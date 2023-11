Kapacita až 30 tisíc lidí, sníh v záloze. Jak Nové Město chystá světový šampionát

„Osmadvacátého listopadu by měla proběhnout kolaudace a měl by být připravený,“ říkal Skřička, když na akci Forum Nordicum prezentoval český biatlonový vrchol evropským novinářům.

Ulevilo se vám?

Určitě. Máme za sebou divoký rok. Hlavně Jiřího Hamzu stál hodně energie i probdělých nocí. Ale podařilo se, co jsme technicky slíbili při kandidatuře, jsme splnili, což je pro pořadatele vždycky ohromně důležité. Teď se ještě musíme snažit, aby se nám šampionát vydařil.

Co bylo při přestavbách areálu nejsložitější?

Technicky stavba ani tak těžká nebyla. Spíš šlo o věci kolem financování, cash flow, profinancování staveb. Naštěstí jsem za to hlavní odpovědnost nenesl já, ale stejně. Při takovém objemu to vážně není sranda.

Jaké hlavní úpravy máte za sebou?

Klíčová stavba je nová tribuna E, kde se současně nachází i týmové zázemí. Areál neskutečně pozvedla i s ohledem na jeho celoroční provoz. Snažili jsme se, aby prostory pod ní byly variabilní, jednoduše se dají změnit na posilovnu, rozcvičovnu. Už tedy nejde jen o místo, kam jednou za rok umístíme diváky. Také se zde nachází sociální zázemí pro fanoušky, aby konečně mohli jít kulturně na záchod a ne do toitoiek.

PŘÍPRAVY NA ŠAMPIONÁT. Areál v Novém Městě během úprav před mistrovstvím světa 2024.

A dál?

Nahoře je čtrnáct dvoulůžkových apartmánů. Sice jednoduchých, bez kuchyňky, ale s vlastní sociálkou a sprchami. Takže už k nám mohou jezdit na soustředění i větší oddíly. Dole v přízemí jsou pak servisní buňky, což je zase obrovská pomoc pro nás, protože už nemusíme pořád stěhovat tuny kontejnerů.

Jaká bude celková kapacita areálu?

Kapacita stadionu bude kolem 20 tisíc lidí. Dalších 10 tisíc bude kolem tratí, byť zde se počet bude odvíjet od toho, jaké oblasti pustíme. Každopádně na mistrovství světa počítáme s kapacitou mezi 28 až 30 tisíci.

Kolik úpravy v Novém Městě stály? „Konečné číslo bez projektu je řádově 490 milionů korun včetně DPH,“ říká Jiří Hamza, prezident Českého svazu biatlonu a zároveň šéf organizačního výboru šampionátu. „Chtěl bych poděkovat vládě a NSA, že nám pomohli. Provozní rozpočet pro mistrovství světa se bude pohybovat kolem 260 až 270 milionů podle toho, kolik nás bude stát sníh.“

Máte podle prodejů vstupenek zprávy, že bude plno?

Přesná čísla teď neznám, ale vím, že poslední víkend (kdy se jedou štafety a závody s hromadným startem) se blíží vyprodání. Zájem lidí je enormní, jsme příjemně překvapeni. A to si ještě vezměte, že ani nezačala sezona.

Kupují lístky i zahraniční fanoušci?

Ano. Je vidět, že Nové Město si v zahraniční vydobylo jméno. Jezdí k nám cestovky, velký zájem je ze strany příznivců z Norska a Německa. A není se co divit. Levné pivo, závody, super atmosféra. Většina těchto diváků bydlí v Brně, takže díky večerním startům mohou dopoledne vyrazit na nákupy nebo za kulturou a pak na biatlon.

Takový zájem vás musí těšit.

Kéž by byl podobný i v budoucnu. Když vidíte, pro kolik lidí tohle všechno děláte, práce vám dává úplně jiný smysl. A když do sebe ještě všechno zapadne a vy pak stojíte na střelnici a cítíte, jaká jde z fanoušků energie? Něco neskutečného, takovou satisfakci vám dá málokteré zaměstnání.

Ptají se vás jiní pořadatelé: Jak to tam u vás děláte, že pokaždé dorazí tolik lidí a panuje skvělá atmosféra?

To zase ne, s jinými pořadatele se bavíme normálně. Ale i kdyby po nás chtěli vysvětlení, ani my sami moc nevíme. Faktorů se sešlo hodně. Generace Gábiny Soukalové, Ondry Moravce, lidi baví sledovat sport. Ani po konci Gábiny však čísla dolů neletí. Těší nás, že na závody chodí i spousta mladých a rodiny s dětmi. S čímž mají třeba areály v Rakousku a Německu problém.

Dá se nějak porovnat organizace mistrovství světa a Světového poháru?

V řadě věcí je podobná. Mistrovství světa je ale hlavně jiné v tom, že dorazí právě mnohem více lidí. Nejen fanoušků, ale i partneři Mezinárodní biatlonové unie, její vedení… Což obnáší i spoustu vedlejších aktivit. Musíte zajistit prostory, odbavení, odvozy z hotelů, doprovodné akce, galavečeře. Rozdíl jsou pak také novináři, na šampionát jich dorazí o hodně víc.

O kolik?

Třeba televize jsou oproti Svěťáku tak krát tři. Množství kabeláže, energetické nároky, všechno zázemí, jde o obrovský rozdíl. Ale je dobré, že už jednu zkušenost s mistrovstvím světa máme.

BOUŘLIVÝ PŘÍJEZD. Zaplněná Vysočina Arena během stíhacího závodu mužů.

Víte, do čeho jdete?

Nemůžeme si samozřejmě myslet, že všechno půjde samo, ale jsme v trochu komfortnější pozici. Máme pocit, že aspoň víme co. Když jsme měli mistrovství světa v roce 2013 – já měl tehdy ještě na starosti jen média a televize –, tak kluci šli do neznámého. Měli za sebou jeden Svěťák. Teď už jich za sebou máme hodně, stropu pomyslné kapacity jsme už párkrát dosáhli a víme, co obnáší.

Kdy z vás definitivně spadne všechen stres?

Většinou s prvním závodem. Největší psycho je posledních pět dní před startem. Přijedou lidi z IBU, dodavatelé, televize, novináři a všichni potřebují, aby všechno hned fungovalo. Člověk tak má za den stovky telefonů, někdo něco pořád chce. Ale když odstartuje první závodník, všechno do sebe zapadne a už to jede.

Kdy bude v Novém Městě trénovat český biatlonový tým?

Už si ho byli otestovat na prvním soustředění v září, pak mají v plánu trénovat mezi vánočními svátky. Tou dobou už bude v areálu sníh. Byť teda počítáme, že to bude asi hodně divoké, obzvlášť pokud se zase stane, že sníh bude jen na tratích v Novém Městě a nikde jinde. Naším unikátem totiž je, že jsme přístupní i veřejnosti. Samozřejmě pro trénink profesionálů máme vyhrazené zvláštní hodiny, jenže i tak to je občas složité ukočírovat.

Lidé hodiny nerespektují?

Člověk spoléhá na to, že je budou respektovat, jenže občas se mu to nevyplatí. Největší masakr jsou vánoční svátky. Jsou vyprodané hotely, penziony a když není sníh, tak lidé nemají kam jinam jít. Trochu teď spoléháme, že tenhle problém nám pomůže vyřešit nové osvětlení.

Budete moci jezdit i ve večerních hodinách?

Ano. A nejen to. Předtím bylo rozsvěcení areálu operace na půl hodiny. I energeticky bylo svícení hrozně náročné. Až jsme si dělali srandu, že víc topíme než svítíme. Teď si člověk jen cvakne do aplikace v mobilu, může si nastavit požadovanou intenzitu... Třeba při lyžování veřejnosti je zapneme na 25 procent. Což je úplně v pohodě, když je dáte na maximum, musíte si vzít skoro sluneční brýle.

Jak jste na tom se sněhem? Zásobník je naplněný?

(směje se) Kdybychom ho naplnili, tak ho už asi nikdy nevyvezeme. Je totiž nadimenzovaný na 60 tisíc kubíků, což by vyšlo tak na pět areálů. V současné chvíli v něm máme asi tak 35 tisíc kubíků, možná i 40. Přesné číslo se určit nedá, protože se sníh přes léto trochu zkompaktní a sedne si.

SKVĚLÁ ATMOSFÉRA. Zaplněné tribuny Vysočina Areny během stíhacího závodu žen.

Takže i kdyby teoreticky nenasněžilo, problém mít nebudete?

Kdyby bylo nejhůř, tak to zvládneme s ním. I kdyby byl ale přírodní sníh, tak zásobník musíme částečně vyvézt. Čtyřkilometrovou trať individuálu jsme totiž naplánovali, že povede přes něj. Půjde o něco zajímavého, bude se dát o čem psát. A my si tím i trochu ušetříme práci a nebudeme muset dělat dalších 700 metrů trati navíc jen kvůli jednomu mužskému závodu.

Kdy začnete sníh navážet?

Osmadvacátého až třicátého prosince máme první kontrolní závody – Evropský pohár mládeže. Na ně by měla být připravená alespoň dvouapůlkilometrová trať. Jaký den ale konkrétně začneme, zatím říct nemůžu. Datum se bude odvíjet od počasí. Nemá smysl si naplánovat, že začneme prvního prosince, pak bude plus deset stupňů a my budeme koukat, že sněhu máme najednou půlku. I když teda máme takový jeden fígl.

Jaký?

Zjistili jsme, že když sněhu navezeme víc a neroztáhneme ho tolik do šířky, víc si drží teplotu. Osvědčilo se nám to už poslední roky. Do požadované šířky ho roztáhneme až před závody.