Mužský biatlon má potenciál. Šlesingr se těší zpátky na vzduch. Co vyhlíží za výzvy?

Po konci kariéry v roce 2020 se věnoval biatlonové „byrokracii“, byl technickým koordinátorem svazu. Teď nahradí Michaela Málka a bude spolupracovat s bývalým parťákem Ondřejem Moravcem.
Co vedlo k vašemu rozhodnutí?
Telefonát od našeho prezidenta Jirky Hamzy. Sportovní ředitel Ondra Rybář má rád, když se to skládá spíš z domácího rybníčku a potřebovali jsme zalepit nějaké mezery. Po olympijské sezoně se vždycky dělají nějaké změny, je to takový milník, což se samozřejmě promítlo i u nás.
Ta zásadní je přiklonit si kluky na svou stranu, aby fungovala vzájemná důvěra. To není tak, že člověk přijde a hned ji má, musí si ji svým přístupem vybudovat.