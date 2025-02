A teď pojedeš pilu all in. Jak hrál Krčmář vabank a říkal: Tohle je zlomová sezona

Jen pro připomenutí:

Šestý byl Michal Krčmář při svém debutu s mužskou štafetou na světovém šampionátu v Novém Městě 2013. Šestý také v Kontiolahti 2015. Pátý v Oslu 2016. Čtvrtý v Östersundu 2019. Čtvrtý i v Oberhofu 2023 (po vedení Čechů ve třech čtvrtinách štafety). A nyní šestý v Lenzerheide 2025 po opět nadějném představení v celém závodě.

Na počátku své štafetové pouti byl zelenáčem ve společnosti zkušených matadorů Ondřeje Moravce, Michala Šlesingra a Jaroslava Soukupa.

A nyní je on sám týmovým matadorem obklopeným mladou krví Tomášem Mikyskou, Vítězslavem Hornigem a Jonášem Marečkem.

Nepřipadá si však jako veterán, jenž by měl mladým rozdávat rozumy.

„Oni vědí, co mají dělat,“ říká. „Vnímám tuhle sezonu jako zlomovou pro mužský tým. U těch kluků najednou cítím i jakýsi vnitřní posun směrem nahoru, který jim v předešlých letech chyběl.“

I proto jejich šesté místo v cíli nakonec bral.

Obzvlášť po takovém závodě.

„Dnes tu měli všichni plné sestavy, jel se totální biatlon, přičemž žádná z elitních zemí zásadně nechybovala – kromě jednoho kola Švédů. A my jsme v tomhle závodě šestí,“ připomínal. „Dřív se nám takový výsledek povedl, když jiní dělali chyby. Zato dnes jsme ho zvládli i v téhle kvalitě. Když budeme dál všichni předvádět stejné výkony, jednou se doopravdy stane, že ti velcí zachybují a pustí nás ještě výš, až na pódium.“

Štafety považuje za nejoblíbenější a zároveň nejvíc stresující závody. Obzvlášť v roli finišmana. „Hodina dvacet před mým vlastním startem, kdy čekám až odjedou ostatní, je nejsložitější. Musím se udržet koncentrovaný a zároveň ne přemotivovaný.“

Pomyslný štafetový kolík přebral od Jonáše Marečka na šestém místě, se ztrátou 23 sekund na třetí Němce. A právě o to třetí místo se hrálo, protože daleko vepředu si Norové a Francouzi uspořádali jinou ligu.

Jonáš Mareček předává štafetu Michalu Krčmářovi.

Ale ten bronzový post... určitě se o něj pokusím, byl přesvědčen.

Předstihl pátou štafetu USA, ležku zvládl bezchybně, zase se o kousek přiblížil Němci Phillipu Hornovi a Švédovi Sebastianu Samuelssonovi, sedmnáct sekund je dělilo. Potud dobře.

A teď si zahraje trochu vabank.

„Celé druhé kolo jsem se snažil jet pilu, abych si Němce a Švéda nenechal moc ucuknout a při případném jejich zaváhání na stojce byl k nim co nejblíž,“ popisoval.

V duchu k sobě promlouval: Když potom sám stojku pokazíš a budeme osmí nebo devátí, tak tě to tolik nenaštve, než kdybychom nakonec byli čtvrtí a chyběly nám jen nějaké ty vteřinky na bronz. Takže pojedeš all in - a půjdeš za tou nadějí.

Snad právě z toho kvapíku pramenily posléze i dvě chyby na stojce. V tu chvíli však už věděl, že Horn i Samuelsson závěrečnou položku zvládli výborně a medaile se ztrácí z dosahu.

Dobíjejícího Krčmáře poté předstihl Ital Tommaso Giacomel a poslal Čechy z pátého místa na konečné šesté, jímž vyrovnali letošní štafetové maximum ze Světového poháru.

Co bych si nezastřílel z jedničky

„Jo, nějaké chybičky, pokud jedete v takovém tempu, prostě přijít mohou,“ prohlásil Krčmář. „S celou naší štafetou jsem však vážně spokojený. Ti tři další kluci jsou každý jiný, ale ve vypjatých momentech umí závodit.“

A nebojí se.

Stačilo se podívat na prvním úseku na Tomáše Mikysku, jak si to vesele uhání ve druhém kole z kopce v čele závodu, před všemi hvězdami.

Že měl sezonu protkanou zdravotními problémy? No a co?

„Musíme poděkovat servisu, dnes jsme měli lyže jedny z nejlepších. A já se taky cítil dobře,“ povídal.

Vida, mohl bych dokonce střílet stojku z lukrativního stavu číslo 1 určeného pro vedoucí štafetu, bliklo mu před střelnicí v mysli.

„Na chvilku mě napadlo, že bych možná mohl někoho radši pustit před sebe. Ale neudělal jsem to. Ani jsem nebyl z té jedničky nervózní. Věřil jsem si: Když dám nulu, klidně mohu to první místo udržet až do konce úseku.“

Pravda, nulu nedal. Vyhodil si náboj, musel ručně dobíjet, minul dva terče. „Byl trochu zbrklej, to se mu stává,“ prohodil trenér Michael Málek. „Jo, špatně jsem si přebil, což mě zdrželo,“ přitakal Mikyska.

Tomáš Mikyska za Émilienem Claudem na prvním úseku štafety.

Ovšem jinak pozitiva převládala. „Až mě příjemně překvapilo, jak mi to zase jezdí. S kolenem už problém není žádný, testy mám také dobré, naposledy mě sice trochu bolely záda, ale dnes jsem je necítil,“ vypočítával.

Předával osmý, jen třináct sekund od třetího místa.

Což byl povedený vstup.

A Vítězslav Hornig na něj náramně navázal. Pryč byl chlapík, který si sypal popel na hlavu po zcela zbabrané ležce při čtvrtečním singl mixu. Tentokrát? Pět ran, pět zasažených terčů. Pohoda.

„Tomča Mikyska mi přivezl štafetu v dobrém kontaktu, dojel jsem si skupinku přede mnou a na ležce dokázal, že singl mix byl jen blbá souhra okolností. Prodýchal jsem se před první ranou a pak už jsem byl schopný střílet celou položku na jeden dlouhý výdech mezi ranami.“

Na stojce se kolem něj hojně chybovalo, sám potřeboval dva náboje na dobití, ale vše vyřešil a ve třetím kole předjel i Němce Danila Riethmüllera a Fina Tera Seppälu, to vše uvnitř vřícího kotle. „Dneska byl na stoupání Hartweg Hill i na louce nad ním takový řev, že jsem ani neslyšel, co na mě křičí Luka (trenér Bormolini).“

Ovšem i bez znalosti časových údajů si liboval: Jako by má běžecká forma byla s postupujícím šampionátem čím dál lepší. „A ty lyže! Servis dnes vytáhl úplnou parádu!“ chválil také on.

Vítězslav Hornig v akci na mistrovství světa v biatlonu.

Najednou byl na předávce třetí. Pískej konec, chtělo se říci. Ale byli jsme teprve v poločase zápasu.

Když tělo dávalo stopku

Třetí čtvrtinu obstaral nejmladší Jonáš Mareček. Na mistrovství se předtím trápil, lednová běžecká forma se vytratila. Ale byl odhodlaný bojovat.

„Ideálně bych si to představoval jinak, ale nechal jsem na trati všechno,“ povídal později

V lednu doběhl ve vysokohorské Anterselvě ve Světovém poháru desátý ve sprintu a byl velmi platný i ve štafetě.

Ve vysokohorském Lenzerheide nicméně psal jiný příběh.

„Tělo mi tu ve vysoké intenzitě nefungovalo. Padla na mě taková dlouhodobá únava,“ líčil. „Nic moc mě nebolelo, jenže jakmile jsem se dostal do závodního tempa, tělo nemělo energii a vystavilo mi stopku. Přitom předtím jsem se na kempu v Anterselvě cítil velice solidně.“

Tak aspoň tu svoji lenzerheidskou bilanci zkusím vylepšit solidním výkonem ve štafetě, řekl si.

„Musím to zachránit střelbou,“ předsevzal si, zatímco se před něj hrnuli Němec Johannes Kühn, Američan Campbell Wright a posléze i zezadu spěchající Švéd Martin Ponsiluoma.

Jonáš Mareček ve štafetovém závodě na MS v Lenzerheide.

Snažit se zachytit expresu Ponsiluomy, to vážně neplánoval. Ví, kde má své limity. „Jel jsem takové tempo, abych moc neztrácel a vydržel se silami až do konce a ne abych skončil ve třech čtvrtinách posledního kopce a pak došel zbytek trati pěšky,“ říkal.

Na ležce sice musel dvakrát dobíjet, zato rychlopalba na stojce byla prvotřídní. „Na tu jsem si věřil,“ ujišťoval.

Šesté místo na poslední předávce stále živilo víru v boj o medaile.

„Bimbo (Michal Krčmář) je z nás na poslední úsek nejlepší, dokáže se vyhecovat,“ říkal při pohledu na trať Hornig.

V sobotu to na rozdíl od smíšené štafety na medaili nestačilo, na stupně vítězů kráčely velmoci Norsko, Francie a Německo, jehož muži oslavovali po doposud mdlém šampionátu svůj bronzové medaile se stejnou euforií, jako kdyby právě vyhráli olympiádu.

Češi si ze sobotního odpoledne v Lenzerheide odnášeli příslib.

„Dnešek byl důkazem, že pokud nikdo z nás nemá nějaký black out, tak do širší špičky patříme a i běžecky jsme s nimi schopní jezdit,“ říkal Hornig.

„A až se nám všechno sejde, výsledek může být vážně krásný,“ přidal Mareček.

Další mužská štafeta se jede za dva týdny ve Vysočina Aréně při Světovém poháru v Novém Městě na Moravě.