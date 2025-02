Jislová před štafetami: První úseky mě baví nejvíc. Francouzi „vyškrtli“ Jacquelina

Fourcade: Ani Jacquelin nemá nic samozřejmé Krčmářův plán pro mužskou štafetu: použít maximálně 10 nábojů Michal Krčmář by si mohl vzít do mužské štafety optimismus z předchozích povedených výkonů na šampionátu , nicméně raději říká: „Vytrvalostní závod (8. místo) je oproti mužské štafetě hodně odlišný závod. A smíšená štafeta (stříbro) mi připadá už hrozně vzdálená. Mám nastaveno v hlavě, že každý závod se tu jede od nuly. V sobotu chci hlavně použít co nejmíň nábojů - tedy minimálně 10 a maximálně taky 10 ,“ zasmál se. „Celý tým se na start těší, poslední dobou nám štafety šly. Chce to ale odvést dobrou práci a ne čekat, že nám dobré umístění spadne do klína.“

„Rekord" zaznamenala česká ženská štafeta už před startem závodu. V žádné jiné nenajdete hned dvě závodnice, které nikdy předtím neabsolvovaly jediný závod ve Světovém poháru či na mistrovství světa. V českém výběru jsou jimi juniorky Kateřina Pavlů a Ilona Plecháčová. Velkým překvapením je nenominování Emiliena Jacqelina do francouzské mužské štafety. Místo něj posílají trenéři na start Emiliena Clauda. Jacquelin ve štafetě nechyběl na šampionátech ani jednou od roku 2020 a dvakrát slavil zlato. Proti němu však byly v Lenzerheide jeho špatné výkony na střelnici, které ve vytrvalostním závodě vyústily v až 67. místo. „Vysíláme změnou v nominaci zprávu, že nic nelze považovat za samozřejmé. Emilien Claude odjel v sezoně několik povedených závodů, zasloužil si startovat," uvedl trenér Simon Fourcade. Z GALERIE FRANCOUZSKÝCH VÍTĚZŮ: zleva Braisazová-Bouchetová, Perrot, Simonová. Deset medailí už má na kontě tým Francie: pět zlatých a pět bronzových. „Minulé mistrovství světa v Novém Městě bylo pro nás neuvěřitelné a teď se radujeme, že s ním držíme tempo a dynamiku," vyzdvihoval Quentin Fillon-Maillet. „Letošní šampionát je pro francouzský tým přímo šílený," vykládala Julia Simonová. Loni ovládli Francouzi pořadí národů s bilanci 6 - 1 - 6. Nyní mají k dispozici ještě čtyři závody, aby skóre srovnali či překonali. O čtvrté ženě pro francouzskou ženskou štafetu se rozhodovalo mezi dvěma mladými biatlonistkami Océane Michelonovou a Jeanne Richardovou. Trenéři nakonec vzali za určující kritérium výsledky z Lenzerheide, a ty hovořily pro méně zkušenou Michelonovou (12., 13., 18., zatímco Richardová 28., 34., 23.). Zatímco francouzští muži letos vyhráli první čtyři pohárové štafety, jejich ženské kolegyně zatím ani jednu, mají na kontě dvě druhá a dvě třetí místa. Ingrid Landmark Tandrevoldová mezi sněhovými vločkami ve sprintu. Ingrid Tandrevoldová se po absenci v singl mixu vrací ve štafetě na scénu, i když netradičně na druhém úseku norské štafety a nadále s obavami z problémů při střelbě vstoje. „Snažila jsem se dostat před šampionátem do co nejlepší formy, ale měla jsem i problémy s vybavením, které mé psychice nepomohly," vysvětlovala dosavadní nepříliš oslnivé výkony. Zároveň se pustila do norských médií, že jsou vůči ženskému týmu přehnaně kritická. „Vezměte si třeba Mareen Kirkeeideovou. Na 21letou dívku, která startuje na svém prvním šampionátu, jsou od nich kladena až nerealisticky vysoká očekávání. Cítím se jako její velká sestra, chci ji před tím ochránit." Nejen Norové řešili problémy se servisem . Po „až" pátém místě Elly Hallvarssonové a Sebastiana Samuelssona v singl mixu se pro změnu pustili švédští novináři do servismanů Tre Kronor. „Facka do tváře sportovcům," zkritizoval kvalitu lyží list Sportbladet. Švédové, vítězové singl mixu z pohárového Kontiolahti, v závodě jen sedmkrát dobíjeli, přesto to na medaili nestačilo . „Ale teď už se soustředíme na štafety," ujistil Samuelsson.

Němečtí biatlonisté se mohou ve štafetě spolehnout na ještě nedávno nemocného Philippa Nawratha. Naopak Justus Strelow, bronzový ze smíšené štafety i singl mixu se do čtyřčlenného výběru nečekaně nevešel. Zlé jazyky tvrdí, že se těžce srovnával s tím, jak jej na posledním kole těchto závodů nejprve smáznul Michal Krčmář a potom ve čtvrtek Johannes Bö. Němečtí muži každopádně touží napravit dosavadní mdlé vyznění jejich šampionátu. „Jsme daleko za našimi očekáváními. Ale se štafetovou medailí by veřejnost rychle zapomněla na naše předchozí špatné výsledky," konstatoval Phillip Horn.