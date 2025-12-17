Premium

Moc se ptala, tak norskou biatlonistku vyřadili. Stydím se, zuří Björndalen

Alžběta Marešová
  8:12
V sobotu byla klíčovou členkou ženské štafety, když se na třetím úseku probojovala na druhé místo, které nakonec Norkám patřilo i v cíli. V hodnocení Světového poháru je druhou nejlepší norskou biatlonistkou. A to všechno přesto, že si musela veškerou přípravu zařídit třicetiletá Karoline Knottenová sama.
Karoline Offigstad Knottenová na trati sprintu na mistrovství světa v Lenzerheide.

Karoline Offigstad Knottenová na trati sprintu na mistrovství světa v Lenzerheide. | foto: AP

Karoline Offigstad Knottenová se chystá na závody Světového poháru v Novém Městě na Moravě.
Karolina Offigstad Knottenová předává své kolegyni Tandrevoldové během štafety.
Karolina Offigstad Knottenová se připravuje na střelbu během smíšené štafety.
Norská biatlonistka Karoline Offigstad Knottenová na trati sprintu v Ruhpoldingu.
Téma poprvé rezonovalo už v dubnu, když se zveřejnil seznam biatlonistů pro letní přípravu a Knottenová v něm chyběla. Čtrnáctá žena Světového poháru se nevešla do reprezentace?

Rychle se vysvětlilo proč.

„Aby vše fungovalo, musí sportovci stoprocentně podpořit plán trenérů. A Karoline neměla stejné představy jako my,“ šokoval šéf týmu Per Arne Botnan.

„Když mi vedení představilo program přípravy, chtěla jsem vědět, proč zvolili zrovna takový přístup, jaké poznatky mají z uplynulé sezony a jak je plánují promítnout do přípravy na tu další,“ líčila Knottenová.

Mise návrat. Davidová je na sebe pyšná. Potřebuju povedený závod, říká

Neshoda prý nastala hlavně u plánování vysokohorských kempů, kterých si Norka před olympijskou sezonou představovala víc. „Olympijské hry budou ve vysoké nadmořské výšce, takže mi přišlo důležité tomu trénink přizpůsobit. Zvědavost není synonymem pro neloajálnost,“ hájila se biatlonistka.

Okamžitě se jí zastala bývalá reprezentační kolegyně Marte Olsbuová Röiselandová, která nyní působí jako expertka televize NRK.

„Norské děti učíme od útlého věku kritické myšlení, reflexi a nezávislost. Ale když přesně to udělá Karoline, je vyřazena z reprezentace,“ zlobila se třináctinásobná mistryně světa. „Botnan řekl, že sportovec se musí zapojit buď na sto procent, nebo vůbec. Takový přístup se mi zdá v rozporu s norskou biatlonovou tradicí.“

Röiselandová se totiž sama dřív připravovala individuálně a žádný problém kvůli tomu v reprezentaci neměla. „Právě individuální trénink předcházel dvěma nejúspěšnějším akcím mé kariéry – mistrovství světa v Anterselvě a olympijským hrám v Pekingu.“

Ani kritika ale trenérské rozhodnutí nezvrátila a Knottenová si musela veškerou letní přípravu obstarat sama. K ruce měla jen Rogera Grubbena, jejího trenéra z juniorů.

Norská biatlonistka Karoline Offigstad Knottenová na trati sprintu v Ruhpoldingu.

„Zařídila jsem si spoustu tréninků ve výšce. Ještě musím vyřešit, jak to celé ufinancuju, to je momentálně největší otázka,“ přiznala na jaře. Vedení reprezentace však zároveň ujišťovalo: „Na základě výsledků si místo zaslouží. V tuto chvíli řešíme jen letní přípravu.“

Šok Knottenové tím ale nezmírnili: „Už nedokážu trenérům věřit. Mám pocit, jako by mě obelhali.“

Červen strávila v Alpách a září zase v Pyrenejích, kde se potkala i se švédskou reprezentací. „Starají se o dobrou atmosféru tím, že pouštějí do reproduktorů na stadionu hudbu, takže si tu připadáme jako na Světovém poháru,“ vítala zpestření jinak osamocené přípravy.

V Östersundu na úvod sezony skončila 14. ve vytrvalostním závodě, v Hochfilzenu už se dostala do nejlepší desítky sprintu a posunula se na třinácté místo celkového hodnocení.

Nejspíš právě výsledky v Rakousku daly důvod Olemu Einaru Björndalenovi téma její přípravy znovu veřejně otevřít. A legendární biatlonista svůj někdejší tým vůbec nešetřil: „Karoline si musí zařídit úplně všechno: každý trénink, každý let. Osobně mě to bolí a za takový přístup se stydím.“

„Ole by si měl nastudovat fakta, než řekne něco takového,“ ohradil se Botnan. „Dělali jsme pro ni, co se dalo, s ohledem na to, že není součástí týmu,“ hájil se.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

„V této sezoně je Karoline sama za sebe,“ oponoval však další uznávaný expert Ola Lunde. „Což je poněkud trapné, když reprezentace zároveň tvrdí, jak ji potřebuje.“

Jak konkrétně svazová podpora pro Knottenovou vypadá? To v tuto chvíli není jasné. Nicméně, když se k ní donesla Björndalenova slova, reagovala: „Naprosto s Olem souhlasím. Je to pro mě finanční i organizační zátěž. Pro sportovce je v olympijské sezoně nejdůležitější soustředit se na přípravu formy, ale v tom se mi žádné pomoci nedostalo.“

