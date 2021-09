Slávistům se neposmívám, říká sparťan Krčmář. A proč obdivuje Ronalda?

Pro upřesnění: Sparta vede českou nejvyšší soutěž a těší se na základní skupinu Evropské ligy. Manchester United zase vyhlíží návrat Cristiana Ronalda.

„Kéž by Sparta i United slavili na konci sezony titul, to by bylo skvělé,“ zasní se Krčmář, stříbrný medailista z poslední zimní olympiády v Pchjongčchangu, jenž fotbal sleduje od dětství.

Co pro fanouška Manchesteru United znamená příchod Cristiana Ronalda?

Je to úžasné. Hned jsme si s bráchou psali: Na jaře musíme jet do Manchesteru na Ronalda! Vidět ho tam, kde udělal díru do světa, musí být nezapomenutelné. On mně dlouhodobě imponuje jako sportovec a najednou se vrací do klubu, kterému odmalička fandím.