Smíšená štafeta bez experimentů. Finišmanem bude v Anterselvě Krčmář

Jen tahle čtveřice se ve středu odpoledne v prosluněné Anterselvě objevila na tréninku.



„Proto je to složení jasné a úseky jsou taky jasné. Naposledy se nám to docela povedlo, takže to asi necháme stejně,“ prozradil po tréninku Vítek.

Naposled se smíšená štafeta jela před třemi týdny v Pokljuce, Češi tam ve složení Ondřej Moravec, Michal Krčmář, Markéta Davidová a Eva Kristejn Puskarčíková dojeli šestí.

„A s tím bychom byli spokojení i tady, to by se nám líbilo,“ má jasno Vítek.

Je tu jeden podstatný rozdíl – nové pravidlo úseků.

Zatímco v Pokljuce se kvůli tomu, že štafetu odstartovali muži, jelo 4x7,5 kilometru, tentokrát všichni díky zahájení štafety biatlonistkami pojedou 6 kilometrů.

„Což je podle mě nesmysl,“ říká Moravec. „Bavili jsme se o tom s dalšími biatlonisty, měli jsme k tomu i schůzi, kde jsme řešili, že jestli se budou zkracovat závody, budeme muset začít jinak trénovat. Je to škoda, protože jinak jsou to super závody.“

Hlavně pro české barvy to v minulosti super závody opravdu byly. Není to tak dávno, co smíšená štafeta byla pro českou reprezentaci vskutku královskou disciplínou.

Mistři světa z Kontiolahti 2015, brali olympijské stříbro ze Soči 2014 nebo světový bronz z Nového Města na Moravě 2013.

Ta doba je ale pryč.

Naposledy česká vlajka vlála na stupních vítězů ve Světovém poháru v prosinci 2015, na startu sezony ve švédském Östersundu. Tehdy čtveřice Gabriela Koukalová, Veronika Vítková, Ondřej Moravec a Michal Šlesingr dojela třetí. Polovina tehdejšího týmu už v Anterselvě není. Koukalová ukončila kariéru, Vítková stále není stoprocentně zdravá a Šlesingr se do čtvrteční nominace nevešel.

Za těch pět let se tak česká čtveřice, která světový šampionát v Anterselvě odstartuje, téměř kompletně proměnila. „Což je dobře. Bylo by blbé, kdyby tady po takové době byli pořád stejní závodníci,“ říká jediný památník zlatého závodu z Kontiolahti Moravec.

Ten pojede třetí úsek, kdy naváže na Evu Kristejn Puskarčíkovou s Markétou Davidovou. Finišovat bude Michal Krčmář.



„Kdyby bylo potřeba trochu v závěru zatáhnout, Bimbo je o něco rychlejší,“ vysvětluje Vítek.

Jinak jde z českého pohledu o osvědčenou čtveřici, která objela obě smíšené štafety této zimy – skončila jedenáctá v Östersundu a šestá v Pokljuce.

Právě s šestým místem by Češi byli na úvod šampionátu nadmíru spokojeni. Zvlášť po středečním větrném tréninku, kdy se na střelnici neustále točil vítr.

„Vítr dělal problémy všem a byl pokaždé jiný. Snad to takhle ve čtvrtek nebude, jinak by to bylo trochu i o štěstí, a to bych nechtěl,“ říká Moravec.

„Medaile pro nás visí vysoko, ale biatlonová štafeta je otevřená záležitost. Když se teď po tréninku podíváte na ty rozstřílené terče, chyb tam bylo spoustu. Proto je možné kdeco,“ usměje se Vítek.