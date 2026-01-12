Něžný obr vládne. Giacomel pobláznil Itálii, ustojí tlak před domácí olympiádou?

Přelom roku se mu povedl skvostně. Tak jako žádnému jinému biatlonistovi ve Světovém poháru.
Poslední závod roku 2025 ovládl díky odvážnému útoku na trati a chladnokrevné střelbě. Na triumf navázal hned v prvním letošním klání.
Přestože ho jen pár minut před startem zasáhly silné emoce, když si celý oberhofský stadion připomínal Siverta Bakkena. Nor, který 23. prosince tragicky zemřel, byl Italovým tréninkovým parťákem a kamarádem. Prý spolu trávili tolik času, že se Giacomel naučil i trošku norsky.
Suverénní vítězství ve sprintu zesnulému kamarádovi věnoval, ale příliš ho neslavil. „Není co,“ říkal sklesle. „Je to jeden z nejdivnějších dní mého života. Jeden z nejsmutnějších, ale po sportovní stránce jeden z nejšťastnějších.“
Je to vizitka opravdu dobrého závodníka. Tommaso je velký profesionál, dává do toho maximum.