Moravec jde po sobotním kolapsu opět do boje. Nechci to tu zabalit, říká

Češi a vybraní závodníci

4 Moravec (ČR)

19 Samuelsson (Švéd.)

24 Peiffer (Něm.)

26 Desthieux (Fr.)

29 Hofer (It.)

33 Loginov (Rus.)

35 Doll (Něm.)

36 Birkeland (Nor.)

37 J. Eberhard (Rak.)

38 Fak (Slovin.)

43 M. Fourcade (Fr.)

47 Weger (Švýc.)

48 Garaničev (Rus.)

53 J. Bö (Nor.)

54 Krupčík (ČR)

55 Lesser (Něm.)

56 Windisch (It.)

59 Fillon Maillet (Fr.)

61 Rastorgujevs (Lot.)

65 Nelin (Švéd.)

70 Anev (Bul.)

75 Christiansen (Nor.)

83 T. Bö (Nor.)

85 Landertinger (Rak.)

86 Bjöntegaard (Nor.)

89 Eder (Rak.)

90 Krčmář ČR)

95 Šlesingr (ČR)

Startuje 103 biatlonistů.