Davidová vyhrála na MS v letním biatlonu v Novém Městě stíhací závod

Letošní biatlonová mistryně světa z vytrvalostního závodu Davidová se k titulu probojovala díky čistým střeleckým položkám vestoje poté, co vleže předtím třikrát chybovala a musela se v běžecké části vždy dotahovat zpět do čela. Ve finiši pak stejně jako v supersprintu Džimovou těsně porazila.



„My jsme si to vyzkoušely už v pátek, ale musím říct, že dneska jsem si na ni tolik nevěřila. Ale myslím, že i ona věděla, jak na mě. Byl to boj, ale je to dobré do zimy, tohle si zkoušet,“ řekla Davidová v rozhovoru pro Českou televizi.

Další české závodnice připravila o lepší umístění nepřesná střelba. Lucie Charvátová obsadila s devíti trestnými okruhy 23. místo, Tereza Vinklárková byla se čtyřmi chybami o místo za ní, Natálie Jurčová s osmi koly doběhla na 28. příčce a Eliška Teplá se sedmi byla 35.

Stíhací závod juniorů na MS v letním biatlonu ovládli Češi: zleva třetí Vítězslav Hornig, vítěz Tomáš Mikyska a druhý Jonáš Mareček.

Absolutním českým triumfem skončil ve Vysočina Aréně závod juniorů. Na zlato ze sprintu navázal Tomáš Mikyska, na druhé místo se posunul Jonáš Mareček a třetí doběhl stříbrný ze sprintu Vítězslav Hornig.