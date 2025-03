Biatlonovou exhibici v supersprintu vyhrál Mikyska, poprvé triumfovala i Charvátová

Biatlonová exhibice se uskutečnila v jabloneckých Břízkách po dvou letech. Loňský ročník zmařil nedostatek sněhu.

Středečních závodů se účastnili také všichni čtyři členové stříbrné smíšené štafety z mistrovství světa v Lenzerheide. Chyběla jen vítězka sprintu ze SP v Kontiolahti Markéta Davidová, která pokračuje v léčbě vyhřezlé ploténky.

Pětadvacetiletý Mikyska uspěl ve finále i díky rychlému běhu. Musel totiž na dvě trestná kola, zatímco Hornig minul na střelnici jen jednou. Druhým titulem navázal na vítězství z roku 2022. Předloňský šampion Michal Krčmář byl po čtyřech chybách šestý.

„Není to špatné, ale mnohem radši bych si přál nějaký výsledek ve svěťáku. Je to fajn, ale ve světáku by to bylo lepší,“ řekl Radiožurnálu Sport Mikyska a ocenil i hlučnou atmosféru. „Když jsme doma, je to vždycky fajn. Troufnu si říct, že naši fanoušci jsou nejlepší ze všech areálů, kde závodíme.“

Dvaatřicetiletá Charvátová minula na střelnici třikrát, druhá Jislová měla o jeden omyl víc. Rodačka z Hradce Králové triumfovala na domácím šampionátu poprvé a nahradila na trůnu Davidovou.

Jednadvacátá žena uplynulého ročníku SP Voborníková doběhla po šesti trestných kolech pátá. Tři chyby udělala na závěrečné stojce.