Voborníková, Hornig i Charvátová. Nominaci na MS má jistou sedm českých biatlonistů

Na základě nominačních kritérií mají jistou účast na MS tři nejvýše postavení závodníci v průběžném pořadí Světového poháru. Českou jedničkou mezi ženami je stále Markéta Davidová, ale ta léčí vyhřezlou ploténku a na MS závodit nebude.

Proto je automaticky v nominaci vedle Voborníkové a Jislové také Charvátová. K nejlepší trojici mužů v SP přibyl na návrh trenéra Václavík, kterému se dařilo poté, co na začátku tohoto kalendářního roku naskočil do Světového poháru.

Světový šampionát začne ve švýcarském Lenzerheide 12. února smíšenou štafetou. Čeští reprezentanti mají dva týdny na odpočinek a vyladění formy. Muži budou pět dní doma a v sobotu se vrátí do Anterselvy, kde zůstanou až do 9. února. Pak budou přejíždět přímo do Lenzerheide.

„Plán je takový, aby si kluci doma pořádně odpočinuli a nabrali síly. Ve čtvrtek a v pátek je čeká nějaká lehká aktivita. V Anterselvě budeme mít spíš volnější tréninky. Zaměříme se na střelbu, na první ránu i štafetové položky. Samozřejmě budeme mít i tréninky ve vyšším tempu, s rychlými příjezdy na střelnici. Teď už toho ale tolik nenatrénujeme. Spíš je potřeba se naladit na mistrovství světa,“ řekl trenér Michael Málek.

Naopak tři české biatlonistky, které už jsou v týmu pro MS, domů nepojedou. Kvůli rychlejší regeneraci zůstanou v Rasunu di Sotto, níže položené vesnici nedaleko Anterselvy, a v úterý přejedou do rakouského Obertilliachu, který leží zhruba 1400 metrů nad mořem.

„Tento formát přípravy samy preferovaly. Já si myslím, že je dobře, že zůstanou ve výšce. Tělo pak bude lépe připravené. Do čtvrtka bude program zaměřený hlavně na regeneraci po náročném trimestru. Chceme předejít jakémukoliv onemocnění. Pak začneme finální přípravu. Budeme tam mít vytrvalost, sílu i nějaké intenzivní tréninky zaměřené na kvalitní střelbu. A pak rovnou přejedeme do Lenzerheide. Už toho moc nestihneme. Hlavní je zregenerovat a doladit poslední detaily,“ doplnil trenér Lukáš Dostál.