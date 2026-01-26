Nálož energie z Nového Města. Bude platit efekt Soukalová? A co čeká Davidovou?

„Byla to naprostá euforie,“ říkal Krčmář ještě o 24 hodin později. „Pocit absolutního štěstí, kdy vám připadá všechno dokonalé, krásné a navíc tak adrenalinové. Snažím se najít správná slova k popsání mých sobotních pocitů, ale ani košatá čeština mi nepomáhá.“
Výkon smíšené štafety byl i perfektní odměnou pro české biatlonové nadšence, kteří zaplňují tribuny v Novém Městě rok co rok do posledního místa, ať už svítí slunce, chumelí, leje, či mrzne – a ať už jsou výsledky domácích závodníků jakékoliv.
Ovšem pro české biatlonisty se stal sobotní výsledek zároveň tím nejlepším povoleným dopingem a injekcí sebevědomí do olympijských bojů.
Na aklimatizaci ve vysoko položené Anterselvě bude mít český tým před začátkem her 11 dní. Naopak část norského výběru odjela do výšky už minulé pondělí.