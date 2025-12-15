Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Zdálo se, že se to nedá pokazit, až se to pokazilo. Jak Češi dlouho jeli i o 3. místo

Tomáš Macek
  8:01
Od našeho zpravodaje v Rakousku - Po třech úsecích byli i ve hře o stupně vítězů. Ještě před poslední položkou se zdálo, že o umístění v ceněné elitní šestce nemohou Češi přijít, vždyť Mikuláš Karlík měl na 6. místě před dalšími štafetami 40sekundový náskok. Mužské kvarteto biatlonistů sahalo v Hochfilzenu po nejlepším pohárové umístění od lednové Anterselvy. Jenže pak přišla Karlíkova tři trestná kola – a propad na konečnou 9. pozici.
Jonáš Mareček předává štafetu Mikuláši Karlíkovi.

Jonáš Mareček předává štafetu Mikuláši Karlíkovi. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Vetle Christiansen přiváží norskou štafetu do cíle na prvním místě.
Norové vítají v cíli Vetleho Christiansena, který uhájil další štafetové...
Martin Ponsiluoma a Jesper Nelin vítají v cíli Sebastiana Samuelssona, který...
Norové slaví druhou vítěznou štafetu v této sezoně Světového poháru.
10 fotografií

Po závodě Mikuláš Karlík o situaci na závěrečné stojce s médii nehovořil, do novinářské mixzóny nedorazil a své myšlenky si nechal pro sebe.

Jeho týmový kolega Jonáš Mareček, který mu štafetu po velmi dobrém výkonu předal na pátém místě, ke kritickému okamžiku poznamenal: „Mikuláš jel po trati sám a měl tak velký časový polštář, že se zdálo, že se to už nedá pokazit – až se to nakonec pokazilo. V minulosti se něco podobného několikrát stalo i mně. Radši jezdím v kontaktu, než abych jel sám tak jako dneska Mikuláš, kdy daleko za vámi ani před vámi nikdo není.“

Další vítězné tažení Norů. Češi si štafetu v Hochfilzenu pokazili až v závěru

Michal Krčmář se sešel v průběhu závodu s Karlíkem ve chvíli, kdy se český finišman chystal na stadionu na svůj part na čtvrtém úseku. Krátce poté Krčmář říkal: „Mikuláš si teď věří. Nemá cenu, abych mu před jeho úsekem cokoliv říkal, ti mladí už nejsou žádní zobáci a vědí, co mají dělat.“

Po závodě ke Karlíkovým potížím na stojce podotkl: „Jednoznačně to bylo o psychice.“

Čeští trenéři se v Hochfilzenu rozhodli nasadit dva své nejúspěšnější muže, Horniga a Krčmáře, hned na úvodní dva úseky. Víceméně uvažovali tak, že by mohli přivézt českou štafetu na velmi dobré pozici, kterou by se potom Mareček a Karlík pokusili udržet.

„Měli jsme i jinou představu o pořadí úseků, ale Michal (kouč Málek) nám vysvětlil, proč to postavili právě takhle,“ tvrdil Vítězslav Hornig. „Stejně musíme na každém úseku každý předvést to nejlepší, co v sobě máme, ať už jedeme první, druhý, třetí nebo čtvrtý v pořadí. Podstatné je, abychom prodali, co umíme.“

Dlouho se to všem dařilo.

Hornig na každé z položek minul jeden terč. „Ale důležité bylo, že jsem dobil vždy na první ránu.“ Načež předvedl v závěrečném kole skvostný běžecký výkon, díky němuž vytáhl štafetu ve velmi vyrovnaném klání z desátého místa na třetí příčku na předávce.

„Rozhodně mám dnes důvod k úsměvu,“ ujišťoval. „Mohl jsem se opřít o lyže a pak jsem na začátku posledního výjezdu dokázal i nastoupit ostatním. Viděl jsem, že nestíhají, a vydržel jsem se zmáčknout až do cíle.“

Biatlonisté absolvují první kolo mužské štafety v Hochfilzenu.

Rovněž Krčmář na druhém úseku udržel český tým vysoko.

„Jak jsem štafetu dostal, tak jsem ji víceméně i přivezl, sice na šestém místě, ale v kontaktu se třetím. Celou dobu jel ten náš vláček pospolu a byl to docela kvapík,“ říkal.

Přesněji řečeno: vláček bojující o třetí místo. „Zatímco Norové a Francouzi si uspořádali před námi svůj vlastní závod,“ připomněl Krčmář.

V početném poli za vedoucím duem štafet nebyla nouze o boj o pozice, který byl občas docela drsný. Už Hornig se po prvním úseku zlobil: „Nechápu, proč Rakušan (Unterweger) startující zezadu až s devatenáctkou měl potřebu být po 300 metrech druhej a všem šlapat na lyže a hůlky.“

Také Krčmář vykládal: „Mydlilo se to tam. V posledním kole mě vynervil Kanaďan (Pletz), který blokoval naši skupinu. Němec (Nawrath) nám kvůli tomu začal odjíždět. Kanaďan se vůbec nechoval ohleduplně, přeskakoval ze strany na stranu a ne a ne ostatním uhnout. Až mě to tak vytočilo, že jsem na něj úplně zařval. Bylo to dnes hodně nervózní.“

Mareček si na třetím úseku s vypjatou atmosférou poradil výtečně, přestože v předchozích závodech jeho výkony příliš oslnivé nebyly.

Tentokrát vleže dobíjel dvakrát, zato stojku měl rychlou a bezchybnou.

Jonáš Mareček v závodě mužských štafet na SP v Hochfilzenu.

„Se střelbou jsem předtím hodně bojoval, ale včera jsme na trenažeru našli problém, který mě brzdil,“ vysvětloval. „Byla to určitá psychická staženost v mém těle. Dnes už jsem zase předvedl dobrý střelecký standard. Snad takhle budou vypadat i další závody.“

Ani běžecky to nebylo v jeho podání špatné, byť zároveň přiznával: „Ještě jsem se na trati necítil nejlíp, ta menší dvoudenní nemoc v Östersundu na mě zanechala vroubek. Tělo už je docela v pohodě, ale nějaké hleny na plicích jsou pořád, a to dělá maličký rozdíl.“

Přesto po stojce uháněl po trati dokonce chvíli i na čtvrtém místě a při předávce Karlíkovi zaostával na páté příčce jen necelých pět sekund za průběžně třetím Německem.

„Dneska to dopadne dobře,“ věřil při koncovce závodu Krčmář. S dovětkem: „Ale ještě se může stát spousta věcí.“

Vetle Christiansen přiváží norskou štafetu do cíle na prvním místě.
Norové vítají v cíli Vetleho Christiansena, který uhájil další štafetové vítězství.
Martin Ponsiluoma a Jesper Nelin vítají v cíli Sebastiana Samuelssona, který dovezl švédskou štafetu na třetím místě.
Norové slaví druhou vítěznou štafetu v této sezoně Světového poháru.
10 fotografií

Stala se. A jak štafeta doopravdy dopadla, už víte.

Pohárový peloton se nyní vydává do Le Grand-Bornand. V sestavě mužského týmu tam Jakuba Štvrteckého vystřídá Adam Václavík. Tomu se dařilo v IBU Cupu, když v Obertillachu a Ridnaun dokončil sprint v první desítce.

Stoupá i forma Tomáše Mikysky, který by měl absolvovat svoji premiéru v aktuálním ročníku Světového poháru v lednovém Oberhofu.

Změny před předvánoční francouzskou štací hlásí i ženy.

Běžecky se trápící Jessica Jislová dá tento týden přednost tréninku a juniorka Ilona Plecháčová se vrátí do IBU Cupu. Z něj naopak přicestují za A-týmem Tereza Vinklárková a Heda Mikolášová, když si o nominaci řekly dobrými výsledky ve sprintu v Ridnaun, v němž obsadily 14. a 19. místo.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Vary Bohemians vs. OstravaFlorbal - 16. kolo - 15. 12. 2025:Vary Bohemians vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
15. 12. 10:00
  • 1.02
  • 20.30
  • 30.00
AS Řím vs. ComoFotbal - 15. kolo - 15. 12. 2025:AS Řím vs. Como //www.idnes.cz/sport
15. 12. 20:45
  • 2.27
  • 3.12
  • 3.51
Manchester Utd. vs. BournemouthFotbal - 16. kolo - 15. 12. 2025:Manchester Utd. vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
15. 12. 21:00
  • 1.83
  • 4.20
  • 4.08
Rayo Vallecano vs. BetisFotbal - 16. kolo - 15. 12. 2025:Rayo Vallecano vs. Betis //www.idnes.cz/sport
15. 12. 21:00
  • 2.77
  • 3.37
  • 2.71
NY Rangers vs. AnaheimHokej - - 16. 12. 2025:NY Rangers vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
16. 12. 01:00
  • 2.25
  • 4.06
  • 2.70
Tampa vs. FloridaHokej - - 16. 12. 2025:Tampa vs. Florida //www.idnes.cz/sport
16. 12. 01:00
  • 2.11
  • 4.03
  • 2.94
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Dobeš s Vejmelkou v NHL slavili výhry, Vladař pomohl zákroky k bodu

Jakub Dobeš čelí Connoru McDavidovi.

V nedělních zápasech hokejové NHL se představila trojice českých gólmanů. Jakub Dobeš byl s 27 zákroky zvolen první hvězdou u výhry Montrealu 4:1 nad Edmontonem, Karel Vejmelka s Utahem slavil...

15. prosince 2025  7:12,  aktualizováno  8:18

Zdálo se, že se to nedá pokazit, až se to pokazilo. Jak Češi dlouho jeli i o 3. místo

Jonáš Mareček předává štafetu Mikuláši Karlíkovi.

Od našeho zpravodaje v Rakousku Po třech úsecích byli i ve hře o stupně vítězů. Ještě před poslední položkou se zdálo, že o umístění v ceněné elitní šestce nemohou Češi přijít, vždyť Mikuláš Karlík měl na 6. místě před dalšími...

15. prosince 2025  8:01

Atlantu nakopla Krejčího poločasová smršť, Lakers podržel LeBron

Vít Krejčí z Atlanty během utkání proti New Orleans

Český basketbalista Vít Krejčí v NBA nastřílel 19 bodů a pomohl Atlantě k nedělnímu vítězství 120:117 nad Philadelphií. Rodák ze Strakonic byl vidět hlavně v první půli, kdy dal 16 bodů. Celkem za 26...

15. prosince 2025  7:43

Sudí: Ruka, ale dovolená. Jak nešikovnost vedla na Spartě ke gólu Liberce

Lukáš Letenay se raduje se spoluhráči z Liberce po gólu na 2:1 v 79. minutě...

Sparťané se zlobili: „Jasná ruka, to nemůže platit.“ Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč se z gólu svého mužstva na chvíli přestal radovat „Bál jsem se, že nám ho neuznají,“ přiznal. Po...

15. prosince 2025  7:40

Čepičky, prskavky, výhra a Frťala se šel otužovat. Skauti Teplic vyrazí do Afriky

Teplice, 13. 12. 2025, FK Teplice - Slovácko, 19. kolo první fotbalové ligy....

Podzim zakončili fotbalisté Teplic výhrou 1:0 nad Slováckem a posunuli se do první desítky ligové tabulky, ale pro jejich kouče Zdenka Frťalu to není žádný důvod k uspokojení, natož k lenošení. Ve...

15. prosince 2025  7:18

Evropské možnosti si ozkoušel, nyní Rulík vyráží do Ameriky. Kdo je ve hře?

Porada českých hokejistů v utkání proti Finsku.

Filip Chlapík odjížděl ze Švýcarských her se dvěma góly a asistencí, jeho sparťanský parťák Michael Špaček se stejným počtem bodů, jen v prohozeném gardu. Dařilo se Romanu Červenkovi a prosadili se i...

15. prosince 2025  6:35

POHLED: Trpišovský to nebude. Tak kdo? Bezvládí u repre trvá nebezpečně dlouho

Premium
Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie reaguje v utkání proti Tottenhamu.

Chce si jít vlastní cestou. Vyhnout se údělu, který na něj čeká. Nemá ambice, netouží po moci, drží se stranou. A stejně nakonec zjistí, že nemůže jinak. Dojde mu, že nikdo jiný tu odpovědnost...

15. prosince 2025

Real po výhře dál ztrácí na Barcelonu čtyři body, mezi střelci opět nechyběl Mbappé

Kylian Mbappé skóruje v utkání s Deportivem Alavés.

Real Madrid v 16. kole španělské fotbalové ligy vyhrál na hřišti Alavésu 2:1 a dál ztrácí na Barcelonu čtyři body. Real se oklepal z porážky s Celtou Vigo, která na svůj úspěch navázala a porazila...

14. prosince 2025  23:21

Rozzlobený Priske: Vindahlovy chyby? Tu otázku myslíte vážně? Vždyť nás podržel

Sparťanský kouč Brian Priske během utkání s Libercem.

Před novináři bývá za kliďase, málokterý dotaz ho vyvede z míry. Ale po remíze 2:2 s Libercem Briana Priskeho, kouče fotbalové Sparty, jedna otázka nadzvedla. Vůbec se mu nelíbilo, když jeden z...

14. prosince 2025  22:26

Kouč florbalistek o smutném stříbru: Brzy to přebolí. Na holky jsem strašně pyšný

Smutek na střídačce českých florbalistek po prohraném finále na mistrovství...

Poprvé na letošním domácím mistrovství světa se střelecky neprosadily. A zrovna v tu nejméně vhodnou chvíli. V očekávaném finále, které si nikdy předtím v historii nezahrály. České florbalistky...

14. prosince 2025  20:45

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

14. prosince 2025  20:21,  aktualizováno  20:32

Hyský o podzimu a výhledu na jaro: Chci být nejlepší. Věřím, že posílíme kádr

Trenér Plzně Martin Hyský po zápase s Duklou Praha.

Chválil tým za vítěznou rozlučku s podzimem proti pražské Dukle (2:0), do jarní fáze sezony chce Martin Hyský kádr posílit a neskrývá nejvyšší ambice. Byť Plzeň v první lize ze čtvrté příčky na lídra...

14. prosince 2025  20:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.