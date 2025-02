Selhání a pak nenávist i urážky na sítích. Nechutné, reagují kolegové Tandrevoldové

CO SE S TERČEM DĚJE? Ingrid Landmark Tandrevoldová při pokažené ležce na prvním úseku smíšené štafety v Lenzerheide. | foto: AP

Žena, pro kterou je biatlonová kariéra šíleným tobogánem vroubeným úspěchy, kolapsy i komplikacemi v podobě srdeční arytmie, opět prožila jeden ze svých špatných dnů. Ani tři dobíjené rány jí nepomohly.

Trestné kolo vleže.

Trestné kolo i vstoje.

Po prvním úseku až 20. místo se ztrátou 2:11 minuty.

Kolegové z norské štafety se s nabraným mankem pokoušeli provést, co se dalo, a Johannes Bö se na posledním úseku překonával. Závěrečných pět terčů zlikvidoval ve stylu vabank za 17 sekund, střelnici opouštěl čtvrtý, devět sekund za Michalem Krčmářem. Tandrevoldová jej z cíle tlačila očima, v obličeji stále tak smutný výraz.

„Překvapilo mě, když jsme najednou zase měli šanci získat medaili,“ doznal Bö. „Po stojce jsem se snažil vydolovat poslední zbytky energie, kterou jsem měl, ale to kolo bylo příliš krátké.“

Když se jej zeptali na Tandrevoldovou, reagoval: „Netrapte ji v jejím zklamání. Ingrid moc dobře ví, co se stalo, a my víme, co se stalo. Děláme úžasný sport. Ale i tyhle věci se stávají.“

KOUSEK K MEDAILI. Johannes Bö po trati letěl a stojku zvládl za 17 sekund, přesto mu nakonec na bronz chyběly tři sekundy.

Osmadvacetiletá biatlonistka se už předtím svěřovala: „Mám špatné svědomí za ostatní ve štafetě a za všechny z našeho realizačního týmu. Není to jen o mně, pokazila jsem to naprosto všem.“

Proč? To kdyby věděla.

„Při ležce mě zaskočilo, že po třetí dobíjené ráně terč nespadl. Byla jsem přesvědčená, že je dobrá, cítila jsem to,“ podotkla a do kamery norské televize NRK dodala: „Já vlastně nechápu, co se tam přihodilo.“

Dokážete si představit, co se v tu chvíli odehrávalo v její mysli?

„Cítíte zodpovědnost za ostatní,“ vyprávěla. „Chcete ukázat, že vás do týmu vybrali právem. A najednou kroužíte po trestném kole a přemítáte: Bylo by lepší, kdyby dnes jel místo mě někdo jiný. Jenže to už nejde a vy musíte spolknout, co se stalo.“

Nedlouho poté na instagramovém účtu zveřejnila, jak také na její selhání zareagoval jeden z „fanoušků“ ze zjevně anonymního účtu.

Zpráva, kterou dostala, začínala: „Přeji ti všechno zlo světa, ty ošklivá, špinavá děvko. Za to, co jsi dnes udělala, budeš nejspíš trpět do konce života.“

Zpráva, kterou dostala Ingrid Tandrevoldová na svůj Instagram po smíšené štafetě na MS v Lenzerheide.

Následovaly další vulgarismy a urážky.

Tandrevoldové se vzápětí zastávali členové týmu i soupeři. „Ta zpráva ukazuje, v jak divném světě žijeme a čeho jsou lidé schopni,“ řekl Per Arne Botnan, sportovní ředitel Norů. „Nevím, jak takové lidi popsat. Je to celé nechutné. My se od takových věcí můžeme jen distancovat.“

Ola Lunde, expert na biatlon stanice NRK, si povzdechl: „Je hrozné, že někdo píše tyhle reakce. Nejradši bych byl, kdyby sociální sítě během šampionátu vyřadili z provozu. Ingrid by každopádně na čtení podobných vzkazů neměla plýtvat energií.“

Jeho kolega Torgeir Björn souhlasil: „Podobné vzkazy jen narušují koncentraci na sport, je dobré vyhýbat se jim. Je smutné vědět, že někteří lidé nemají na práci nic jiného, než chrlit ze sebe takové idiotské věty. Že jim přináší uspokojení rozeštvávat a urážet jiné. Ano, zvykli jsme si, že existují internetoví trollové, kteří komentují nejrůznějšími urážlivými způsoby, ale tohle byl jeden z nejhorších, co jsem viděl.“

Na tiskové konferenci po štafetě v podobném duchu hovořili rovněž zlatí Francouzi, pro něž měli být původně Norové největšími soupeři.

„Tento typ chování jednoznačně odsuzuji,“ rozpovídala se Lou Jeanmonottová. „Nežijeme v dokonalém světě. Někteří nejsou dost chytří na to, aby rozuměli biatlonu. Někteří nejsou dost empatičtí. A někteří sadisté píší takhle nechutné zprávy.“

Přiznala, že sama zažila po soutěžích urážky a obtěžování a také dostávala útočné zprávy. „Psali mi v minulosti například, že bych si zasloužila vyloučit z týmu. Ti lidé mají v sobě jen nenávist,“ dodala členka vítězné štafety.

Její parťák Eric Perrot přidával: „Ingrid měla nesmírně těžký den. Viděli jsme, jak moc ji její výkon sebral. Byla tak moc smutná. V takových chvílích nepotřebujete ještě vnímat negativitu zvenčí. Proč lidé takové urážky píší?“

Francouzský finišman Emilien Jacquelin se Tandrevoldové snažil poradit: „Nejlepší, co můžeš udělat, je nepoužívat Instagram, nebo vypnout možnost posílat ti zprávy. Udělal jsem to před dvěma lety a teď se cítím mnohem lépe.“

Na šampionátu dostane Tandrevoldová další příležitosti, aby zklamání ze štafety přebila. Nejdříve už v pátečním sprintu.

„V biatlonu se věci mohou otočit velmi rychle,“ připomněla. „Teď musíme zanalyzovat štafetu a říci si, co se pokazilo. A pak se musíme jen dívat dopředu.“

Utěšit se ji pokoušeli i norští spolubojovníci.

„I tyhle chvíle jsou součástí našeho sportu,“ podotkl Sturla Holm Laegreid. „Ingrid bohužel neměla svůj den, ale neměla by se kvůli tomu cítit vyloženě špatně.“

Jenom kdyby...

„Nemohla bych ten závod jet znovu?“ hlesla.

Ne, opravdu nemohla, samozřejmě.

„Zklamat sám sebe, to se mi stalo v minulosti mnohokrát,“ líčila. „Ale když tím zraňujete ostatní v týmu, moc vás to mrzí.“