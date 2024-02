Nebudu si nic nalhávat, nervózní jsem, ví Hornig. Krčmář je znovu plný sil

Do Světového poháru naskočil až po Novém roce, hned od prvních závodů si ale hlasitě říkal o nominaci na mistrovství světa. Svou přesnou a rychlou střelbou podržel mužskou štafetu v Oberhofu a Ruhpoldingu i smíšenou štafetu dvojic v Anterselvě.

Na lyžích se ale zatím s nejlepšími měřit nemůže, proto ho trenéři šetřili až na druhý týden šampionátu. „Jel jsem do Nového Města s tím, že první závody nebudu startovat. A pokud ano, jen v případě, že by u některého z kluků nastaly zdravotní komplikace,“ vysvětluje.

Předchozí týden tak strávil pouze tréninkem a prací na střelnici. Společně se střeleckým koučem Mattem Emmonsem se snažili nacvičit správnou koncentraci, ještě víc si zažít práci s malorážkou pod tlakem. I když s prázdnými tribunami za zády jde pocity při bouřlivém závodě nasimulovat jen těžko. „Je to složité. Myslím, že se na to pořádně připravit nedá. Půjde hlavně o to nevymýšlet hlouposti.“

Monotónní dny si zpestřil v sobotu, kdy přijal nabídku trenéra francouzských mužů Simona Fourcada na malý závod v době tréninku. „Jelo nás deset kluků. Všichni, co zatím čekáme na start. Byl to super nápad, díky němu jsme si tu mohli zkusit střelbu v závodní zátěži,“ pochvaluje si.

Po trénincích se vždy z areálu přesune na ubytování a zbytek dne tráví tam. Z pověstné novoměstské atmosféry tak zatím naživo nezažil nic. Ve středu to tak pro něj bude premiéra i v tomto ohledu. „Nebudu si nic nalhávat, trošku nervózní jsem. Snad se mi s tím povede poprat.“

Vítězslav Hornig na tréninku v Novém Městě

Zatím ho ale víc než nervozita z fanoušků zaměstnává práce na trati. Profilově náročný čtyřkilometrový okruh bude vzhledem ke sněhovým podmínkám ubírat obzvlášť hodně sil a k tomu obtížný příjezd na střelnici, při kterém si závodník vůbec neodpočine.

I proto je Hornig vzhledem ke svým vyhlídkám zdrženlivý: „Bylo by hloupé se fixovat na nějaké umístění. Musím udělat dobrou práci na střelnici a uvidíme, jak se budu cítit na trati. Teprve pak můžu říct, jestli jsem spokojený nebo ne.“

Minuty budou přibývat spíš na trati

Kdo už se s bouřlivou atmosférou novoměstských tribun dobře seznámil, je závodník, který si světový šampionát na Vysočině odzkoušel už před jedenácti lety. Loni v Oberhofu si Michal Krčmář vyjel ve vytrvalostním závodě osmé místo, ještě líp skončil na mistrovství světa v letech 2016 a 2017, když se pátým a šestým místem probojoval na rozšířené pódium. Po dvou dnech bez závodů se zkušený Čech na dvacetikilometrovou trať těší i nyní.

„V pondělí jsem vypnul, nabral energii. Dva dny jsou na zregenerování super, teď už všechno směřuju k závodu, těším se na něj,“ ujistil, že je na středeční klání dobře připraven. „Příjemně mě překvapilo, jak dali organizátoři trať do kupy, hezky se mi lyžovalo, navezli tam vrstvy čistého sněhu,“ všiml si při úterním tréninku.

Při něm si vyzkoušel i složitější podmínky na střelnici. „Vítr se točil, už to ale zase vypadá klidněji, tak uvidíme. Každopádně jsem rád, že jsem si ten vítr mohl trošku osahat, abych i případně do závodu věděl, jak se bude vyvíjet.“

Michal Krčmář na trati sprintu

Spíš než praní s malorážkou však Krčmář očekává krutý boj na lyžích. „Pokud nefouká, není střelnice zas tak náročná. Myslím, že ve vytrvalostním budou minuty přibývat spíš v průběhu závodu než na položkách,“ připomíná pravidlo, že za každý nesestřelený terč naskočí závodníkům trestná minuta.

„Trať je tady hodně náročná. A samozřejmě když přijedete na třetí a čtvrtou střelbu unavení, tak můžete chybovat už i z fyzického hlediska, nejen proto, že je střelba složitá. I z toho důvodu bude důležité rozvrhnout síly a správně zvolit tempo, aby vás to nevytrestalo ke konci závodu,“ ví třiatřicetiletý biatlonista.

Po trestném kole ve smíšené štafetě, nakopnutí sebevědomí ve sprintu, kde dojel 19., a přiblížení se nedělnímu hromadnému závodu díky 18. příčce ze stíhačky se cítí zase o něco víc nabuzený. „Síly mám, už v neděli jsem na tom byl lépe než předtím, věřím, že mi dva dny bez závodu zase pomohly.“

Kdo se však na nejdelší štaci nestihl zregenerovat, je Jonáš Mareček, kterého v Novém Městě trápí zánět dutin. Vedle Horniga a Krčmáře tak ve středu odstartují ještě Tomáš Mikyska a Jakub Štvrtecký.

Hned další den někoho z nich čeká smíšená štafeta dvojic, kterou loni na světovém šampionátu přivezli Krčmář s Terezou Voborníkovou do cíle na 14. místě.

Michal Krčmář se koncentruje před startem sprintu

„Zatím jsme vůbec neřešili, jestli ji pojedu i letos,“ prozradil nejzkušenější z českých mužů. „Nevím, jaké mají trenéři záměry, ale za sebe řeknu, že tady nejsem v top střelecké formě, chybí mi vnitřní pohoda,“ přiznal. Zároveň ale dodal, že pokud trenéři rozhodnou, do singl mixu rád nastoupí.

„Nikdy jsem nebyl typ závodníka, který řekne: ‚Hele, já nejedu.‘ Nikdy jsem takto neuvažoval, a pokud to nevyžaduje zdraví, tak to není můj styl.“

A pokud Krčmář po boku některé z kolegyň ve čtvrtek skutečně nastoupí, má šanci si na mistrovství světa vyzkoušet úplně všechny závody.