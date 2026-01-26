Premium

Nálož energie z Nového Města. Bude platit efekt Soukalová? A co čeká Davidovou?

Jessica Jislová a Michal Krčmář slaví třetí místo ve smíšené štafetě v Novém Městě na Moravě.

Tomáš Macek
Alžběta Marešová
,
Na ten okamžik čekala Vysočina Arena deset let. Čeští biatlonisté před zaplněnými tribunami opět stojí na stupních vítězů. V sobotu se tak stalo, navíc po dechberoucím finiši Michala Krčmáře, jímž dokonal práci Jessiky Jislové, Terezy Voborníkové a Vítězslava Horniga ve smíšené štafetě.

„Byla to naprostá euforie,“ říkal Krčmář ještě o 24 hodin později. „Pocit absolutního štěstí, kdy vám připadá všechno dokonalé, krásné a navíc tak adrenalinové. Snažím se najít správná slova k popsání mých sobotních pocitů, ale ani košatá čeština mi nepomáhá.“

Výkon smíšené štafety byl i perfektní odměnou pro české biatlonové nadšence, kteří zaplňují tribuny v Novém Městě rok co rok do posledního místa, ať už svítí slunce, chumelí, leje, či mrzne – a ať už jsou výsledky domácích závodníků jakékoliv.

Ovšem pro české biatlonisty se stal sobotní výsledek zároveň tím nejlepším povoleným dopingem a injekcí sebevědomí do olympijských bojů.

Na aklimatizaci ve vysoko položené Anterselvě bude mít český tým před začátkem her 11 dní. Naopak část norského výběru odjela do výšky už minulé pondělí.

