Krčmář po povedené štafetě: Z týmu cítím energii, jaká tu dlouho nebyla

Ve čtvrtek jste oslavil 34. narozeniny. A poté, co jste v údaji o vašem věku vyměnil trojku za čtyřku, vám to najednou opět i i náramně běhá.

(směje se) Asi jsem potřeboval ta Kristova léta poslat za záda a hned je to lepší.

Zkraje ledna se spíše spekulovalo o tom, že máte na trati problémy s materiálem od firmy Rossignol. Oč šlo?

Jo, nějaké takové věci jsem řešil. Ale ten problém je poměrně komplikovaný a těžko se popisuje navenek. Snažíme se, aby vše dospělo ke zdárnému konci. Pevně věřím, že se nám to povede.

Naopak co se týče mazání a práce českých servismanů, zatím k nim směřovala od reprezentantů víceméně jen slova chvály.

Třikrát to klepu na zuby, ale musím říct, že dlouho jsem nezažil takhle kvalitní sezonu z pohledu stability servisu, připravenosti lyží a naší konkurenceschopnosti v tomto směru s ostatními národy. Velice si servis pochvaluju.

Kdy jste začal cítit, že i vaše běžecká forma se obrací k lepšímu?

Už před Vánoci ve Francii. Jen mě dosud dělí nějaké ty rány od top výsledků. Třeba jedna rána ve vytrvalostním závodě v Ruhpodlingu. Nebo v Oberhofu jsem pro změnu jel ve stíhačce po ležkách ve vlaku bojujícím o třetí až dvanácté místo, ale pak jsem si závod pokazil. Před sezonou jsem si připadal, že jsem dobře připravený, bohužel při prvním kole poháru v Kontiolahti vše zkomplikovala střevní viróza, ze které jsem se sbíral dva a půl týdne. Tak to občas je, že přijde něco neočekávaného.

Přitom v Kontiolahti jste měl pro změnu excelentní střeleckou formu.

Jo, tam jsem nuloval terče. Škoda, že se ta čistá střelba nesešla i s mým během. Ale to jsou kdyby, na které se nehraje. Sezona nekončí, já zůstávám klidný, další šance určitě budou.

Co vás nejvíc bolí ve 34 letech?

Asi nic, i to musím zaklepat. Naopak po Novém roce zažívám po dlouhé době velice příjemné období. Daří se klukům z týmu a ani já na tom nejsem špatně, přestože mé výsledky zatím nejsou úplně podle očekávání. Celý mužský tým šlape a já z něj cítím takovou energii, jaká tu dlouho nebyla. Třeba tři čtyři roky zpátky rozhodně ne. Nastavení našeho týmu se během této zimy zásadně otočilo.

Jak na vás působí, když teď konec kariéry oznamují bratři Böové, s nimiž jste se potkával od chvíle, kdy jste vstoupil do Světového poháru?

Určitě v takové situaci i mě napadne ta samá otázka, kterou řešili i oni.

Myslíte: Do kdy ještě chci závodit?

Ano. Naprosto chápu efekt rodiny, kterým své rozhodnutí zdůvodňují.

Sám ho prožíváte.

Přesně tak. A pokud bych se měl rozhodovat jen podle něj, taky bych skončil už po této sezoně, protože být doma s dětmi je něco úžasného.

Michal Krčmář běží sprint v Anterselvě.

Ale neskončíte.

Ne, ještě ne. Zatím jsme si náš rodinný život i s biatlonem dokázali nastavit dobře a určitým způsobem nás všechny baví. Samozřejmě, že jsme se o tom s manželkou bavili. Ale řekla mi, ať určitě letos nekončím a ať si za veškerou tu dřinu ještě jednu olympiádu dám. Takže příští sezonu absolvuju a až po ní budu řešit co a jak dál. Faktorů, které musím zvážit, bude spousta.

Letošní Světový pohár v Anterselvě je zároveň generálkou na olympijské boje v tomto středisku v příštím roce. Zdejší vysoká nadmořská výška vám zjevně potíže nedělá.

Za třináct let, co sem jezdím, jsem s ní měl problém pouze jednou, ale to jsme ještě spávali dole v údolí. Jinak i podle odběrů krve a dat z přípravy vím, že mé tělo umí pracovat s aklimatizací na vysokou nadmořskou výšku dobře, i když nikdy nevíte, co s vámi právě tady provedou tři závody ve třech dnech po sobě. Celkově mám Anterselvu rád a myslím, že svědčí nejen mně, ale celému týmu. Ta spousta letních kempů ve výšce byla ku prospěchu věci.

Co se týče vzestupu mužského týmu, prospělo vám, že se sešlo víc pozitivních faktorů dohromady? Příchod Ondřeje Moravce v roli kouče i norského experta na techniku běhu Torvika, nebo změny v servisním týmu či jiný systém přípravy?

Tak je to vždycky. Musí do sebe zapadnout spousta věcí. Je těžké vyzdvihnout jednu jedinou změnu, která současným výkonům nejvíce pomohla. Těch změn jsme před touhle sezonou udělali opravdu hodně a zatím ani jedna není špatná. Každá má podíl na tom, že se náš tým zvednul.

Ulevilo se vám, že největší pozornost z mužské reprezentace už není upřena na vás, ale rozprostře se mezi víc závodníků?

Neřekl bych, že mi vadila pozornost. Ale je mnohem příjemnější, když zajedete nějaký závod, v němž dáte střelbu 1-1 a skončíte dvacátý a vidíte, že před vámi jsou ještě další dva naši kluci na sedmém a desátém místě, jako se stalo tady ve sprintu. Vnímáte potom sílu týmu a hned se vám funguje líp.

Podobně jako když jste do reprezentace kdysi přišel?

Ano, trochu mi to připomíná období, kdy byly výsledky rozprostřené mezi nás s Ondrou Moravcem, Michalem Šlesingrem a Jardou Soukupem. Takový stav vás posouvá dopředu. Jednou zajede ten, příště onen. Na startu nemusíte vkládat naději jen do jednoho člověka. Současná situace mi zároveň dává i mnohem větší impulz do další přípravy. Je těžké snažit se dotahovat k nejlepším, pokud jste na to sám. Ale teď jsou se mnou tady kluci, kteří to dokážou taky. Motivuje mě, když vidím kolem sebe mladý tým, který konečně ukazuje, jaký má potenciál.

Vítězslav Hornig předává štafetu Michalu Krčmářovi.

Také když jste nyní ve štafetě jeli až do poslední střelby v dosahu třetího místa, muselo vás to nabíjet energií, ne?

Jasně. Dokončil jsem svůj úsek a věděl jsem, že na těch dalších jsou kluci, kteří tu naši pozici mohou klidně i zlepšit. Což je obrovská injekce energie. Myslím, že jsme naši zlepšující se výkonnost potvrdili ve dvou štafetách ve velice férových podmínkách, při kterých na to musíte mít a kde vám dobré umístění nespadne do klína. Jasně, medaile jsou vysoko, ale sílu týmu jsme ukázali.

Francie a Norsko jsou ve štafetách odskočení od ostatních. Potom jsou tu silní, byť poněkud nevyzpytatelní Švédové...

...a potom ještě Němci, kteří měli v Anterselvě poněkud oslabenou štafetu a navíc někteří z nich i problémy s lyžemi. Tyhle čtyři týmy by se měly rvát o medaile. Načež za nimi následuje druhý sled čtyř nebo pěti dalších štafet, do kterého patříme i my - a který čeká na závody, v nichž přijdou chyby té silné čtyřky.

V aktuální sezoně jste se zatím umístili ve štafetách postupně na 12., 9., 7. a nyní 6. místě. Určitě byste byli rádi, aby tato vzestupná řada pokračovala v únoru na mistrovství světa v Lenzerheide.

Samozřejmě. Cítíme, že náš tým rozhodně nepatří ke slabým a chceme se s tím prát. Ale je to biatlon. Podívejte se na Dmytra Pidručného. V Oberhofu byl dvakrát v top 6, v Ruhpoldingu osmadevadesátý a tady zase pátý. Připadáte si někdy jak na horské dráze. Rozhodně se vám však do závodu vstupuje líp, když víte, že máte za sebou další silné kluky. To je pro naše sebevědomí jen dobře.