátek olympijské přípravy v Anterselvě. Takový je náš ideální scénář a my doufáme, že vyjde.“

S výjimkou Davidové utvoří všichni nominovaní olympionici také český tým na Světovém poháru v novoměstské Vysočina Areně, který začne ve čtvrtek vytrvalostním závodem mužů. Pátou ženou bude na Vysočině právě Plecháčová.

„Vrchol sezony je jednoznačně olympiáda. Nové Město bude směrem k ní nádherným předzávodem ve fantastické kulise,“ podotkl Rybář. „Kdo tu kulisu zvládá tady, měl by zvládat i tu olympijskou.“

Na hrách v Milánu a Cortině (biatlonovým centrem bude Anterselva) se stane nejzkušenějším českým biatlonistou Michal Krčmář, který debutoval už v Soči 2014 a chystá se na svoji čtvrtou olympiádu.

Počtvrté na hry: Michal Krčmář

Pro Davidovou a Jislovou by to měl být třetí start, pro Karlíka, Charvátovou a Voborníkovou druhý.

V 26 letech si odbude premiéru pod pěti kruhy Hornig, současná česká mužská jednička. Ten se ještě před Pekingem 2022 neúspěšně rozjížděl o poslední volné místo v týmu s Milanem Žemličkou.

Poprvé budou startovat na hrách také Mikyska, Hák a Vinklárková.

Co rozhodlo pro Háka

Nejvíce diskutovanou byla finální nominace mužů. Na základě pořadí Světového poháru ji měli jistou Hornig, Krčmář a Mikyska. Pro Karlíka hovořily rychlé běžecké časy v pohárových závodech, i když je zatím nedokázal doplňovat kvalitní střelbou.

Mareček, juniorský mistr světa ve vytrvalostním závodě z roku 2022, byl v této sezoně stabilním členem mužské štafety, s níž vybojoval i šestá místa v Oberhofu a Ruhpoldingu. V posledních týdnech však měla jeho forma v individuálních kláních sestupnou tendenci, o čemž svědčily 51. místo ve sprintu v Oberhofu a až 75. místo v Ruhpoldingu.

Proto dali trenéři přednost dvaadvacetiletému Hákovi, jenž si o letenku do Itálie řekl třetím a desátým místem na zatím posledním kole druholigového IBU Cupu v Breznu. V celkovém pořadí IBU Cupu je desátý.

Petr Hák loni v Oslu, jeho první sprint ve Světovém poháru v kariéře.

„Prokázal střeleckou stabilitu a byl nejlepší v přímé konfrontaci závodníků na IBU Cupu,“ vysvětloval jeho nominaci Rybář.

Hák má v krvi biatlonové geny, maminka Eva slavila v roce 1993 titul mistryně světa ve štafetě a reprezentovala na třech olympiádách, tatínek Zdeněk startoval na hrách v Lake Placid 1980 a Sarajevu 1984, přičemž jeho maximem v individuálních kláních bylo 14. místo.

Ve Světovém poháru se jejich syn představil zatím pouze loni v březnu na Holmenkollenu, hned při své premiéře však dokázal ve sprintu 35. místem bodovat. Loni navíc dosáhl také na bronz z juniorského mistrovství světa ve sprintu.

Vinklárkové pomohl Ruhpolding

V ženském olympijském týmu dostala za kvartetem zkušených reprezentantek coby pátá důvěru Vinklárková. „Velmi dobře zvládla Světový pohár v Ruhpoldingu,“ ocenil Rybář její výkony v minulém týdnu, kdy nejprve ustála velký tlak na posledním úseku štafety a poté byla v nedělní stíhačce i nejlepší (a jedinou bodující) Češkou.

Spokojená Tereza Vinklárková po stíhacím závodě v Ruhpoldingu.

Teprve devatenáctiletá Plecháčová, loňská mistryně světa dorostenek ve vytrvalostním závodě, tou dobou závodila na IBU Cupu v Brezně, kde doběhla na 9. a 14. místě.

Start v Novém Městě bude pro Plecháčovou tento týden druhým individuálním vystoupením ve Světovém poháru v kariéře, loni debutovala v Oslu, kde ve sprintu doběhla až devadesátá. Předtím okusila ženskou štafetu jak na mistrovství světa v Lenzerheide, tak v pohárovém Novém Městě.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Kasatkinová vs. BartůňkováTenis - Dvouhra žen - 1. kolo - 20. 1. 2026:Kasatkinová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 6:0, 0:0
  • 1.33
  • -
  • 3.22
Honvéd vs. SlováckoFotbal - - 20. 1. 2026:Honvéd vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
20. 1. 13:00
  • 3.44
  • 3.60
  • 1.84
Gdaňsk vs. Hradec KrálovéFotbal - - 20. 1. 2026:Gdaňsk vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
20. 1. 13:00
  • 2.29
  • 3.58
  • 2.55
Hammarby IF vs. PardubiceFotbal - - 20. 1. 2026:Hammarby IF vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
20. 1. 15:00
  • 2.21
  • 3.41
  • 2.75
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Zdálo se, že je vše ztraceno, uznal Menšík po obratu. Pomohl si exhibičním brejkem

Jakub Menšík se na sebe zlobí v prvním kole Australian Open.

Ani když vyhrál první set, necítil, že by byl v zápase tím dominantnějším. „Přišlo mi, že tahám za kratší konec,“ přiznal Jakub Menšík. V úvodním kole tenisového Australian Open se nadřel, otáčel...

20. ledna 2026  12:51

Olympijská nominace. S Hákem a bez Marečka. Davidovou dál trápí bolavá záda

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Oberhofu

Je rozhodnuto. Čeští trenéři oznámili nominaci na olympijské hry v Milánu a Cortině. V pětičlenném výběru mužů chybí Jonáš Mareček, který předtím absolvoval celou sezonu ve Světovém poháru. Naopak...

20. ledna 2026  12:33

Světový pohár v biatlonu se blíží, Vysočina očekává nápor 80 tisíc fanoušků

Více než pětadvacet tisíc diváků vytvořilo ve čtvrtek ve Vysočina Areně...

Vysočina Arena se chystá na největší sportovní událost roku. Světový pohár v biatlonu, který v Novém Městě na Moravě vypukne ve čtvrtek 22. ledna, přiláká do Žďárských vrchů desetitisíce lidí....

20. ledna 2026  12:29

Bořilův poslední půlrok? Do armády už se nechystá a slýchá: Můžeš být dobrý trenér

Premium
Slávistický kapitán Jan Bořil si zpracovává míč v utkání proti Atalantě.

Zkraje roku slavil hned dva významné milníky. Deset let ve Slavii. Pětatřicet let na světě. „Letí to jako prase,“ oklepe se Jan Bořil, lídr a kapitán fotbalových mistrů z Edenu. Už vyhlíží středeční...

20. ledna 2026

Táborský manažer Táborský: Můj odchod v Budějovicích chápali, válčit s nimi nechci

Ivo Táborský

Platil za jednu z českých tváří nové éry českobudějovického Dynama, když druholigový klub koupila nigerijská podnikatelka Nneka Ede. Pro řadu fanoušků byl odkazem dřívějších let i jistotou a...

20. ledna 2026  11:57

Jak jsem dokončil poslední etapu, dolehlo to na mě. Engel je v cílí Dakaru spokojený

Milan Engel (v modrožluté závodní kombinéze) se s týmem raduje z dokončené...

Od neděle je doma a různé oděrky, zhmožděniny a další bolístky se teprve teď, když definitivně vyprchal závodní adrenalin, začaly ozývat. Motocyklista Milan Engel zajel letošní Rallye Dakar parádně,...

20. ledna 2026  11:41

Krejčí i jeho tým vyšli naprázdno, souboj o čelo východu pro Detroit

Kevin Porter Jr. z Milwaukee zakončuje přes Víta Krejčího z Atlanty.

Atlanta Hawks s Vítem Krejčím prohráli v NBA čtvrtý zápas v řadě. Při domácí porážce 110:112 od Milwaukee Bucks neprožil český basketbalista povedené utkání, protože netrefil žádnou ze šesti...

19. ledna 2026  22:08,  aktualizováno  20. 1. 11:33

Australian Open ONLINE: Bartůňková hraje třetí set, Menšík i Kopřiva zvládli bitvy

Sledujeme online
Nikola Bartůňková hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Už sedm českých tenistů postoupilo v úterý do druhého kola Australian Open. Své zápasy zvládli Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková i Tereza Valentová a...

20. ledna 2026  11:30

Čech vyhrál mistrovství světa v hodu plyšovým aligátorem. S rekordem navrch

Vladislav Tuláček při mistrovství světa v hodu plyšovým aligátorem.

Kdo si hraje, nezlobí! Nejsilnější a možná i nejdrsnější chlapi planety se před pár dny v Orlandu na Floridě utkali o titul mistra světa – podržte se – v hodu plyšovým aligátorem. A titul šampiona...

20. ledna 2026  11:26

Fanoušci? V Paříži byli horší. Valentová vyřadila domácí naději a čeká ji derby

Tereza Valentová se raduje z vítězství v prvním kole Australian Open.

Hned na svém prvním Australian Open si vyzkoušela, jaké to je bojovat na velkém kurtu proti domácí oblíbenkyni, kterou ženou tisícovky fanoušků. Tereza Valentová tuto zkoušku složila na výbornou, na...

20. ledna 2026  10:23

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Ředitelka kladenského hokeje: Do sestavy nezasahuju, ptám se na ni Plekance

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga. Dort...

Časopis Forbes ji dvakrát zařadil mezi nejvlivnější ženy Česka. Od května loňského roku stojí Renata Pánková v čele hokejového Kladna coby generální ředitelka. Jaké je převzít řízení slavného klubu s...

20. ledna 2026  10:16

Nejsme ve filmu? ptal se táta Reshtenko. Syn spíchl exhibici a běžel nakupovat

Otec a syn Rehtenkovi po synově návratu z bronzového mistrovství Evropy.

Takové přivítání si před odletem na mistrovství Evropy v Sheffieldu uměl jen stěží představit. Že ho kromě nadšené rodiny s obrovským pugétem a balónkem přivítá i dav novinářů a bude se podepisovat...

20. ledna 2026  9:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.