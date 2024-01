Johannes Bö vyhlíží Nové Město: Čekají nás bláznivé závody. Bude to vrchol

Na začátku této pohárové sezony přitom bylo vše jinak. Celý biatlonový svět zaraženě hleděl do výsledků. Johannes Bö se v úvodních třech závodech umístil až ve druhé desítce! Šokující výkon od muže, který minulou zimu získal pět zlatých (a celkem sedm medailí) na mistrovství světa a křišťálový glóbus získal s náskokem pěti set bodů.

Böovo tápání ale trvalo přesně jen ty tři závody, pak se biatlonový svět zase vrátil do zaběhlých kolejí. Od prosincového Hochfilzenu už má na kontě čtyři vítězství a dvě pódiová umístění.

Vše nasvědčuje tomu, že by mohl na nadcházejícím šampionátu znovu zářit. I vzhledem k tomu, že v novoměstském areálu jezdil vždy skvěle. Loni v březnu tu vyhrál sprint i stíhačku, v prosinci 2018 a březnu 2020 pak všechny tři individuální závody.

O svých ambicích hovořil čtyřnásobný vítěz velkého křišťálového glóbu a současný lídr Světového poháru v rozhovoru pro iDNES.cz a Radiožurnál Sport.

S jakými pocity vyhlížíte světový šampionát?

Hodně se na Nové Město těším. Čekají nás tam bláznivé závody, bude to úžasný vrchol sezony.

VEDOUCÍ MUŽ. Johannes Bö má zaplněné tribuny v Novém Městě sám pro sebe.

Bláznivé? Jaké nejsilnější vzpomínky na Nové Město máte?

Nejlepší okamžiky jsem tu prožíval vždy při posledních položkách kontaktních závodů, když jsem stál na prvním stavu na úplně prázdné střelnici. Viděl jsem fotku z nějakého novoměstského závodu, kde jsem já u jedničky a za mnou celý ten obří stadion plný lidí. A všichni mi fandili. Když zastřílíte čistě, je to jedno z nejlepších míst, kde můžete střílet z první pozice.

Čím ještě vám Vysočina Aréna vyhovuje, že jste tam byl v minulosti tak úspěšný?

Mně i Tarjeiovi hodně sedí tratě. Myslím, že jsou pro naši techniku lyžování ideální. Za střelnicí se svezete z krátkého kopce a pak musíte několik minut tvrdě pracovat, abyste znovu nabrali výšku.

Tipněte si, dojedete si na mistrovství znovu pro tři individuální zlata jako loni v Oberhofu?

Myslím, že takový výkon nezopakuji. Tehdy jsem byl v mnohem lepší formě a zajížděl během sezony mnohem lepší výsledky. Ale nikdy nevíte. Když vyjde sprint, může se zadařit i ve stíhačce a medaile budou. Pár medailí snad získám.

Johannes Thingnes Bö zazářil na MS biatlonistů v Oberhofu, že by po něm mohli obec přejmenovat...

Co v této sezoně stavíte výš? Mistrovství světa nebo velký křišťálový glóbus?

Tentokrát je pro mě hlavním cílem vítězství ve Světovém poháru. Zatím to pro mě vypadá dobře, i když další kluci z norského týmu jsou dost blízko. Myslím, že se v následujícím měsíci dostanu do lepší formy, než ve které jsem teď. Snad mi závěr sezony vyjde lépe než její začátek. Ale samozřejmě, že až přijedu k vám na mistrovství světa, budu chtít uspět i tam.

Na prvních šesti místech Světového poháru jsou pouze Norové. Co takové dominanci říkáte?

Myslím, že si takové výsledky zasloužíme. Jsme silný tým. Jsme dobří na střelnici i na lyžích. Tvrdě makáme, abychom byli nejlepší na světě.

O druhé místo za vámi se přetahují váš bratr Tarjei a Johannes Dale-Skjevdal. Jak vnímáte jejich souboj?

Především cítím, že se mi tím přibližují. Dýchají mi na krk, takže si musím každý den ve žluté užít.