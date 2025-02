Co rozhodlo o české sestavě pro singl mix. A pojedou štafetu dvě juniorky?

Než se trenéři na této sestavě shodli, vybírali ze dvou žen, z nichž ani jedna si nebyla jista, zda se pro singl mix nachází v ideálním rozpoložení. Jessica Jislová si po vytrvalostním závodě postěžovala, že její únava z náročného programu šampionátu až příliš narůstá.

Tereza Voborníková pro změnu zapochybovala, jestli je pro singl mix ideálním typem.

„Terka patří k rychlejším střelkyním, navíc by měla být odpočatější, když nejela stíhačku,“ vysvětloval její nominaci trenér Michael Málek. „Také v úterý na běžeckých časech bylo vidět, že Jessice síla trochu došla.“

V mužích byla situace jiná, o start v singl mixu se ve středu za cílem vytrvalostního závodu hlásili Vítězslav Hornig i Michal Krčmář.

„Za jakýkoliv závod, který na mistrovství pojedu, jsem rád,“ tvrdil Hornig. „V každém je o co bojovat. Pokud šanci dostanu, nechám tam 100 procent. Únava se sice střádá, ale na druhou stranu, ve vytrvalostním závodě jsem se na trati cítil asi nejlíp, co jsem tady.“

A Krčmář? „Jo, chci jet singl mix,“ ujistil. „Od toho šest měsíců trénuju, abych i náročný program na šampionátu zvládnul. Ale rozhodnutí je na trenérech. Já jim mohu říct, že jsem připravený, vybrat mě musí oni.“

Trenéři posléze naznačili, že vybírali spíše mezi Hornigem a Tomášem Mikyskou.

A volba padla na Horniga.

Vítězslav Hornig na trati stíhacího závodu na mistrovství světa

„O Bimbovi (Krčmářovi) jsme neuvažovali, protože profil trati na singlovku tady není právě rozdílový a všechno se tudíž bude rozhodovat na střelnici,“ řekl Málek.

Singl mix Vybrané sestavy štafet 1 FRANCIE: Simonová, Fillon Maillet

2 NĚMECKO: Preussová, Strelow

3 FINSKO: Minkkinenová, Seppala

4 ŠVÉDSKO: Halvarssonová, Samuelsson

5 RAKOUSKO: Hauserová, Eder

6 ŠVÝCARSKO: Basergová, Hartweg

7 SLOVINSKO: Repinčová, Fak

8 NORSKO: Femsteineviková, J. Bö

9 ESTONSKO: Ermitsová, Zachna

10 UKRAJINA: Džimová, Dudčenko

11 ČESKO: Voborníková, Hornig

12 LOTYŠKO: Bendiková, Rastorgujevs

13 USA: Irwinová, Wright

17 ITÁLIE: Wiererová, Giacomel

20 SLOVENSKO: Remeňová, Borgula

21 BELGIE: L. Lieová, F. Claude Startuje 27 štafet (v 16:05).

„Bimbo střílí velice dobře, ale rychlost střelby u něj není taková, jak bychom potřebovali do tohohle typu závodu,“ vysvětloval kouč. „Tady je 23 sekund na ležku už dost a vestoje se bude střílet rychlopalba pod 20. Bimbo je typem závodníka, který spíš chce střelbu udělat pořádně.“

Krčmář navíc bude mít na šampionátu ještě náročný program, po sobotní štafetě mužů pojede v neděli hromadný závod pro 30 nejlepších. Ten naopak zatím uniká Hornigovi. Zcela nečekaně tentokrát nestačilo na průnik mezi postupující ani 45 bodů ze tří individuálních klání na mistrovství a Hornig s nimi zůstal prvním náhradníkem.

Pětačtyřicet bodů má sice i poslední kvalifikovaný Švýcar Joscha Burkhalter, jenže v případě takové rovnosti je dalším kritériem nejlepší umístění na šampionátu - a domácí biatlonista byl jednadvacátý ve sprintu, zatímco Hornig nejlépe dvaadvacátý ve stíhačce.

Singl mix je historicky pro Čechy nejméně úspěšnou disciplínou na mistrovství světa, ve které nikdy nepronikli ani do elitní osmičky. Dokonce se o singl mixu hovoří jako o prokleté české disciplíně.

„Když tu v něm zajedeme dobře, prokletá nebude,“ vybízí Málek. „Potřebujeme, aby se ho lidé nebáli a šli do toho natvrdo. Ve vytrvalostním závodě byla střelnice strašně těžká, během jedné rány se otáčel vítr, museli jste reagovat. V singl mixu to snad takové nebude. A máte v něm tři náhradní náboje, proto se víc riskuje. Rychlost bude důležitá.“

Tereza Voborníková během vytrvalostního závodu v Lenzerheide.

Naposledy při Světovém poháru v Oberhofu v singl mixu české duo Voborníková, Hornig obsadilo 9. místo, předtím byli Charvátová s Hornigem v Kontiolahti čtrnáctí. Na minulém mistrovství světa v Novém Městě skončili Davidová a Mareček desátí.

Dosud nejlepším umístěním na světových šampionátech je 9. místo Puskarčíkové s Moravcem z Östersundu 2019.

Jeanmonnotová nebude obhajovat

V nominacích dalších týmů pro čtvrteční závod chybí například sestry Öbergovy, ve švédském výběru dostala přednost stříbrná žena vytrvalostního závodu Ella Halvarssonová, která společně se Sebastianem Samuelssonem už ovládla pohárový závod v Kontiolahti.

Do italské sestavy se po vyléčení nachlazení vrací Dorothea Wiererová.

Naopak do norského dua nedostala po selhání ve smíšené štafetě důvěru Ingrid Tandrevoldová a s Johannesem Böem vytvoří dvojici Ragnhild Femsteneviková, doposud v Lenzerheide nejlépe dvanáctá ve vytrvalostním závodě.

Ve francouzském výběru chybí ženská polovina loňských vítězů z Nového Města. Tehdy s Quentinem Fillonem Mailletem triumfovala Lou Jeanmonnotová. Letos ji nahradí na startu vítězka vytrvalostního závodu Julia Simonová.

Dvě juniorky hlásí příjezd

Zajímavé bude určitě i rozhodování o sestavě sobotní ženské štafety. Do Lenzerheide totiž dorazila ze soustředění juniorského týmu v Ridanny nejen Kateřina Pavlů, s jejímž příjezdem se před ženskou štafetou počítalo, ale s ní i další juniorka Ilona Plecháčová.

„Bylo to pro mě překvapení,“ líčila osmnáctiletá Plecháčová. „Vše se zrodilo na poslední chvíli. V úterý v sedm večer mi řekli, že sem pojedu taky, a v osm jsme už měly odjíždět. Tak jsem si rychle balila věci.“

Jednadvacetiletá Pavlů doplňovala: „Určitě pro mě bylo příjemné, že jsem do Lenzerheide necestovala sama.“

Mladé české biatlonistky Ilona Plecháčová a Kateřina Pavlů na světovém šampionátu v Lenzerheide.

O nominaci do výběru pro dospělý šampionát si řekla překvapivým vítězstvím na mistrovství Evropy juniorů v Altenbergu v hromadném závodě, prožívá ve své věkové kategorii průlomovou sezonu.

Pro Plecháčovou bylo nejlepším umístěním na juniorské „Evropě“ šesté místo ve sprintu, všeobecně je považována za velký talent.

„Původně jsem měla odjet ve středu ze soustředění domů, odpočinout si a odletět na mistrovství světa dorostenců. Místo toho poletíme s Katkou v neděli po štafetě v Lenzerheide,“ říká.

Počítají trenéři s oběma do štafety?

„Nominace na štafetu se uzavře až den před štafetou,“ reagoval sportovní ředitel Ondřej Rybář. „Ale určitě s nimi počítáme, že bychom je do štafety chtěli postavit, jinak by sem nejezdily,“ naznačil.

Nejspíše by tedy doplnily Terezu Voborníkovou a Jessiku Jislovou.

Proti Lucii Charvátové mohou u trenérů mluvit její předchozí trestná kola ve štafetách, Kristýna Otcovská pro změnu řešila v Lenzerheide střevní problémy.

„Že jsme nakonec sáhli po dvou juniorkách, je reakce nejen na výsledky v týmu, ale i na zdravotní stav,“ řekl Rybář.

Mladým chtějí čeští trenéři dávat víc a víc příležitostí.

„Za poslední dobu se hodně proměnilo startovní pole, do kterého přichází víc mladých závodnic, speciálně v ženské kategorii. My na to musíme reagovat. Podívejte se například na Němky a Italky,“ vyzval Rybář. „V dospělé kategorii není náš tým široký, ale v juniorech máme zrovna šikovnou generaci holek, před kterou je sice spousta práce, ale start na dospělém mistrovství je největší šance, jak můžou posbírat zkušenosti a otřepat se z nervozity.“

NADĚJE V LENZERHEIDE. Kateřina Pavlů a Ilona Plecháčová trénují v kulisách světového šampionátu.

Pavlů po středečním tréninku hlásila: „Být tady je velkou dávkou motivace do budoucna. Jde o něco nového, ale neřekla bych, že mě to nějak extrémně stresuje. Všichni jsou jen lidé, cítím se tu dobře.“

Plecháčová hlásila, jak už potkala Dorotheu Wiererovou.

A co tratě? „Středně těžké,“ ohodnotila je po seznámení se Pavlů.

„Docela kopcovité. Takové mám ráda,“ přidala Plecháčová.

V sobotu si je dost možná vyzkouší i v závodním rytmu.