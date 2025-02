Jak bojovat s nenávistí aneb Biatlonisté a nadávky. Tandrevoldová už raději jen plete

„Přeji ti všechno zlo světa, ty ošklivá, špinavá děvko. Za to, co jsi dnes udělala, budeš nejspíš trpět do konce života,“ spílal jí tehdy pisatel.

Následovaly další, ještě nechutnější vulgarismy a urážky.

Týden uplynul od té doby. „Jaké další reakce jste poté dostala, Ingrid?“ zeptali se norští novináři.

„Nevím. Nejsem už na sociálních sítích,“ reagovala.

„Všechny aplikace jste smazala?“

„Ano.“

„Proč?“

„Už dřív jsem o tom uvažovala. Ta zpráva jen vše urychlila. Mám teď během dne mnohem víc času a místo čučení na sociální sítě mohu plést, luštit křížovky, číst si. Takže takový krok všem doporučuju.“