Připadám si tu malinká. Jak české biatlonové juniorky nakoukly mezi dospělé

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Aniž by kdykoliv předtím zažily atmosféru Světového poháru či mistrovství světa dospělých a aniž by někdy v minulosti závodily před kulisou 17 tisíc diváků, ocitly se juniorky Kateřina Pavlů a Ilona Plecháčová na startu ženské štafety v Lenzerheide. Poněkud vykulené a nervózní, za všechny rady děkující, ale i odhodlané ukázat: Podívejte, co už umíme.