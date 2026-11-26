Šlesingr nově doplňuje Ondřeje Moravce ve vedení biatlonové reprezentace a kouč i závodníci jednohlasně potvrzují, že by je volba třiačtyřicetiletého vousáče na první dobrou nenapadla. Ale zároveň všichni dodávají, jak skvěle začal obměněný tým fungovat.
„Klape nám to výborně, až nad očekávání,“ pochvaluje si Moravec.
Se Šlesingrem pocházejí ze stejného sídliště, biatlonovou kariéru spolu prožívali od žáků až ke zlatu na mistrovství světa. Jenže nic dopředu nezaručovalo, že si porozumějí i jako trenéři. „Už po dvou měsících jsme ale fungovali, jako kdybychom to spolu dělali pět let,“ popisuje zkušenější z dvojice.
Závodníci za nasbírané body na střelnici obsazují ve virtuální mapě území.