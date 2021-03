Medailisté ze šampionátu juniorů Karlík a Hornig budou závodit v Novém Městě

Jednadvacetiletý Karlík se stal tento týden v rakouském Obertilliachu juniorským vicemistrem světa ve sprintu. V roli finišmana pak dovezl k bronzu českou štafetu, v které jel na druhém úseku stejně starý Hornig.

„Od začátku sezony bylo v plánu, že juniory zapojíme, protože je to družstvo, s nímž pracujeme dlouhodoběji a jsou tam naše budoucí naděje,“ řekl trenér mužů Ondřej Rybář. „Junioři mistrovství světa zvládli. Samozřejmě je to světlá hvězda, která nám dává naději do budoucna, že ty lidi máme,“ doplnil.

Na juniorském šampionátu se o medaili ze štafety zasloužili ještě Tomáš Mikyska a Jonáš Mareček. Rybáře těší, že do reprezentace dorůstá nová generace jako před lety Ondřej Moravec, Michal Šlesingr a Jaroslav Soukup, z kterých se stali medailisté z olympijských her i světových šampionátů.

„Je tam silnější ročník. Není třeba si je hýčkat, ale tvrdě pracovat a to ti kluci dělají. Potřebují čas, aby se v seniorské kategorii neřeknu rozkoukali ale naučili a měli prostor dotrénovat, co jim k dospělým chybí. To se přeskočit nedá,“ řekl Rybář.

V další sezoně by mohli mladíci už bojovat i o nominaci na olympijské hry v Pekingu 2022. „Bylo by špatné, kdyby tam nechtěli být. Nemyslím, že by tam někdo z juniorů nebyl, ale doufám, že jim to ti starší nedají zadarmo,“ uvedl Rybář.

Karlík i Hornig už v minulosti SP okusili. V týmu doplní Michala Krčmáře, Jakuba Štvrteckého a Moravce, který se loučí s kariérou. Tým žen zůstane ve složení Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Eva Puskarčíková.

Druhý podnik Světového poháru, který se letos v Novém Městě na Moravě, koná, se rozběhne ve čtvrtek sprintem mužů.