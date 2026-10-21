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Estonci nepustí Rusy na MS v biatlonu. Ti vyhrožují: Zažalujeme všechny rusofoby

Tomáš Macek
  16:05
Biatlonisté na startu singl mix štafety v Otepää.

Biatlonisté na startu singl mix štafety v Otepää. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Fanouškovská kulisa při singl mix štafetě v Otepää
Jonáš Mareček během sprintu v Ruhpoldingu
Tereza Voborníková odjíždí ze střelnice v singlmix štafetě v Otepää.
Tereza Voborníková běží stíhací závod SP v Otepää.
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Poprvé v Otepää. Poprvé v Estonsku. Poprvé v Pobaltí. Biatlonové mistrovství světa se v nadcházející sezoně vydá dobývat nové destinace. Uskuteční se v regionu, který si v posledních letech stále silněji uvědomuje ruské geopolitické hrozby. O medaile se biatlonisté utkají pouhých sedmdesát kilometrů od hranic s Ruskem.

Od 9. do 21. února v Tehvandi aréně v Otepää proběhne šampionát, o němž manažer organizačního výboru Ergo Kukk tvrdí: „Půjde o dosud největší sportovní akci na estonském území v historii.“

Odehraje se pod dohledem medvědího maskota Otta – a není divu, vždyť Otepää znamená v estonštině Medvědí hlava. Městečko se proslavilo tím, že se zde zrodila estonská národní vlajka. Stalo se tak už roku 1884, kdy Estonci byli pod nadvládou carského Ruska a ruské úřady jakékoliv národní projevy tvrdě potíraly.

V současnosti v Otepää žije 2200 obyvatel, při šampionátu však očekávají organizátoři až 150 tisíc diváků, přičemž na tribuny v areálu se jich vejde 20 tisíc. Všechny závody se uskuteční v atraktivních večerních vysílacích časech, pod umělým osvětlením.

Fanouškovská kulisa při Světovém poháru v Otepää letos v březnu

„I v Novém Městě jsme se učili, jak plynule zvládnout celou tu velkou masu diváků, což vy výborně umíte,“ říká Kukk v rozhovoru pro iDNES.cz. „Stejně jako u vás je potřebujeme po závodech dopravit na hotely ve větších vzdálenostech od stadionu. U nás většina z nich bude bydlet ve druhém největším estonském městě Tartu, 40 kilometrů od Otepää.“

Nejvíce fanoušků ze zahraničí očekávají z Lotyšska, Norska a Německa.

Naopak žádné z Ruska.

Ani ruské biatlonisty.

Mezinárodní biatlonová unie IBU nadále striktně dodržuje jejich vyloučení. Navíc estonská vláda zakazuje start ruských sportovců na jakýchkoliv akcích v zemi.

Za takové zásadní postoje by se Rusové i v průběhu šampionátu mohli chtít pomstít a usilovat o jeho narušení například kybernetickým útokem.

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Šermířská federace Estonce potrestala

Estonské zpravodajské služby upozorňují na stupňující se ruskou hybridní válku a skryté provokace v „šedé zóně“. Zároveň však tajné služby dlouhodobě vyzývají Estonce ke klidu a varují před šířením paniky, která je primárním cílem ruských dezinformačních kampaní.

„Víme, kdo je náš soused. Známe možná rizika související s Ruskem,“ ujišťuje před mistrovstvím světa Kukk. „Jsme ale země, která je připravená na všechno. Veškeré sportovní akce zatím proběhly u nás v klidu. Vnímáme ruskou hybridní válku, která se odehrává v Estonsku, v Německu, v celé Evropě, ale jsme úzce provázáni s vládou a odhodláni nabídnout bezpečný šampionát.“

V posledních měsících se Estonsko muselo vypořádat i s opakujícím se poškozením podmořských datových a energetických kabelů, často spojovaným s pohybem ruských plavidel. Zároveň estonské námořnictvo intenzivně monitoruje ruské tankery, které ve Finském zálivu obcházejí sankce. V regionu vzrostl také počet zadržených ruských agentů.

Vyšetřovány byly požáry či pokusy o nastražení zápalných zařízení v logistických centrech. Došlo k neohlášeným cvičením s ostrou střelbou na ruské straně hraničního Čudského jezera. Nebo ke snaze o nelegální překračování hranic z Ruska, které považují Estonci za testy připravenosti pohraniční stráže.

Estonská vláda vytrvale kritizuje návrat ruských sportovců na scénu, ať už s vlajkou a hymnou, či v pozici takzvaných neutrálů. Podle estonských představitelů jsou tito sportovci financováni, podporováni a propagandisticky využíváni svým domovským režimem, což jejich skutečnou neutralitu vylučuje.

Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna společně s kolegy z Polska, Pobaltí a Skandinávie proto navrhli, aby Evropská unie zcela utnula unijní financování (například z programu Erasmus+) pro MOV a ty mezinárodní sportovní federace, které návrat Rusů a Bělorusů umožňují. Uvolňování sankcí vůči Ruskému olympijskému výboru označila estonská vláda za „hanebné a nezodpovědné“.

Současně země uplatňuje politiku nulové tolerance a odmítá udělovat vstupní víza ruským sportovcům.

Proto Mezinárodní šermířská federace, kterou dlouhá léta ovládal Putinův spřízněný oligarcha Ališer Usmanov, letos odebrala Estonsku pořádání mistrovství Evropy v šermu, když na šampionát odmítli pustit Rusy. Země raději obětovala prestižní akci, než aby ustoupila tlaku mezinárodní federace ve prospěch Ruska.

Manuál Estonského olympijského výboru dokonce doporučuje svým sportovcům udržovat striktní fyzický odstup od těch ruských při slavnostních ceremoniálech, pokud se s nimi potkají na mezinárodních soutěžích.

Vasilijev: Budeme chtít kompenzaci

Mezinárodní biatlonová unie IBU na zářijovém kongresu v Berchtesgadenu prodloužila vyloučení Ruské a Běloruské biatlonové federace. Také v nadcházející sezoně nemají být jejich sportovci na soutěže IBU připuštěni.

Rusové se proti tomuto verdiktu odvolali ke Sportovní arbitráži CAS v Lausanne. Její soudci nyní posuzují, zda je takové rozhodnutí IBU diskriminační.

Dvojnásobný olympijský vítěz Dmitrij Vasilijev, vlivná osobnost ruského biatlonu, se v této souvislosti rozčiluje: „Dosavadní výkonný výbor IBU byl plný rusofobů, snad se to nyní změní. Postoje, které proti nám v posledních letech funkcionáři IBU zastávali, by však neměly být prominuty. Poté, co CAS rozhodne, že naše vyloučení bylo ilegální, měli bychom u soudu zažalovat ty, kteří nám účast na závodech znemožňovali. Ti by pak měli finančně kompenzovat naše sportovce, trenéry a celou Ruskou biatlonovou federaci za ztráty, které jsme utrpěli, když naši biatlonisté nesměli soutěžit.“

V souvislosti s narůstající brutalitou útoků Putinovy armády, která se stále větší intenzitou zasahuje na Ukrajině civilní cíle a vraždí děti, jsou Vasiljevova slova názornou ukázkou stupňující se ruské verbální agresivity, k níž značně dopomáhá současná podpora od amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Za návrat ruských sportovců na scénu při sympoziu Forum Nordicum v Novém Městě na Moravě ve středu horoval bývalý reprezentant SSSR a Kazachstánu Vladimir Smirnov, olympijský vítěz v běhu na lyžích z Lillehammeru 1994.

„Ruští sportovci jsou v opravdu těžké situaci. Narodil jsem se v Kazachstánu v bývalé SSSR, moji rodiče jsou Rusové, mám stále v Rusku přátele – ale i na Ukrajině,“ tvrdí. „Jde především o politický problém. Když na to pohlédneme sportovně, každý ruský sportovec samozřejmě chce závodit ve Světovém poháru. Nyní pro ně existují od lyžařské federace FIS kritéria, která jim to umožní, což je určitě dobře. Ale nejde jen o rozhodnutí FIS. Většina skandinávských zemí bohužel nechce povolit ruským sportovcům překročit jejich hranici.“

S požadavkem zakázat udělování víz všem ruským a běloruským sportovcům ve středu vystoupila i Švédská lyžařská asociace.

Smirnov, který s rodinou právě ve Švédsku dlouhodobě žije, naopak v Novém Městě vyzval přítomná mezinárodní média, aby se postavila na stranu Rusů: „Věřím, že i vy, novináři, zapůsobíte svými články na politické lídry, aby umožnili ruským sportovcům start. Soupeřit by měli všichni nejsilnější sportovci.“

Zcela opačný názor zastává Piret Hartmanová, bývalá estonská ministryně kultury. Ta zdůrazňuje: „Ruská agrese a zločiny na Ukrajině, v srdci Evropy, stále pokračují. My jsme spolu s dalšími podobně smýšlejícími zeměmi dali náš postoj od začátku války velmi jasně najevo. Ruští a běloruští sportovci nemají na stejné startovní čáře s těmi našimi co dělat. Postoj Estonska v této otázce je neměnný.“

Rivo Saarna, vedoucí sportovní redakce estonské veřejnoprávní televize ERR, vysvětluje důvod, proč Estonsko odmítá Rusy i na biatlonových tratích: „Jejich země páchá válečné zločiny a my přece nemůžeme v žádné formě normalizovat integraci agresorských států, dokud ruská invaze na Ukrajině pokračuje.“

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Christian Winkler, ředitel komunikace IBU, poukazuje: „Čekáme nyní na verdikt CAS ohledně ruské záležitosti.“

Přesto, jak potvrzuje bývalý viceprezident IBU Jiří Hamza, je start Rusů na mistrovství světa v Otepää vysoce nepravděpodobný – a to i kdyby CAS rozhodl, že je má IBU v pozici neutrálů opět připustit do závodů, podobně jako letos rozhodl ve sporu Ruska s Mezinárodní lyžařskou federací FIS.

Vedení IBU má totiž stanovy nastavené jinak než FIS a mnohé další sportovní federace. Právní tým IBU vysvětluje, že Stanovy IBU ani soutěžní pravidla neumožňují vytvoření statusu „neutrálního sportovce“ pro zástupce suspendovaných svazů.

Navíc obrovské množství ruských reprezentantů v biatlonu jsou členy armádních klubů (CSKA) nebo bezpečnostních složek (Dynamo) a mají vojenské hodnosti. IBU přitom vyžaduje jako základní podmínku nulové vazby ruských sportovců na armádu a tyto složky. Mohli by tedy odmítat jednotlivé sportovce jednoho po druhém i na základě jejich reálného armádního či policejního přidělení.

Dalším faktorem jsou striktní pravidla samotného Estonska, které plošně odmítá udělovat ruským občanům víza pro vstup do země. IBU tudíž může z právního pohledu argumentovat vyšší mocí (force majeure) – tedy že federace nemůže garantovat start sportovcům, které do země nepustí hostitelský stát z důvodu národní bezpečnosti.

„Na mistrovství světa v Otepää určitě Rusové nebudou, v souladu s usnesením naší vlády,“ prohlašuje manažer šampionátu Kukk.

„Co dělá Rusko jako země, je jednoznačně špatné,“ říká český reprezentant Jonáš Mareček, jenž momentálně v Novém Městě trénuje.

Jonáš Mareček v minulé sezoně během sprintu v Ruhpoldingu

„Teď jsem potkal na soustředění v Ramsau některé ruské biatlonisty, se kterými jsem kdysi závodil v dorosteneckých kategoriích,“ vypráví Mareček. „Tehdy jsem s nimi problémy neměl. Chápu, že se nemohou od války distancovat, protože by pak byli v ruském systému perzekvovaní. Ani nevím, jak ji vlastně vnímají, spousta z nich neumí anglicky, diskuze s nimi je těžká. Řada z nich žije někde v horách v Asii daleko na Východě, kontakt s válkou neměli. Ale rozhodně bych nezvedl ruku pro to, aby Rusové teď zase závodili. Jsem rád, jak to má biatlon nastavené.“

Mareček poukazuje i na situaci, jaká vzniká s návratem Rusů na lyžařských závodech: „Jak se asi musí cítit Ukrajinci, když se tam potkávají s lidmi, jejichž země poslala rakety, které zničily jejich domy? To musí být pro ně strašné.“

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