Střihoruká Franziska. Mistryně světa způsobila sázkou krizi u Röiselandových

Přestože už je součástí elitní biatlonové společnosti dvanáct let, měla Preussová zatím ve sbírce jedinou individuální medaili ze světového šampionátu. Deset let staré stříbro ze závodu s hromadným startem.

V sezoně, kdy vozí žluté číslo pro vedoucí závodnici Světového poháru, chtěla svou medailovou sbírku konečně rozšířit. „Když dokážu být na pódiu pravidelně během zimy, ráda bych to dodržela i na šampionátu,“ pravila skromně, než se soutěže v Lenzerheide rozjely.

A svou stabilitu zatím ukazuje i zde. Ve středu pomohla německé smíšené štafetě k bronzu a v pátek konečně získala svou druhou individuální medaili – po deseti letech opět stříbrnou, jen tentokrát ze sprintu.

Možná ji chtěl trenér Röiseland namotivovat do nedělní stíhačky ještě o trochu víc než pouhou vidinou titulu mistryně světa. A tak nadhodil mezi závodníky a trenéry populární sázku.

Už Gabriela Soukalová zapříčinila v roce 2015 oholení Zdeňka Vítka, když získala světové stříbro v individuálním závodě.

Preussová následně předvedla dokonalou stíhačku. Dvacet terčů před ní pokorně zbělalo a na trati znovu patřila k nejrychlejším. Závěrečné kolo si pak mohla užít v téměř exhibičním stylu, přebírala německou vlajku, mávala fanouškům a možná se jí už v hlavě rodil plán, jak se na hlavách trenérů vyřádí.

Röiseland ji ovšem upozornil: „Musíme to provést co nejdřív, než dorazí Marte.“ Jeho manželka a sama donedávna úspěšná norská reprezentantka má totiž do dějiště šampionátu dorazit na druhý týden jako expertka televize NRK.

A tak vzala Preussová do ruky strojek hned v neděli večer a za sledování většiny členů německého týmu se pustila do díla.

Pokud Röiseland doufal, že vyvázne z premiérového světového zlata s prostou vyholenou hlavou, byl nejspíš dost překvapený z toho, jak Preussová k plnění sázky přistoupila.

Postupně mu nechala na stranách pouze ostrůvky delších vlasů, do kterých následně ještě vyholila obrázky. Blesk na pravé a srdce na levé straně.

Pak přišel na řadu druhý trenér německých žen Kristian Mehringer. Toho Preussová chvíli napínala, když mu nad čelem nechala pár pramínků a začala je úhledně česat na pěšinku. Nakonec mu vykouzlila účes ve stylu středověkých mnichů, nezapomněla mu ale na temeno vyholit písmeno W.

Emil Bormetti, trenér týmu Spojených států, mohl být tou dobou rád, že ho Campbell Wright ostříhal po sobotním stříbru ve sprintu „tradičně“ pouze dohola. „Upřímně, teď nevím, co mu vyholit dál,“ přiznal Wright po dalším senzačním stříbru v neděli.

Mezitím se záběry ze řádění Preussové dostaly až k Röiselandové, která byla na cestě do Lenzerheide. „Je to asi ta nejhorší věc, kterou jsem v životě viděla. Franziska byla na trati impozantní, ale se strojkem jí to vážně nejde. Je to příšerné,“ hodnotila výkon mistryně světa.

Když dostala otázku, jestli pustí manžela po návratu do Norska domů, odpověděla: „Ještě si to musím promyslet. Rozhodnu se, až ho uvidím naživo.“

Manželská krize by ovšem o Röiselandových neměla trvat dlouho, trenéři si své nové sestřihy musí nechat jen do úterního vytrvalostního závodu žen. A pak je snad Preussová dalším úspěchem vysvobodí.