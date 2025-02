Musím se ztrestat a dát to. Dojatý Krčmář po stříbru: Byl jsem nervózní jako blázen

Prozraďte, jak moc nervózní jste byl?

Jako blázen. Opravdu. Přišel jsem na start svého úseku a říkám: To si ze mě dělají pr..., na jakém místě mi to předávají (Hornig přijel třetí). Ten moment, než jsem vyjel, byl hroznej. Musel jsem se od té nervozity nějak oprostit. Na druhou stranu, když jsem pak slyšel, jak všichni ostatní šíleně prožívali u trati ta poslední kola, tak v tu chvíli jsem byl rád, že jsem radši na trati, protože tam s tím aspoň můžu něco dělat.

Co jste prožíval při klíčové stojce, kde jste dvakrát dobíjel?

Popravdě moc si ji nepamatuju, jen tu první dobíjenou ránu, co jsem uspěchal. Jinak jsem byl úplně ponořený ve svém závodním režimu. Pro mě byla mnohem horší než střelba následná informace, že jen devět vteřin za mnou jedou Johannes se Samuelssonem.

Ale vy jste jim nedal šanci, aby dosáhli na medaili. Kde jste vzal síly do posledního okruhu? Věřil jste, že náskok udržíte?

No, moc jsem tomu nevěřil. (Vedle stojící Voborníková: Já jo. Já věřila.) Ale pomáhalo mi psychicky, že jsem z předchozích dvou kol věděl, že mám perfektně připravené lyže, jak jsem odpozoroval, když jsem jel s Giacomelem a Strelowem. Dal jsem si jediný úkol: být nahoře na mezičase před Johannesem a Samuelssonem, protože pak už je to jen dolů s krátkými přechody. A když jsem viděl všechny z týmu u trati v euforii a Ondru Moravce, jak se dokonce na přechodu rozsekal, když mě povzbuzoval, tak jsem si řekl: Musím se tady ztrestat a dát to.

Michal Krčmář po trati smíšené štafety na MS v Lenzerheide přímo letěl.

Nakonec nešlo jen o uhájení bronzu, ale zaútočil jste na stříbro. A ono to šlo.

V posledním kopci nahoru jsem viděl Justuse Strelowa, že je unavenější. Tak jsem si řekl: Zkusím s tím něco udělat, i když s tímhle plánem jsem vůbec do posledního kola nevyjížděl. Myslel jsem, že to bude boj o třetí místo a najednou jsem se rval na druhé. A zkrátka to dopadlo, týmový výkon byl neskutečný a já jsem rád, že jsme to dokázali, protože takový závod nám všem pomůže do budoucna, dá nám vědomí, že to děláme dobře. Tohle je perfektní odměna za veškerou práci.

Kdy jste opravdu uvěřil, že budete mít medaili?

Nahoře na kopci, když jsem se ohlédl. Tady na stadionu, když za vámi běží celý tým, všichni piští a ječí, to jsou pak už čiré emoce, nepopsatelné sdílené pocity. Tohle (ukazuje na medaili na hrudi) je dobré do vitríny, ale vzpomínky a prožitky ve vás zůstanou napořád.

Jediný z aktuálního kvarteta jste byl také u bronzu ze smíšené štafety v Anterselvě 2020. Máte i olympijské stříbro ze sprintu. Dá se dnešní úspěch s těmi dalšími porovnat?

Z obou těch týmových závodů mám podobné emoce a řadím je nesmírně vysoko. Mám štafety nejradši, protože kolektivní radost je něco jiného, co ani nejde porovnávat s individuálním olympijským stříbrem. To mě na štafetách právě baví, že nejsou jen o jednom člověku.

Vzpomínám, jak jste na šampionátu v Oberhofu 2023 ronil slzy zklamání po mužské štafetě, ve které jste na třech úsecích jeli na prvním nebo druhém místě, ale po posledním úseku Jonáše Marečka skončili čtvrtí. Tentokrát došlo na slzy štěstí?

Docela jsem se udržel, což se divím. Jinak jsem měkouš a v takových momentech často brečím, i radostí. A ta medaile z mužské štafety... To je můj sen, který ještě nemám splněný. Kdyby se mi povedla, tak už můžu s čistým svědomím skončit a už nic víc nepotřebuju. Snad nejemotivnější to bylo na olympiádě v Koreji, kde jsme půl závodu jeli o zlato, ale koncovka s Jardou Soukupem nám pak nevyšla. Uvidíme, třeba se to někdy povede.