Jak přetvořit sezonu. Lägreid a Christiansen vyhlíží speciální Nové Město

Šestadvacetiletý Lägreid byl poslední roky jasnou dvojkou norského týmu hned za Johannesem Bö, druhé místo mu už třikrát patřilo i v hodnocení Světového poháru.

Nejblíže k zisku velkého křišťálového glóbu měl paradoxně hned při své první plnohodnotné sezoně mezi elitou. Během zimy 2020/2021 vyhrál sedm závodů, na mistrovství světa získal dvě individuální zlata, ovládl hodnocení vytrvalostního závodu i stíhačky a dokázal se Böovi natolik vyrovnat, že o vítězi celkového hodnocení rozhodoval až úplně poslední start sezony.

Senzace se nedočkal, infarktových 35 minut hromadného závodu ustál lépe Bö. „Můžu to zkusit zase za rok,“ krčil tehdy rameny. Možná, že kdyby tušil, jak se pro něj budou následující zimy vyvíjet, propáslou šanci by s takovým klidem nebral.

Další sezonu upřednostnil norský tým přípravu na olympiádu v Pekingu před několika závody a šanci na ovládnutí Světového poháru dostali jiní.

Předešlou zimu byl rád, že dokázal pod suverénní vládou Böa urvat alespoň jedno vítězství. K tomu přidal úctyhodnou sbírku čtrnácti pódiových umístění a až na jedno třinácté místo neskončil za celou sezonu hůře než šestý. Znovu byl v bitvě o velký křišťálový glóbus druhý. Tak zase za rok… říkal si nejspíš.

Stačí vydržet

Jenže od začátku sezony je Lägreid jen stínem závodníka, který před třemi lety uchvátil biatlonový svět. V prosincovém Lenzerheide navíc musel ustát zákaz startu v hromadném závodě a ostudu poté, co mu spustila malorážka při nácviku střelby na hotelovém pokoji.

Nový rok začal dvěma druhými místy, pak se ale znovu z předních příček vytratil. „Na podzim jsem prodělal nemoc, a to mě brzdilo na lyžích, ale už se cítím mnohem lépe,“ tvrdil v Ruhpoldingu.

Momentálně nejvíc tratí na střelbě, což zrovna u Lägreida zní jako protimluv. V Ruhpoldingu si nejlepší šestku ve stíhačce odstřelil na poslední položce, v Anterselvě zase všechny naděje v hromadném závodě pohřbil už úvodní střelbou.

Šest Norů ve Světovém poháru okupuje prvních šest míst celkového hodnocení, Lägreid je z nich nejhorší. „Pár závodů jsem propásl, pár se mi nepovedlo. Myslím proto spíš na mistrovství světa než na křišťálový glóbus,“ přiznal.

Prostředí světového šampionátu by mu mohlo přinést motivaci i síly navíc. Vždyť právě v Novém Městě si v březnu 2020 poprvé vyzkoušel závody Světového poháru.

OJEDINĚLÉ ÚSMĚVY. Zatímco v minulé sezoně byl Lägreid (první zleva) součástí 15ti pódií z 21 závodů, za tuto zimu na ně vystoupal zatím pouze čtyřikrát.

Svět zrovna ochromil covid, tehdy třiadvacetiletý Nor se ale elitním prostředím ochromit nenechal. Zajel 13. a 15. místo, což byl jeden z nejlepších debutů ve Světovém poháru za poslední roky. „Je to pro mě speciální místo, mám na něj krásné vzpomínky,“ usmíval se.

V dalším roce si z Vysočiny odvezl dvě čtvrtá a dvě pátá místa, i tehdy ale zažil tribuny bez diváků. I jeho reprezentační kolega Tarjei Bö už přemýšlel, jak Lägreid zvládne závody s fanouškovskou kulisou v zádech. Odpovědi se nedočkal, loňskou zastávku seriálu Nor kvůli nemoci propásl.

Poprvé tak zažije pověstnou novoměstskou atmosféru až při vrcholu sezony. „Zatím jsem české fanoušky nepotkal, ale slyšel jsem o nich tolik skvělých historek. Má jich prý znovu dorazit spoustu, tak se moc těším,“ popřel jakoukoliv nervozitu.

Na další výhru čeká už víc než rok, teď se navíc musí vypořádat s rolí nejhoršího Nora ve Světovém poháru. „Vím, že mám vítězství v sobě. Když budu dál bojovat, jednou se na vrchol vrátím,“ ujišťoval.

Nejpůsobivější šampionát kariéry

Snový návrat na vrchol prožil v posledních dvou týdnech jednatřicetiletý Christiansen, kterého nevzali Norové pro špatnou výkonnost do Oberhofu. „Pozdrav od nezaměstnaného,“ připsal na přelomu roku pod fotku na Instagramu. V Ruhpoldingu se do Světového poháru vrátil a následně ovládl dva z posledních čtyř individuálních závodů.

Výhru v ruhpoldingském sprintu bral jako pomstu trenérům, kteří mu ještě několik dní před tím nevěřili. A po vítězství hromadného závodu v Anterselvě byl tak nadšený, že si na pódiu zabral mikrofon a začal zpívat oblíbenou fotbalovou píseň „So Sehn Sieger Aus“.

Vetle Sjastad Christiansen z Norska během smíšené štafety dvojic v Novém Městě na Moravě.

První individuální medailí ze světového šampionátu by odraz ze dna dokonal. A Nové Město by bylo k jeho triumfu ideálním místem. „Myslím, že to bude nejpůsobivější mistrovství světa mé kariéry. Diváci jsou tak blízko a tribuny tak obrovské, dokonce jsou i na trati. A také je tam zvláštní akustika, taková nikde jinde není…“ přemítal.

Před začátkem sezony nejspíš Lägreid ani Christiansen nečekali, jak zásadní pro ně světový šampionát bude. Ať už z existenční nebo osobní stránky. O to větší divácký zážitek se v Novém Městě rýsuje.