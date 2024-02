Davidová: Musím si všechno vydřít, ale už nedělám střelecké zkraty

Markéta se zase střelecky zlepšuje

„Chybělo nám štěstí. Markéta měla tři kalibry, které šly ven. Rozprskly se i dovnitř, ale terč zůstal nesklopený. Zbytek byla skvělá střelba. Takže je to trochu smutné. Občas potřebujete i kus štěstí. Každopádně Markéta se střelecky zlepšuje a my teď musíme pokračovat v tvrdé práci. Běžecky to dnes do třetího kola bylo dobré, pak trochu odpadla, což bych viděl jako malé negativum. Když ale máte za sebou tři trestná kola a jste na trati sám v jakémsi vakuu, je to složité. Za dva týdny na svěťáku zase bude dobrá.“