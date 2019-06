Šlesingr a Davidová jsou biatlonovými mistry republiky na kolech

Šestatřicetiletému Šlesingrovi pomohla k titulu ve sprintu s hromadným startem na 9 km čistá střelba, neminul ani jeden z deseti terčů.

„V tom vedru se závodilo opravdu těžko, což navíc podpořila náročná trať... Pro mě to bylo o to horší, že horské kolo není něco, na co bych se těšil. Prostě splněná povinnost. Jistěji se cítím na kolečkových lyžích,“ uvedl Šlesingr.

Potěšila ho především střelba. „Nula se vždy počítá. Ale myslím si, že k vítězství mi hodně pomohla především absence trojnásobného vítěze z předchozích let Ondry Moravce. Moc mu přeji, aby byl rychle zpět,“ řekl Šlesingr o dlouholetém reprezentačním kolegovi, jenž má potíže s játry. Nestartoval ani Tomáš Krupčík, který doléčuje boreliózu.

Druhý skončil se ztrátou 13 sekund Adam Václavík, bronz získal Michal Krčmář.

V kategorii žen, které absolvovaly 6 kilometrů, se Davidová ujala vedení hned po úvodní bezchybné ležce. Ve stoje pak minula tři terče a dala šanci své pronásledovatelce Veronice Vítkové, jež ale na stojce chybovala dvakrát a skončila s půlminutovým odstupem druhá. Třetí místo obsadila Jessica Jislová.

„Stojka mě mrzí, jednalo se o mé chyby,“ uvedla vítězka lednového sprintu Světového poháru v Anterselvě Davidová.

„Pro mě každopádně byla cennější než vítězství skutečnost, že jsem si po dlouhé době mohla opět vyzkoušet střelbu v plné zátěži. A poznala jsem, že mám před sebou hodně práce,“ dodala dvaadvacetiletá biatlonistka.