Když se hlava bojí usnout a tělo trpí. Karlíka trápí těžko řešitelný problém

Nejnovějším přírůstkem v seznamu trablů je nespavost, kterou se rozhodl řešit Mikuláš Karlík.

Na první pohled málo závažný problém. Na druhý ovšem zásadní zádrhel pro sportovní výkon.

„Je znát, jestli se normálně vyspím, nebo usínám kolem třetí ráno, nebo třeba když neusnu vůbec,“ začíná líčení svých problémů pětadvacetiletý biatlonista. „Ještě den potom, co se nevyspím, jsem schopný závod nějak zvládnout. Ale bohužel pak už roste v těle spánkový dluh, takže další závody jsou stále náročnější a jsem rád, že dojedu do cíle.“

Mikuláš Karlík při tréninku v Ruhpoldingu.

Karlík se s nekvalitním spánkem musel potýkat párkrát už během minulé sezony, v této se ho ovšem nespavost držela před každým závodem. Vše vyvrcholilo po Novém roce, kdy téměř nespal čtyři dny v kuse.

„Viděla jsem, že ho to trápí,“ povídá Karlíkova přítelkyně Voborníková. Biatlonový pár spolu už delší dobu bydlí, a tak Voborníkové Karlíkovo noční bdění neuniklo. „Samozřejmě on ode mě žádné rady slyšet nechtěl. Ale stejně jich spoustu dostal.“

Karlíkův největší problém je hlava, která místo usínání řeší desítky jiných problémů. A když ji únava přece jen na chvíli přemůže, po pár minutách spánku je hlava opět zcela probuzená a plná energie k dalšímu dumání. „Jakoby se bála usnout. I když o ničem nepřemýšlím a začnu usínat, úplně mě probere, je to až takový šok.“

Ani měření spánku pomocí chytrých technologií mu nepomohlo problém vyřešit. „Nosím chytrý prstýnek, ale ten nepozná, jestli spím, nebo jestli hlava pořád pracuje. Takže mi třeba ráno ukáže, že jsem se vyspal suprově, a já se přitom cítím hrozně,“ popisuje Karlík.

„Sám jsem takové problémy nezažil a s ničím podobným se netrápil,“ přiznává Karlíkův týmový kolega Michal Krčmář. „Ale nepřekvapuje mě to. V našem sportu se celou dobu snažíte tlačit na maximum, trénujete na hraně přetrénování a strašně snadno sklouznete do něčeho, co už není zdravé. Ale když na tu hranu nepůjdete, nikdy nedosáhnete svého maxima.“

Po několika týdnech, kdy se Karlík snažil nespavost vyřešit sám, se odhodlal říct si o pomoc.

„Dozvěděl jsem se o Mikulášově problému o Vánocích, ale přál bych si, abych o něm věděl dřív. Začal pak spolupracovat s doktorem Vítkem a i my se snažíme mu vyjít vstříc. Má samostatný pokoj, protože pak se mu usíná lépe, a pokud by se vyspal hůř, samozřejmě bychom nešli do žádného těžkého tréninku, protože by mu mohl jen přitížit,“ sdílí trenérský pohled Michael Málek.

„Zkoušeli jsme s Mikulášem ledacos, prášky, špunty do uší, klapky na uši… Ale u prášků je problém, že se pak druhý den necítí dobře a je ospalý,“ doplňuje týmový lékař Vladimír Dobeš.

Už ale jen úleva, že o svém problému najednou otevřeně mluví, Karlíkovi prospěla. „Když teď vím, že na tom se mnou ostatní pracují a nejsem na to sám, je to hned lepší. Navíc jsem rád, že se o mých potížích ví a nevypadá to tak, že jsem během léta nic nedělal,“ připomíná Karlík, proč se spánkovým dluhem nepodává takové výkony, jaké si představoval.

Bohužel ani v Ruhpoldingu nepředvedl výkon, který by ho potěšil. Ve vytrvalostním závodě posbíral tři chyby, zaostával i v běhu a zapsal až 63. místo.

Páteční štafetu tak Češi absolvují ve složení Hornig, Krčmář, Mareček, Václavík.