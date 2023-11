Tápal, poslali jej do B-týmu. Teď se vrací. Páté místo je skvělé, říká Karlík

Juniorský vicemistr světa z roku 2021 platil za velký talent českého biatlonu. Jenže při přechodu z juniorů mezi muže se dlouho trápil. Proto jej trenéři loni v prosinci po závodech v Hochfilzenu vyřadili z týmu pro Světový pohár.

Až do konce sezony se už do něj navrátil. V létě se pak připravoval s reprezentačním „béčkem“ a teprve před přípravnými závody v Sjusjöenu opět trénoval s elitním výběrem.

Načež si Karlík kvalitními výkony v Sjusjöenu řekl o nominaci do smíšené štafety v prvním pohárovém kole v Östersundu

A v té byl platným členem českého kvarteta.

Takový návrat do Světového poháru jste si představoval?

Ani ne. Vždyť já ani nečekal, že mě do smíšené štafety vyberou.

Trenéři nic nenaznačovali?

Ze začátku týdne moc ne. Myslel jsem si, že se budou rozhodovat až podle tréninků v Östersundu. Ale ve čtvrtek nám Michal Málek oznámil, že sestavu udělal podle výsledků přípravných závodů v Sjusjöenu. Trochu mě tím překvapil. Každopádně jsem moc rád, že mě vybral. Byla to cenná zkušenost.

A také tlak navíc, když jedete za tým a ne jen za sebe? Zvlášť po tak dlouhé absenci ve Světovém poháru?

Trochu ano. Štafety mě baví, hlavně když se takhle týmově povedou. Ale loni jsem absolvoval jen jednu v IBU Cupu. Vnímám, že jsem při nich nervóznější, cítím zodpovědnost. Navíc šlo o první svěťák v sezoně. Jo, byl jsem trochu nesvůj.

PŘEDÁVKA. Michal Krčmář (druhý zleva) předává štafetu Mikuláši Karlíkovi.

Načež vám Michal Krčmář předal štafetu na velmi dobrém pátém místě, jen 10 sekund od čela závodu.

Udržet se těch kluků vepředu byla potom dřina, nastavili hned fakt hrozně rychlé tempo. Čekal jsem, že pojedeme v prvním kole přece jen větší pohodu. Jenže okruhy v mix štafetě mají jen dva kilometry, tak na nic nečekali. Což se potom podepisovalo na výkonu na střelnici, hlavně při stojce.

Na ní jste třemi úvodními výstřely minul tři terče. Co se dělo?

Měl jsem trochu unavenější nohy a dolehla na mě i nervozita. Začal jsem nad tou stojkou až moc přemýšlet. Na první ránu jsem dlouho čekal, chtěl jsem se nejprve pořádně vydýchat, ale byla to blbost. Měl jsem přijet a střílet, jak jsem zvyklý z tréninku, a ne takhle uvažovat. Prostě jsem byl myslí spíš mimo, než abych se dostal do položky. Pak jsem při prvních ranách dělal chyby na spoušti.

Přesto jste vzápětí ukázal silnou psychiku, když jste třemi dobíjenými ranami všechny dosud nesestřelené terče zasáhl.

Snažil jsem se v hlavě co nejvíc zklidnit a představovat si, že střílím jen někde na tréninku. Naštěstí jsem se zkoncentroval a přesvědčil sám sebe, že se mi to podaří dobít.

I vaši slavní soupeři, Ital Giacomel a Francouz Jacquelin, na této položce chybovali a dokonce museli na trestné kolo. Takže pozici v popředí závodu jste neztratil.

Za to jsem byl rád. Ještě jsem se v posledním kole snažil dojet Giacomela, ale už to fakt nešlo, i když nás dělil kousíček. Ale jsem rád, že mě nedojel Jacquelin. Celkově dobrý.

Oba jsou skvělí běžci, takže jet s nimi běžecky víceméně rovinu je výborným počinem, ne?

Určitě jo. Pomohla mi předchozí dvě kola s nimi. Zjistil jsem, že se jich dokážu udržet.

Je nyní velkou úlevou, jak jste se do Světového poháru vrátil? Sám sebe jste přesvědčil: Ono to půjde?

Rozhodně. Před prvním závodem totiž absolutně nevíte, co od sebe čekat.

LEŽKA. Mikuláš Karlík odjíždí ze střelnice.

Vraťme se ještě k uplynulé protrápené sezoně. V jejím úvodu jste měl velké střelecké potíže, s koučem Mattem Emmonsem jste začali měnit návyky na střelnici, jenže zlepšení nepřicházelo.

Tehdy jsme se tak nějak točili v kruhu a já o střelbě na každém tréninku až zbytečně moc přemýšlel a nikam se neposouval. Nebyl to pro mě ideální přístup.

Změnil jste ho tedy?

Letos jsem v přípravě nastřílel mnohem míň nábojů a s Alešem Ligaunem (trenérem B-týmu) jsme si naši pozici nastavili tak, že i když se mi střelecky nebude nějaký čas dařit, nebudeme o tom kdovíjak přemýšlet a budeme se pořád snažit odvádět tu správnou práci s vírou, že časem se má střelba srovná. A to se také dělo, má tréninková procenta byla najednou lepší a díky tomu si teď na střelnici i víc věřím.

Když jste loni v prosinci vypadl z týmu pro Světový pohár, určitě jste si nemyslel, že po celý zbytek sezony se do něj nedokážete vrátit. Ale zaúřadovala i nemoc, že?

Právě. Po vánoční pauze jsem tehdy odjel na IBU Cup do Osrblie a hned po prvním závodě jsem lehnul, měl jsem angínu s vyrážkou, bral antibiotika a zůstal dlouho mimo. Psychicky šlo o složité období. Chtěl jsem si pak aspoň zpříjemnit konec zimy, jenže jsem se nedokázal trefovat. Tak jsem už radši vyhlížel pauzu, abych po ní v létě začal odznova. A restart se povedl. Žádné problémy mě nepotkaly a přípravu jsem ve zdraví přežil.

PŘED ROKEM. Na trati během stíhacího závodu v Hochfilzenu.

Naopak mnozí členové A-týmu si v létě vybírali smůlu a museli řešit nemoci a zranění. Jaká v tu dobu panovala v týmu nálada?

U nás v béčku byla pohodová, byli jsme uvolnění. Zato v áčku byli trenéři nesví, že jim vypadávají závoďáci. Naštěstí to zvládli a teď i další naši kluci vypadají nebezpečně.

Páté místo v Östersundu je jedním ze tří nejlepších výsledků české smíšené štafety v posledních pěti sezonách. A také dobrý odrazový můstek do sezony?

Jo, páté místo je úplně skvělé. Závod byl hodně otevřený, dalo se v něm bojovat o dost vysoké příčky. I výborní biatlonisté, kteří běžně nechybují, se na střelnici netrefovali, takže ta má tři dobíjení se tam docela schovala. Kdyby mi někdo před startemřekl, že skončíme pátí, beru to všemi deseti.

Po přípravných kláních v Sjusjöenu byli Češi, Němci i Italové v šoku, jak Norům extrémně rychle jezdí lyže. Němečtí biatlonisté dokonce tvrdili, že rozdíl je až depresivní.

Byl takový. Báli jsme se, že i tady budou Norové úplně odskočení a my nebudeme vědět, jak na ně.

Jenže při závodě markantní rozdíl v kvalitě lyží patrný nebyl. Čím si to vysvětlujete? Jiným typem sněhu?

Tím zase tolik ne, i v Sjusjöenu jsme měli přemrzlý. Ale kluci ze servisního týmu přes týden zamakali a na něco i přišli. Bezfluorové vosky jsou pro všechny nové, učí se s nimi pracovat. Udělali jsme od Sjusjöenu rozhodně pokrok a dnes nám lyže jely parádně. Doufáme, že i Nory doženeme. Oproti tomu, kolik času jsem na Johannese Böa ztrácel běžecky v Sjusjöenu, je dnes naprosto skvělé, že jsem měl ve štafetě jen o 10 sekund pomalejší běžecký čas než on - i když tady šlo o krátký závod.

V neděli hned startujete znovu. Jak máte rád vytrvalostní závod? Na olympiádě v Pekingu jste v něm až do poslední položky bojoval o první šestku.

Je jednou z mých oblíbených disciplín. I proto, že při něm jedu sám, jsem uzavřený ve své hlavě a neřeším ostatní. Líbí se mi, že střelnice je při něm snazší, protože tempo nemůže být až tak vysoké.