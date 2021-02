Sestavy štafet: muže rozběhne Karlík, u žen bude finišovat Charvátová

Po odpoledním tréninku mužů trenér Ondřej Rybář složení českého kvarteta odtajnil. Štafetu rozběhne junior Mikuláš Karlík, po něm se přestaví Ondřej Moravec a Jakub Štvrtecký a finišmanem bude Michal Krčmář.

Mimo sestavu tak zůstal Milan Žemlička.

„Pokud chceme ve štafetě uspět, musíme vsadit na to, že potřebujeme držet s ostatními krok v běhu. Tak jsem dal do sestavy čtyři nejrychlejší kluky, co tu máme,“ vysvětloval kouč. „Nechceme bojovat jen o 10. nebo 15. místo.“

Žemlička si řekl o nominaci 26. místem a čtyřmi nulami ve vytrvalostním závodě, ale z Čechů v něm byl jasně nejpomalejší. Štafetu rozbíhal naposledy při poháru v Anterselvě a na úseku tehdy nabral navzdory pouhým dvěma dobíjeným ranám ztrátu 1:37 minuty.

„Tempo v prvním kole neudržel a přijet potom na střelnici s posledními je složitá situace,“ podotkl Rybář, který se o čtvrtém muži do týmu rozhodoval mezi Štvrteckým a Žemličkou.

„Rozhodly jejich běžecké odstupy v předchozích závodech. Milan sice střílel v dlouhém závodě bezchybně, ale tady to bude od začátku frčák, vlažit se nebude.“

Štvrtecký se naopak ve středu těžce pral se střelbou, poslední položku od třetí rány vůbec nemohl dodýchat, strávil při ní na střelnici více než minutu, a přesto udělal tři chyby.

DOSTAL DŮVĚRU. Jakub Štvrtecký poběží třetí úsek.

„Že se podobná situace zopakuje i ve štafetě, bych se nebál,“ tvrdí Rybář. „Tři předchozí položky zvládl Štvrtek ve středu relativně dobře, i když i při nich na rány čekal. A hlavně štafeta je jiný závod, není v ní tolik prostoru na přemýšlení.“

V minulé sezoně Štvrtecký coby finišman při pohárovém klání v Hochfilzenu dovezl štafetu do cíle na pátém místě, když odolal i tlaku Rusa Loginova. Letos se mu naopak hrubě nevydařila štafeta v Anterselvě, se třemi trestnými okruhy po střelbě vstoje.

V aktuální sezoně se Čechům naopak povedly úvodní dvě pohárové štafety, v Kontiolahti skončili sedmí a v Hochfilzenu po skvostném posledním úseku Michala Krčmáře pátí. V obou případech mile překvapil na prvním úseku junior Tomáš Mikyska. Jenže po Novém roce onemocněl covidem a stále není ve stoprocentní běžecké kondici.

V lednu Češi při vlně covidových výpadků záplatovali sestavy štafet, jak mohli, a obsadili v nich 18. a 19. místo. V celkovém pořadí této disciplíny jim ve Světovém poháru patří 11. místo a taková bude i jejich pozice na sobotním startu.

Před rokem skončili na šampionátu v Anterselvě až třináctí, zato v Östersundu 2019 nečekaně čtvrtí.

Ženy: návrat k Jislové na prvním úseku

Mužské štafety odstartují v 15.00, ženské už v 11.45. Trenéři Gjelland a Holubec se vrátili k prosincové variantě sestavy s Jislovou na prvním úseku.

Do závodu tedy vstoupí nejprve střelecky spolehlivá Jessica Jislová, na druhém úseku bude Eva Puskarčíková, na třetím Markéta Davidová a finiš připadne Lucii Charvátové.

Zatím poslední pohárovou štafetu v Anterselvě naopak rozbíhala Puskarčíková a Jislové připadl druhý úsek. „Ale tam to na začátku nevypadalo nejlépe, tak jsme holky vrátili do dřívějšího rozestavění,“ vysvětloval asistent kouče Jiří Holubec. Puskarčíková tehdy na úvodním úseku nabrala manko půldruhé minuty.

V LEDNU V ANTERSELVĚ.Jessica Jislová (vlevo) přebírá štafetu od Evy Puskarčíkové.

Se střelbou, která ji trápila v prosinci, se už Puskarčíková nepere. „Jsem ráda, že jsem se v ní srovnala. Pomohla úprava dioptru, navíc jsme ještě zapracovali na pozici,“ říká.

Ve vytrvalostním závodě sestřelila 19 z 20 terčů, ale stačilo jí to jen na čtyři body za 37. místo. „S jedinou ranou mimo bych v mém věku už měla aspirovat na vyšší pozice,“ nezastírá.

Velkým problémem se však stal její pomalý běh. „Ten je na delší rozbor. Měla jsem v přípravě nějaké výpadky, pár různých trablů, celý rok nebyl ideální. Nějak mi to neběhá.“

Mistryně světa Markéta Davidová si ve čtvrtek odpočinula a nabírala síly na víkendové vyvrcholení šampionátu. „Úplně čerstvě se sice Makula necítí, ale do štafety by měla mít šťávu,“ poznamenal Holubec.

TŘETÍ A ČTVRTÝ ÚSEK. Markéta Davidová (vlevo) a Lucie Charvátová.

Lucie Charvátová si na pátečním tréninku se střelnicí tykala. „Ležky měla úplně v pohodě a i vestoje byly nuly a jedničky, netrápila se,“ hlásil kouč. „Teď to jen přenést do závodu a vyvarovat se takových těch křečí na střelnici.“

Podmínky by měly být v sobotu dobré, relativně teplo, ale vítr menší než při pátečním tréninku, jen okolo jednoho metru za sekundu.

V ženských štafetách této pohárové zimy obsadily Češky postupně 11., 11., 6. a 10. místo, přičemž ale naposledy v Anterselvě byly v těsném dojezdu více závodnic velmi blízko k šesté příčce. V pořadí Světového poháru ženských štafet drží 10. místo.

Loni na šampionátu v Anterselvě dlouho bojovaly o medaile, zvládly závod bez trestného kola a tehdejší finišmanka Puskarčíková opouštěla poslední položku na třetím místě, ale v posledním kole kolem ní proletěla Němka Herrmannová.

„Letošním cílem je skončit do šestky,“ řekl Holubec.