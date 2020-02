Ruleta o biatlonové medaile se roztáčí, Češi ale mezi favority nepatří

Země Itálie, region Jižní Tyroly, středisko Anterselva (italsky) neboli Antholz (německy).

Dle mnohých nejkrásnější biatlonový areál světa.



A zároveň nejvýše umístěný, v nadmořské výšce 1 634 metrů.

Řídký vzduch je tu pro mnohé strašákem. Už tradičně na fotografiích ze zdejších závodů biatlonisté kolabují a za cílem dlouze klečí a leží vedle sebe na sněhu, jako by se právě pokusili projít minovým polem.

V tunelu, který vede pod stadionem a spojuje start a střelnici, organizátoři zvěčnili na modrých deskách jména všech vítězů závodů Světového poháru v Anterselvě.

U letopočtu 2019 je na této zdi slávy také Markéta Davidová.

Před rokem tu ve 22 letech překvapila svým triumfem ve sprintu biatlonový svět a vzápětí připustila: „Možná se dokážu adaptovat na vysokou nadmořskou výšku rychleji a lépe než jiní.“

Tehdy dorazili biatlonisté do italského střediska z předchozí pohárové štace v německém Ruhpoldingu (750 m nad mořem) a za tři dny zase závodili.

„Ale letos to je úplně jiné,“ soudí nejen Davidová. „Všechny týmy měly před šampionátem vysokohorský kemp a jsou řídkému vzduchu mnohem více přizpůsobení, než když sem přijedou na svěťák.“

Také Češi trénovali deset dnů ve výšce 1 400 metrů v Ridnaun.



TADY PŮJDE O MEDAILE: Pohled na biatlonový areál v Anterselvě.

Ambice reprezentace jsou rozhodně nižší než v letech 2013 až 2018, v časech velkého českého biatlonového boomu.

Ve Světovém poháru dojela Davidová v této sezoně v prosinci dvakrát třetí ve sprintu, zato v lednu se trápila. Z mužů byl zatím nejlepší Michal Krčmář na 9. místě v hromadném závodě Oberhofu, maximem štafet je 5. místo té mužské z Hochfilzenu.

.„Tým zákonitě není papírově tak silný jako v Kontiolahti 2015, kde jsme hned vyhráli smíšenou štafetu,“ říká Ondřej Moravec. „Tam jsme měli v sestavě čtyři lidi, kteří se ve svěťáku pohybovali celkově do 10. místa.“

Nyní je Davidová celkově šestnáctá a Krčmář dvaadvacátý.

Nicméně především záludnosti anterselvské střelnice mohou přispět k nejednomu překvapení, negativnímu i pozitivnímu. Úterní obrovské poryvy větru nadnášely sníh a způsobily bílou tmu. Včera pro změnu kouč Zdeněk Vítek ukazoval: „Vítr se pořád mění, všem lítají rány všude možně okolo terčů. Ve štafetě bude možné všelicos.“

Do zahajovací smíšené štafety nastoupí Češi v očekávaném složení Kristejn-Puskarčíková, Davidová, Moravec, Krčmář. Z někdejší zlaté sestavy v Kontiolahti 2015 zbyl už jediný Moravec.

Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 MS biatlonistů v Anterselvě zítra začíná. Sestava pro smíšenou štafetu očekávaná (Davidová, Puskarčíková, Moravec, Krčmář), nálada zatím veselá (viz foto z tréninku) a cíl, aby taková zůstala: dojet do 6. místa. https://t.co/t6zXg2Y44L odpovědětretweetoblíbit

Závodníci se shodují, že s umístěním do 6. místa (které jim patřilo v zatím poslední pohárové smíšené štafetě v Pokljuce) bude panovat velká spokojenost. Stejně tak v dalších dnech šampionátu s individuálními pozicemi v Top 10.

Doba medailové hojnosti patrně - a snad jen dočasně - pominula.

Pro Johannese Böa naopak mají hody pokračovat. Šestadvacetiletý Nor se opět pokusí získat pět zlatých z jediného mistrovství světa, což dosud nikdo nedokázal. V kláních mužů se očekávají tuhé bitvy norského týmu s francouzským, vedeným Martinem Fourcadem.

Naopak seznam favoritek pro souboje žen je mnohem barvitější, pohárové podniky už v sezoně vyhrálo sedm různých žen z šesti zemí.

„Čekají nás nepředvídatelné závody,“ tvrdí domácí Dorothea Wiererová. Pokud se i ona zapíše mezi vítězky, stane se podle statistiků první ženou v historii, jež dosáhne na světový titul v areálu, kde s biatlonem začínala.

Velké italské očekávání však poněkud kalí krize uvnitř týmu. Způsobil ji rozhovor Lisy Vittozziové pro list Messagero Veneto, v němž obvinila Wiererovou, že loni na mistrovství v Östersundu „fingovala“ nemoc před ženskou štafetou, aby mohla odpočívat - načež o den později vyhrála hromadný závod.

Rozkmotřené italské hvězdy si nyní posílají vzkazy na dálku a na tréninku se míjejí, zatímco šéfové týmu se některými nepříliš obratnými prohlášeními snaží alespoň navenek vzbuzovat dojem, že mají situaci pod kontrolou.

„Nemůžeme být kamarádky, jsme povahami příliš odlišné,“ říká introvertka Vittozziová.

Extrovertka Wiererová vykládá: „Radši se tím, co o mě Vittozziová prohlásila, už nebudu zabývat, bralo by mi to drahocennou energii.“

V KRAJI VYSOKÝCH HOR. Takováto panoramata nabízí dějiště MS biatlonistů Anterselvě,

Od čtvrtka ji budou všichni potřebovat vrchovatě. „Zdejší tratě sice zdánlivě vypadají lehčí, ale v kombinaci s výškou takové nejsou. Kdo je podcení, ve třetím kole vyhnije,“ varuje Puskarčíková.

Vědomí, že jde o vrchol sezony, pochopitelně navýší psychický tlak. „Tribuny tu fandí jako na fotbale,“ říká Wiererová.

I proto Davidová plánuje: „Pokusím se tu k závodům přistupovat klidně, jako by šlo o normální svěťák.“

Příštích jedenáct dnů ukáže, jak to zvládne.