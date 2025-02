Mareček střílel jako Laegreid, dva čeští muži míří do hromadného závodu

Jislová Lyže mám s otazníkem

Jessica Jislová si ve stíhacím závodě tak jako obvykle v této sezoně polepšila, z 54. místa na startu o osmnáct příček na 36. místo v cíli.

Z pohledu výsledkové listiny šlo o třetí nejvýraznější zlepšení závodu, ještě lépe si vedly pětadvacátá Estonka Ermitsová (o 26 míst), devatenáctá Bulharka Christovová (o 21 míst) a jedenadvacátá Švýcarka Aita Gasparinová (o 20 míst).

Radost měla Jislová především z devatenácti zasažených terčů z dvaceti. „Přitom jsem na druhou stojku už přijížděla malinko rozsypaná, tak jsem ráda, že jsem ji ustála,“ říkala.

Zato ten běh. Příliš pomalý. „Lyže mám s velkým otazníkem, dobře se mi nejelo,“ popisovala. „Na smíšenou štafetu byly ve středu naprosto perfektní, zato dnes jsem i při porovnání ve sjezdech úplně spokojená nebyla. Musíme to se servisem probrat. Zároveň vím, že ani sama nejsem v nejlepší běžecké formě, můj pocit proto nemusí být úplně objektivní.“

Hornig Hrozná škoda těch jedniček

Vítězslav Hornig se dvaadvacátým místem v nedělní stíhačce postaral o nejlepší víkendové umístění české reprezentace, oproti sprintu povyskočil o sedm příček. Zatímco při ležkách vždy jeden terč minul, vestoje byl neomylný.

„Určitě jsem spokojený s tím, že jsem se v pořadí dostal dopředu,“ hodnotil. „Na druhou stranu je hrozná škoda těch jedniček vleže, protože tehdy to chtělo sjet mezeru, která se přede mnou po startu vytvořila. Po nulách vestoje jsem se pak už posouval vždy jen o nějaká dvě místa, prakticky nikam.“

Potěšující je, že oproti sprintu se Hornig cítil lépe na trati a po pomalejším úvodním kole se postupně rozjížděl. „S lyžemi jsem neměl absolutně žádný problém, určitě servis pochválím,“ řekl.

Krčmář Nehoříme, ale top je jinde

Michal Krčmář (vlevo) a Švýcar Joscha Burkhalter při stoupání během stíhacího závodu na mistrovství světa.

Nejzkušenější Michal Krčmář, jenž zopakoval 23. místo ze sprintu, pojal hodnocení českého vystoupení ve stíhačce ve stylu: Neurazí, nenadchne.

„Být dvaadvacátý a třiadvacátý na světě není špatné. Nemusíme si říkat, že tu hoříme,“ konstatoval. „Ovšem na druhou stranu je vidět, že v porovnání s tím topem zatím hrajeme druhé housle. Ten je o kousek jinde. Budu doufat, že během následujících dvou dnů se poměr sil ještě trochu přerovná.“

Ve vytrvalostním závodě, který ve středu muže čeká, dojel v minulosti na mistrovství světa pátý i šestý. „Což však jsou jen čísla z historie, začíná se zase od nuly. Budeme předtím na tréninku dělat to, co pořád dokola. Tělo je zajímavý hlavolam, kterému nikdy plně neporozumíme. Tak uvidíme, co se během těch dvou dnů stane. Já doufám, že něco hezkého.“

Prognózy Hromadný závod za 32 bodů?

Hornig a Krčmář míří také za postupem do závěrečného hromadného závodu pro třicet nejlepších, na nějž by na základě předchozích vrcholných akcí mohlo stačit i 32 bodů ze tří individuálních klání v Lenzerheide. Krčmář jich má nyní 36 a Hornig 31.

„Ale hromaďák je daleko, nemůžu nad tím takhle přemýšlet,“ reagoval Hornig. „Pořád je před námi ještě jeden další individuální start, obzvlášť dlouhý (na 20 kilometrů), v němž se pořadí často přesýpá. Radši počítejme až po něm.“

Mnohem menší šanci na hromadný závod mají nyní české ženy, dveře by jim mohlo otevřít snad jen umístění v elitní desítce (Jislová) nebo osmičce (Voborníková, Charvátová) vytrvalostního závodu.

Mareček Neomylný, ale tak moc vyčerpaný

Pouze Jonáš Mareček a v cíli čtvrtý Nor Sturla Holm Laegreid dokázali ve stíhačce mužů skolit všech dvacet terčů. Český mladík se především díky tomu zlepšil z 38. místa na startu na devětadvacáté v cíli. Po závodě byl naprosto vyčerpaný, ani se proto nedostavil k rozhovorům. Teprve později vzkázal: „Se střelbou jsem samozřejmě spokojený, lyže byly dobře připravené, ale fyzicky jsem se necítil právě nejlíp.“

Ženy V Lenzerheide bez jednoho z koučů

Českou ženskou reprezentaci o víkendu nečekaně opustil její italský kouč Luka Bormolini, důvodem je nemoc v rodině. O tým se nadále stará Lukáš Dostál s přispěním trenérů mužů.

Všichni doufají, že do vytrvalostního závodu se po střevních problémech zcela uzdraví Kristýna Otcovská, která nedokončila páteční sprint.

Náhradnice Kateřina Pavlů zatím zůstává na soustředění juniorského týmu připravujícího se na světový šampionát své věkové kategorie. S jejím příjezdem se počítá až před ženskou štafetou.