Ošidná hra losu. Proč trenéři nasadili Davidovou do zadní části sprintu

Markéta Davidová vyjede dnes na trať mistrovského sprintu (začíná v 16.15 hodin) až se startovním číslem 72, jako jedna z posledních ze širšího okruhu favoritek.

Proč až tak pozdě?

„Spíš nasadíme Makuli někam dopředu,“ zvažoval ještě v průběhu smíšené štafety Jiří Holubec, asistent kouče žen. S přicházejícím večerem se sice měla trať v pátek teoreticky zrychlovat, ale čeští trenéři se obávali, že většina silných týmů nahlásí své nejlepší závodnice do prvních dvou skupin.

Sprint žen v Östersundu Sledujte od 16.15 online.

Davidová by potom nemusela potkat na trati žádnou z rychlejších biatlonistek, které by se případně chytla. Navíc kvůli předpovědi vytrvalého sněžení by už ve svém posledním kole nemusela mít ani patřičně vyjetou trať.

Přesto ji posléze trenéři nahlásili do třetí skupiny.

„Ráno má celkem dost sněžit, více či méně pak i během dne,“ vysvětloval Egil Gjelland, kouč českých žen. „Ke konci závodu může být trať přece jen rychlejší, jak ji holky postupně ujezdí. Je otázkou, kolik sněhu skutečně napadne, ale určitě je bezpečnější zůstat aspoň uprostřed startovního pole.“

Jaká mají čísla Češky a vybrané závodnice 8 Charvátová (ČR)

12 Eckhoffová (Nor.)

13 Hojniszová (Pol.)

18 Wiererová (It.)

24 Vittozziová (It.)

29 Chevalierová (Fr.)

31 Röiselandová (Nor.)

36 Hinzová (Něm.)

39 Vítková (ČR)

40 Oebergová (Švéd.)

43 Kuzminová (SR)

46 Mäkäräinenová (Fin.)

48 Hildebrandová (Něm.)

49 P. Fialková (SR)

52 Dahlmeierová (Něm.)

72 Davidová (ČR)

73 Preussová (Něm.)

76 Krjukovová (Běl.)

79 Herrmannová (Něm.)

95 Puskarčíková (ČR)

Pro závodnice ze třetí skupiny se losovala čísla 45-78. Zatímco například Fince Mäkäräinenové, jejíž trenéři uvažovali podobně, potom los přiřkl číslo 46, na Davidovou naopak vyšlo až 72.

Z favoritek pojede po ní už pouze Němka Herrmannová, kterou její tým nasadil dokonce až do poslední, čtvrté skupiny, ve které vyfasovala číslo 79.

Naopak ve druhé skupině jsou Öbergová, Wiererová, Vittozziová, Röiselandová-Olsbuová či Kuzminová.

Z českých závodnic vyjede na trať nejdříve s číslem 8 Lucie Charvátová. V nominaci dostala přednost před Jessicou Jislovou.

„Lucka zajela v této sezóně několik dobrých závodů, a proto jsme se rozhodli, že pojede sprint právě ona,“ říkal Gjelland. „Měla lepší výsledky než Jessica, kterou trápilo zdraví. I Jessica jde postupně nahoru, ale v tuto chvíli je fér, že sprint pojede Lucka.“

Sezonním maximem Charvátové ve sprintu je 29. místo v Novém Městě.

Jako druhá z Češek se s číslem 39 vydá na trať Veronika Vítková, bronzová olympijská medailistka v této disciplíně. Po rozporuplné sezoně jí dodalo sebedůvěry, že v závěru štafety nebojovala s rapidním úbytkem sil a naopak zrychlovala. V této zimě jsou zatím maximem Vítkové ve sprintech 19. místa v Novém Městě a v Soldier Hollow.

VZPOMÍNKY NA SPRINT NA OLYMPIÁDĚ. Veronika Vítková (vlevo) právě dostala na ceremoniálu v Pchjongčchangu bronzovou medaili za sprint. Zlato slavila Němka Dahlmeierová, stříbro Norka Olsbuová. (11. února 2018)

„Vstup do šampionátu nám vyšel poměrně dobře, viděl jsem tu spoustu pozitivních věcí,“ podotkl Gjelland. „Ale už se musíme dívat dopředu a ve sprintu zase zabojovat. Může to být ještě lepší.“

Jako poslední z jeho svěřenek vystartuje Eva Puskarčíková, které los nebyl ani trochu nakloněn. Vyjede totiž úplně poslední, pětadevadesátá. Letos skončila ve sprintu nejlépe dvanáctá v Oberhofu.

Mistrovství světa v biatlonu 2019 Program a výsledky

Davidová po potěšujícím výkonu ve smíšené štafetě sděluje svůj prostý návod, jak se udržet i nadále na pozitivní vlně: „Setřást nervozitu a jít do závodu zase s čistou hlavou.“

Už před šampionátem se rozhovořila, že uspět právě ve sprintu je podle ní nejtěžší ze všech disciplín. Připomíná: „Letos je navíc extrémně vyrovnaný, vždyť prvních šest sprintů v sezoně vyhrálo šest různých holek.“

V Pokljuce zvítězila Kaisa Mäkäräinenová.

V Hochfilzenu vládla Dorothea Wiererová.

V Novém Městě kralovala Marta Röiselandová.

V Oberhofu přišel vítězný čas Lisy Vittozziové.

V Ruhpoldingu pak slavila Anastázia Kuzminová.

A v Anterselvě šokovala soupeřky Markéta Davidová.

Až v Soldier Hollow se Röiselandové podařilo vyhrát podruhé. Kdo se bude radovat tentokrát?

Poprvé na tomto šampionátu se představí dvě biatlonové superstar, vícenásobné olympijské vítězky, Laura Dahlmeierová a Anastazia Kuzminová.

PRVNÍ START NA MS 2019. Laura Dahlmeierová (vlevo) a Anastázia Kuzminová

Ze čtvrteční smíšené štafety byla Dahlmeierová, aktuální olympijská vítězka ve sprintu, stažena pět hodin před startem. „Šlo o preventivní opatření. Laura se necítila stoprocentně v pořádku. Sprint měl prioritu,“ tvrdil šéftrenér Mark Kirchner.

„Je to stejné jako v posledních měsících. Ne každý den je mi dobře,“ dodala Dahlmeierová.

Pořadí sprintu žen v SP 2018-2019 1. Lisa Vittozziová (It.) 289

2. Marte Röiselandová (Nor.) 272

3. Dorothea Wiererová (It.) 269

4. Anastázia Kuzminová (SR) 251

5. Kaisa Mäkäräinenová (Fin.) 242

6. Monika Hojniszová (Pol.) 203

7. Anais Chevalierová (Fr.) 197

8. Paulína Fialková (SR) 180

9. Julia Simonová (Fr.) 147

10. Irina Krjukovová (Běl.) 162 25. Markéta Davidová 100

34. Eva Puskarčíková 78

39. Veronika Vítková 60

72. Lucie Charvátová 12

Němek bude dnes startovat hned pět. Jelikož sprint je součástí „dvojboje“ se stíhacím závodem a v něm je Dahlmeirová obhájkyní titulu mistryně světa, mohla být nalosována mimo čtyřčlennou národní kvótu.

Kromě ní se postaví na start Denise Herrmannová, která se po impozantním představení ve sprintu pasovala mezi velké favoritky, Vanessa Hinzová, Franziska Hildebrandová a Franziska Preussová.

Pět by mohlo teoreticky startovat také Češek, jenže to by obhájkyně titulu ve sprintu Gabriela Koukalová nesměla před rokem přerušit (ukončit?) kariéru.

Podobně jako Dahlmeierová rovněž Anastázia Kuzminová vypustila v Östersundu smíšenou štafetu proto, aby měla co nejvíce sil na sprint.

Ve Švédsku se podle slovenských reportérů uzavřela podobně jako na hrách v Koreji do sebe a s médii zatím prakticky nekomunikuje, ale před šampionátem v rozhovoru pro slovenský list Pravda uvedla: „Potěšila mě v sezoně dvě vítězství ve Světovém poháru i další pódiová umístění. Možná jich mohlo být i víc, přesto převládají pozitivní momenty. Není to sezona na zahození - a ještě není na konci. Nastavená jsem tak, že její vyvrcholení právě přichází. Nepociťuji napětí, ani nervozitu. Mám bohaté zkušenosti z vrcholných akcí.“

NEJVĚTŠÍ FAVORITKA. Lisa Vittozziová při rychlopalbě ve štafetě.

Výborný běh a superrychlá střelba (dvakrát za 19 sekund!) ve smíšené štafetě vyzdvihly na post největší favoritky sprintu Lisu Vittozziovou, vedoucí závodnici Světového poháru. Navzdory dvěma dobíjením odjela velmi dobrou a rychlou štafetu též Marte Olsbuová-Röiselandová. Naopak na střelnici se na své poměry zatím poněkud trápí Dorothea Wiererová.

Ovšem sprint je jiný závod, s jinými zákonitostmi než štafeta.

Před půl šestou večer už budeme vědět, jak se v něm papírové předpoklady (ne)naplnily.