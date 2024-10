Pasoucí se krávy brzy vystřídají rolby. A Lenzerheide věří: Snad přijde i Federer

Kdybyste sem zavítali ještě před patnácti lety, asi byste nevěřili, že se zde bude jednou konat biatlonový svátek.

Jistě, Lenzerheide je vyhlášenou sportovní destinací, Světový pohár alpských lyžařů je tu jako doma a v létě zde zase vládnou bikeři. Ale biatlon? Trvalo, než ho místní poznali.

Za vším stál Michael Hartweg.

„Papa Biathlon,“ tak ho list Aargauer Zeitung přezdil.

Že vám je to jméno povědomé? Ano, je otcem biatlonového juniorského mistra světa Niklase Hartwega, aktuální švýcarské mužské jedničky.

Biatlonový areál v Lenzerheide se chystá na mistrovství světa

Hartweg starší se narodil v Německu. Do Lenzerheide se přestěhoval částečně za prací a částečně proto, že si to zde zamiloval. Pohádkově zbohatl v oblasti finančních technologií a investic. Původně byl triatlonistou a dotáhl to až na mistrovství světa na Havaji, když ale jednou viděl v televizi biatlon, nemohl se od něj odtrhnout. Líbila si mu ta dramatičnost a zároveň pomíjivost. Stačí jeden nepřesný výstřel a vše je jinak.

Bylo mu líto, že v jeho okolí tenhle sport skoro nikoho nezajímá. Řekl si, že to změní. Že všem ukáže, jak je biatlon krásný.

„Švýcarsko je biatlonový národ, jen to ještě neví,“ pronesl pro magazín NZZ. „Zimní sporty tu samozřejmě hrají obrovskou roli. Když ale projíždíte vesnicemi, na spoustě míst vidíte i střelnice a sportovní střelba ostatně dost často běží i v televizi. Jen to chtělo najít někoho, kdo tyhle dva sporty spojí.“

Kdo jiný se o to měl postarat než on.

Připojil se k dalším nadšencům, kteří v Lenzerheide v roce 2006 začali stavět biatlonový areál a díky jeho štědrým finančním dotacím o sedm let později aréna skutečně vznikla. Šlo o vůbec první místo v zemi, kde se mohly konat mezinárodní závody.

Biatlonový areál v Lenzerheide se chystá na mistrovství světa

Na ty si ale fanoušci ještě museli počkat. Nejprve se v Roland Areně, jak se po výrobci tyčinek a dalších pochutin areál jmenuje, konalo běžecké Tour de Ski.

Dvanácti tisícový dav tehdy bouřlivě slavil triumfy domácího miláčka Daria Cologny. Hartweg tam stál, radoval se pochopitelně také. Zároveň měl ale v té době už jasnou vizi: Přivedu sem i vrcholný biatlon.

Inspirace Novým Městem

„Poprvé jsem ho potkal asi před dvanácti lety,“ vzpomíná Jürg Capol, šéf organizačního výboru nadcházejícího šampionátu. „Povídal mi o svém projektu. Myslel jsem si: Ty jo, to je teda člověk s vizí. Ale zároveň jsem si říkal, že ho čeká strašně dlouhá cesta.“

Hartweg vytrvával. S Capolem se potkával rok co rok, vždycky mu říkal, jak pokročil.

Biatlonový areál v Lenzerheide se chystá na mistrovství světa

„Jednou mi představoval projekt, jak vylepší stadion. Pak mi říká, jak postavili Nordic House,“ vypráví Capol. Jde o budovu, kde mají závodníci zázemí. Je tu bistro, konferenční místnosti, pokoje, které jsou pojmenované po slavných sportovcích. Na cedulce najdete třeba i jméno Ondřeje Moravce.

„Měl naprosto jasnou představu,“ pokračuje Capol. „Tehdy to nedělal pro Niklase, ten byl ještě malý a nemohl vědět, že bude jednou reprezentant. Zkrátka miloval tuhle oblast a biatlon si tu vysnil.“

V roce 2017 Lenzerheide poprvé hostilo IBU Cup. O rok později dostal areál nálepku „Národní biatlonové centrum“. O další rok později se zde konalo juniorské mistrovství světa, při němž Švýcaři získali tři medaile. A za pár měsíců se na kongresu Mezinárodní biatlonové federace rozhodlo: V roce 2025 tady bude mistrovství světa.

Hartweg to dokázal!

Švýcarsko dostalo přednost před Běloruskem. „Líbilo se jim, jak se podařilo uspořádat mistrovství světa juniorů. Jak to tady od píky postavili a kolik do toho investovali. Roli taky určitě sehrálo, že Švýcaři sice s biatlonem moc zkušeností neměli, pořádali ale spoustu lyžařských akcí,“ vyjmenovává Capol.

Tehdy kývl na nabídku a stal se šéfem organizačního týmu. Je jasné, proč o něj tolik usilovali. Capol je muž spousty zkušeností: roky vedl sekci běhu na Mezinárodní lyžařské federaci a pak šéfoval celému marketingu, spolu s Vegardem Ulvangem vymysleli slavný seriál Tour de Ski.

Jürg Capol představuje biatlonový areál v Lenzerheide

„Biatlon byl ale i pro mě jiný sport a neznal jsem ani moc lidí z IBU,“ říká. „Ale mám takovou povahu, že mám rád nové projekty. Řekl jsem si: Bude to legrace.“

Spoustu věcí museli změnit, rozšířit pořadatelský tým. Také objížděli jiné zastávky Světových pohárů a zjišťovali, co se kde osvědčilo. I do Nového Města na Moravě samozřejmě zamířili. Capol má ostatně k Česku blízko, našel si tu manželku a kdysi sedm let žil poblíž Říčan.

„Nové Město je hlavně obrovský kotel fanoušků,“ má jasno. „Proto jsme se dívali, jak s nimi pracují, jak pro ně chystají doprovodné aktivity a zázemí.“

Bydlí tu Federer

Nové Město loni při šampionátu přilákalo přes 210 tisíc lidí, v Lenzerheide mají plány skromnější. Aby jim šampionát finančně vyšel, prý by potřebovali účast 55 tisíc lidí. „Věříme, že by to mohlo být i výš, ale tohle je první krok,“ říká Capol.

Chtějí přesvědčit místní, aby biatlonu dali šanci. Také chtějí nalákat zahraniční fanoušky nebo lidi, kteří si sem v únoru pojedou zalyžovat. „Bylo by přece skvělé, kdyby byli dopoledne na svahu a odpoledne u nás na tribuně, ne?“ říká šéf organizátorů.

A pak je tu Roger Federer.

Švýcarský tenisový velikán má nedaleko odsud jedno ze svých sídel. Zimní sporty prý miluje, pravidelně lyžuje a navštěvuje Světové poháry, loňského biatlonového nevyjímaje.

Fotil se tu se závodníky a třásl si rukou s norskými bratry Böovými. „Roger je pořád osobnost číslo jedna,“ cítí Capol. „Zatím nemáme potvrzené, že přijede i na mistrovství světa, ale určitě ho pozveme.“

I jeho případná účast by mohla přilákat dalších pár diváků. Tribuna Roland Areny jich pojme 7500 a dalších 700 lidí se vejde do VIP prostor.

Spousta příležitostí ke sledování závodníků pak bude kolem trati. Stadion a střelnici sice obklopují stromy, stačí se ale jen projít kousek dál a krajina se otevře. V tuto chvíli se zde ještě pasou krávy, ovšem až trávu přikryje bílá pokrývka a do práce se pustí rolby, vznikne zde spousta fanouškovských míst.

„Největší výzva je logistika, jak sem diváky dostat,“ uvědomuje si Capol.

Přímo v okolí není tolik ubytovacích kapacit, navíc k areálu se musí po klikaté silnici, která se vine údolím a po níž v zimě proudí stovky aut směrem ke sjezdovkám. Proto šéf organizátorů apeluje, aby lidé spíš využívali speciální autobusovou dopravu, kterou plánují.

Jezdí sem už i týmy závodníků a prohánějí se po tratích na kolečkových lyží. Chtějí si otestovat místní specifika.

Biatlonový areál v Lenzerheide se chystá na mistrovství světa

„Nadmořská výška by pro někoho mohla hrát roli,“ připomíná Capol fakt, že se areál nachází kolem 1400 metrů nad mořem. „A taky že trať patří k těm těžším. Kopce jsou tu delší než jinde.“

Nejnáročnější výšlap Hartweg, příhodně nesoucí jméno podnikatele, jenž v překladu znamená „těžká cesta“, museli ostatně už před loňským Světovým pohárem trochu zkrátit, protože byl až moc těžký.

„Teď zrovna prožíváme ten nejúžasnější a nejintenzivnější čas,“ popisuje Capol. „Vidíte, jak vám to všechno roste pod rukama, jak se vaše vizualizace zhmotňují. Taky jak roste pozornost lidí a prodává se víc a víc lístků.“

Už ani ne za čtyři měsíce to vypukne.